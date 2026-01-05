„Látom, hogy a Momentum történetének legnagyobb teljesítménye, hogy kiplakátoltak az országban.

Fantasztikus, gratulálok!

Örülök, hogy pont ezzel a szuper akciójukkal ér véget a politikai pályafutásuk.

Értem, hogy frusztráltak.

Elég sok olyan kérdést tettem fel nekik rövid történetük során, amire még most is keresik a választ.

Fegyőr Bandi, Gelencsér Feri, a Bedő meg az egy kiló kanyaros, micsoda csapat.