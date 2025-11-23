„A szívünkben van egy trón – időnként önmagunkat ültetjük oda, vagy a sikert, a vágyainkat, más földi dolgokat” – Justin Prigge atya a Mandinernek

Már itt a földön törekednünk kell arra, hogy Isten országa megvalósuljon, és nem csupán „távoli mennyországként” kell rá gondolnunk?

Pontosan. Amikor a Miatyánkban azt imádkozzuk: „jöjjön el a Te országod”, az nemcsak a világ végére vonatkozik. Természetesen reméljük Krisztus dicsőséges eljövetelét, amikor minden végleg helyreáll. De addig sem passzívan várunk, hanem együttműködünk a kegyelmével, hogy országa növekedjen a szívünkben, életünkben és a világban. Képzeljük csak el, milyen békét tapasztalnánk saját szívünkben, családjainkban és a világban, ha valóban az Ő Királyságának törvénye szerint élnénk: „Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket!”

Ha jól tudom, korábban Krisztus Király ünnepe máskor volt, nem a liturgikus évet lezáró napon.

Igen, nagyon érdekes, hogy XI. Piusz eredetileg október utolsó vasárnapjára tette az ünnepet, Mindenszentek elé. Ennek a szimbolikája egészen mély, hiszen a szentek élete megmutatja, milyen az, amikor valaki elfogadja Krisztus uralmát. VI. Pál pápa később helyezte át az ünnepet az egyházi év végére, ezzel erősebb eszkatologikus hangsúlyt adva: Krisztus a történelem Ura, aki a végén dicsőségben tér vissza.

Hogyan segíti Krisztus Király vasárnapja az adventre való ráhangolódást?