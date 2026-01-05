Jöhet a tárgyalás a fuvarozók és Lázárék között

Január 6-án kedden délelőtt 10 órakor tárgyalnak a fuvarozók az Építési És Közlekedési Minisztérium illetékeseivel – derül ki a decemberi kamionos tüntetést szervező Orosz Tibor Facebook-posztjából, amelyet a VG.hu szúrt ki.

Orosz közölte, hogy már a december 22-i kamionos tüntetés másnapján megkeresték a minisztériumból, hogy január ötödikén „első napirendi pontban” foglalkoznak a Magyar Fuvarozók Független Egyesülete által benyújtott 12 ponttal, illetve kijelölik a fuvarozókkal való tárgyalás időpontját.