demonstráció tárgyalás fuvarozók Lázár János

Jöhet a tárgyalás a fuvarozók és Lázárék között

2026. január 05. 20:35

A szervező azt ígérte, ha nem lesz megállapodás, újabb demonstráció jön.

2026. január 05. 20:35
fuvarozók tüntetnek a fővárosban 2025 december 22-én

Január 6-án kedden délelőtt 10 órakor tárgyalnak a fuvarozók az Építési És Közlekedési Minisztérium illetékeseivel – derül ki a decemberi kamionos tüntetést szervező Orosz Tibor Facebook-posztjából, amelyet a VG.hu szúrt ki

Orosz közölte, hogy már a december 22-i kamionos tüntetés másnapján megkeresték a minisztériumból, hogy január ötödikén „első napirendi pontban” foglalkoznak a Magyar Fuvarozók Független Egyesülete által benyújtott 12 ponttal, illetve kijelölik a fuvarozókkal való tárgyalás időpontját.

Ahogy a cikk emlékeztet, január 1-jétől 4,3, utána márciusban újabb 29,4 százalékkal nő a főutak díja, miután a fuvarozók szervezeteinek sikerült megállapodnia a kormánnyal – eredetileg törvény szerint a gyorsforgalmi utaknál az inflációval, 4,3 százalékkal nőtt volna ez, a főutak esetében 54 százalékkal.

Miután az ÉKM kihirdette a megállapodást, Orosz rögtön elhatárolódott attól, és bejelentette, hogy 

kihátrálnak az eredetileg őket képviselő Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete mögül. 

Orosz ezután szervezte meg a december 22-i, több mint négyezer kamion részvételével lezajlott demonstrációt, mert a fenti díjemelés hatására szerinte kamionból, teherautóból alig lenne kevesebb, azonban széles körű drágulást hozna az útdíjak emelése és az általános tiltó intézkedések bevezetése. A VG emlékeztet: Orosz korábban az ATV-nek arról beszélt, hogy ha érdemi előrelépést nem hoz a tárgyalás, akkor újabb kamionos demonstrációt szerveznek.

Fotó: A decemberi demonstráció a fővárosban. (Fotó:Balogh Zoltán/MTI)


 

