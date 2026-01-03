Ft
Ft
2°C
-1°C
Ft
Ft
2°C
-1°C
01. 03.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország béke elégedetlenség Ungváry Zsolt

Azok figyelmébe, akik szerint most rossz…

2026. január 03. 12:28

Én elhiszem, hogy mindennél van jobb. De a tapasztalat azt mutatja, hogy az esztelen elégedetlenség inkább nyomorba dönt.

2026. január 03. 12:28
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt
Vasárnap

„De az összevetés későbbi koroknak sem hoz dicsőséget. Én 1994-ben, kezdő tanárként bruttó huszonnégy-, nettó tizennyolcezer forintot kerestem. Adókedvezmény nem volt. Feleségem egyetemre járt, Bokrosék frissen be is hozták a tandíjat, ki is fizettünk előre három hónapot. Ezt később az Alkotmánybíróság, úgy emlékszem, eltörölte, de vissza persze nem kaptuk. Egy liter tej 40-50, egy kiló hús 400-500 forint körül volt. Liszt nagyjából 50, cukor 100, tojás 10-12, déligyümölcsök 150 körül, BKV-jegy 20-30, benzin talán 100, mikrohullámú sütő 15.000, televízió 20-25.000. Az árak tehát hol 4-5, de legrosszabb esetben is tízszeresükre nőttek. Vagyis olyan, mintha ma 180 ezret keresne egy kezdő tanár. Valójában 430 ezer körül van.

Valamiért az a divat minálunk, hogy minden generáció szeret panaszkodni, és a maga sorsát látja a legnyomorúbbnak. De bőven elég egy kis háború – erre nagy igény van a nyafogók körében – és rögvest kiderül, mi is az a nélkülözés.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Én mint történelemtanár arra kérem tisztelettel a jövőnkkel játszadozókat, hogy nekem ne kelljen kipróbálnom, amit tanulmányaim során már elsajátítottam. A többiek, ha annyira odavannak érte, hát keressenek maguknak valami rezervátumot, és játsszák ott le a háborúsdijukat.

Én elhiszem, hogy mindennél van jobb. De a tapasztalat azt mutatja, hogy az esztelen elégedetlenség inkább nyomorba dönt.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2026. január 03. 13:45
Azok számára akik vlamilyen pénzes funkcióra áhitóznak 15 éve, ehiszem, hogy minden rossz. De ezek pár százan-esetleg ezren lehetnek, a több százezreknek mi az anyja kinja fáj?
Válasz erre
3
0
Mich99
2026. január 03. 13:41
Venezuela – vajon ki az agresszor...?!
Válasz erre
0
0
Mich99
2026. január 03. 13:39
Pszicho peti öl, butít és nyomorba dönt.
Válasz erre
3
0
tasijani22000
2026. január 03. 13:14
Azoknak akik azt gondolják, hogy most rossz, ajánlom figyelmébe, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik. És a dominók gyorsuló ütemben dőlnek el, aminek a vége biztosan atomháború lesz...
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!