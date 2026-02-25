Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország fotó jobboldal Fidesz Lázár János Szijjártó Péter Orbán Viktor felvétel

Sok magyar várt már erre a felvételre: Orbán Viktor újra ringbe szállt – két nem akármilyen társával (VIDEÓ)

2026. február 25. 17:57

Ez a mesterhármas valóban mindenre képes.

2026. február 25. 17:57
null

Orbán Viktor újra egy vicces videót mutatott be a Facebook-oldalán.

Azon ritka pillanatok egyike valósult meg nemrég, amikor együtt tölthetett el egy kis időt a miniszterelnök, Szijjártó Péter, valamint Lázár János.

Az alkalom kapcsán egy fotó is született.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
olvasdl
2026. február 25. 18:49
💕 igen!!! Jajrá Magyarország🙏
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. február 25. 18:05
Ez itt a necces hármas, csak néz a magyar, Furcsa az ének és furcsa a dal. Sláger Tibo, Bunyós Pityu együtt pirul Fásy Ádámmal.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!