Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Örülök, hogy pont ezzel a szuper akciójukkal ér véget a politikai pályafutásuk.
„Látom, hogy a Momentum történetének legnagyobb teljesítménye, hogy kiplakátoltak az országban.
Fantasztikus, gratulálok!
Örülök, hogy pont ezzel a szuper akciójukkal ér véget a politikai pályafutásuk.
Értem, hogy frusztráltak.
Elég sok olyan kérdést tettem fel nekik rövid történetük során, amire még most is keresik a választ.
Fegyőr Bandi, Gelencsér Feri, a Bedő meg az egy kiló kanyaros, micsoda csapat.
Ezt a fotót pedig egy kedves barátom küldte.
Jól leírja a Momentum állapotát.
Skacok, nektek áprilisban vége a parlamenti karriereteknek.
Nem fogtok hiányozni.”
