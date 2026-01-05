Jön a „szokatlan szabadság” – most 90 nap alatt új emberré lehet válni!

Gondolatsorához hozzáfűzi: ez attól függetlenül így van, hogy épp milyen állapotban is van az egyház. Sőt, ne felejtsük el, hogy az egyház mi magunk vagyunk, azaz éppen mi tesszük olyanná, amilyen. Azzal kapcsolatban, hogy sokan csak kritizálni tudják az egyházat (akár annak formális tagjaként is), Tiboldi Ákos azt mondja, természetesen jogunk van felfedni a saját családunk hibáit, de érdemes minden esetben szem előtt tartani, hogy belülről beszélek, azaz felelősségem van, a hibákon én magam változtathatok. Az Exodus90 azonban megismerteti az egyház szépségét, azt a kimeríthetetlen lelki kincsestárat, amivel Isten kegyelméből rendelkezik.
Ha már itt tartunk, arról kérdezem az önkéntes szolgálatot vállaló koordinátort, számára miben ragadható meg az Egyház szépsége. Válaszában úgy fogalmaz,
az egyház Isten szeretetének megnyilvánulása felénk, elfogadva minket úgy, ahogy vagyunk, gyarlóságainkkal együtt.
Noé történetére és Isten özönvíz után neki tett ígéretére utalva úgy fogalmazza meg az egyházat mint szövetség Isten és ember között, aminek részeként Isten azt mondja, hogy gyarlóságaink ellenére nem küzd velünk, hanem szeretetével átölel.
A kor kihívásai ellenére is kegyelmi időszakot élünk