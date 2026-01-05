Jön a „szokatlan szabadság” – most 90 nap alatt új emberré lehet válni!

Az Exodus90 lényege férfivá válni – mondja a Mandinernek Tiboldi Ákos. Az Exodus magyarországi koordinátora szerint a fiatal generációk ezt már nem tanulták, nem tudják, milyen felelősséget vállalni a tetteikért, milyen mintaként a család élén állni, vagy éppen felkészülni a családi életre, ráadásul mindennek a középpontjába Istent helyezni. Erre ad választ az Exodus90, ami valójában egy életmód kialakítása, ami nem 90 napra szól, de annak során formálódik ki és erősödik meg. A lényeg azonban ez után jön, hogy mindazt, amit ezen időszak alatt a résztvevők megismertek, később átültessék a hétköznapokba.

„Valójában a kilencvenedik nap utánra készülünk. A cél, hogy a három pillér, az imádság, az aszkézis és a közösség az életünk szerves részét képezze” – magyarázza Tiboldi Ákos.

A koordinátor rávilágít: mindaz, ami a lelkigyakorlatot képezi, gyakorlatilag nem más, mint a katolikus hagyomány maga. Úgy látja, eljött az ideje, hogy megerősítsük a hagyományokat. Mint mondja, nem szabad a személyesen megélt istenélményt elválasztani az egyház hagyományától, sőt, azzal mindig össze kell kötni. Ezért fontos része a lelkigyakorlatnak a szentségimádás, de buzdítanak a rózsafüzérre, a litániák és a zsolozsma imádkozására is. A napi egy órás imaidőben pedig mindez személyessé is válik a résztvevők számára. A hagyományról gondolkodva Tiboldi Ákos hozzáteszi:

„Az Egyházon kívül nagyon nehéz keresztény életet élni.”

Az Egyház szép!