Sok magyar várt már erre a felvételre: Orbán Viktor újra ringbe szállt – két nem akármilyen társával (VIDEÓ)

Tajtékzik a dühtől a brüsszeli elit, Meloni mindenkit kijátszott – egy szempillantás alatt Orbán mellett találta magát
Éppen akkor állt ki Magyarország mellett, amikor a legnagyobb szükség volt rá.
Ez a mesterhármas valóban mindenre képes.
Orbán Viktor újra egy vicces videót mutatott be a Facebook-oldalán.
Azon ritka pillanatok egyike valósult meg nemrég, amikor együtt tölthetett el egy kis időt a miniszterelnök, Szijjártó Péter, valamint Lázár János.
Az alkalom kapcsán egy fotó is született.
Ezt is ajánljuk a témában
Éppen akkor állt ki Magyarország mellett, amikor a legnagyobb szükség volt rá.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
***
Nyitókép: JOHN THYS / AFP