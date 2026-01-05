Ft
karrier bohár dániel plakát teljesítmény kampány momentum

A Momentum történetének legnagyobb teljesítménye, hogy kiplakátoltak az országban

2026. január 05. 20:19

Örülök, hogy pont ezzel a szuper akciójukkal ér véget a politikai pályafutásuk.

2026. január 05. 20:19
null
Bohár Dániel
Bohár Dániel
Facebook

„Látom, hogy a Momentum történetének legnagyobb teljesítménye, hogy kiplakátoltak az országban.
Fantasztikus, gratulálok!
Örülök, hogy pont ezzel a szuper akciójukkal ér véget a politikai pályafutásuk.

Értem, hogy frusztráltak.
Elég sok olyan kérdést tettem fel nekik rövid történetük során, amire még most is keresik a választ.
Fegyőr Bandi, Gelencsér Feri, a Bedő meg az egy kiló kanyaros, micsoda csapat. 

Ezt a fotót pedig egy kedves barátom küldte.
Jól leírja a Momentum állapotát.

Skacok, nektek áprilisban vége a parlamenti karriereteknek.
Nem fogtok hiányozni.”

Nyitókép: Bohár Dániel Facebook-oldala

elcapo-2
2026. január 05. 21:32
Jó reklámot csináltak a Bohárnak.......ingyen!
Ízisz
2026. január 05. 21:25
Z. Rossz nevet választottak maguknak... Az volt itt a nagy baj!!! 💯 Beteljesült!!! 💯👍😝❗
engeddmeg
2026. január 05. 21:08 Szerkesztve
" történetének legnagyobb teljesítménye, hogy kiplakátoltak" Szerintem az se semmi, hogy Fegyőr megtalálta a középső ujját , és tudta használni. De lehet, hogy csak a Karácsonyéról puskázott.
Cirbi
2026. január 05. 20:54
Folytatják más színekben.
