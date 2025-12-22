A fuvarozók kevesebb, mint egy százaléka vett részt a budapesti demonstráción

Magyar Péter hatalmas stratégiai hibát követett el: színt kellett vallania, nem lett jó vége
A Tisza elnökének terve egy pontban félresiklott.
A fuvarozók közel háromnegyedét képviselő szakmai szervezetek és a kormány is értetlenül áll a hétfői budapesti demonstráció előtt, amelyen a kamionosok kevesebb, mint egy százaléka vett részt. A tüntető pár száz vállalkozó a főutakon tervezett útdíjemelés ellen tiltakoznak, amelynek célja, hogy a 2x2 sávos utakra terelje az áruforgalmat.
Meglepte a közúti fuvarozók közel háromnegyedét képviselő érdekvédő szervezeteket, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületét és a NiT Hungary-t és további öt aláíró szervezetet az Orosz Tibor vállalkozó által szervezett hétfői budapesti kamionos tüntetés. Az illetékes Építési és Közlekedési Minisztérium is értetlenül áll a demonstráció előtt, mivel
mind az érintett vállalkozók 70 százalékát lefedő érdekképviseletek, mind a Lázár János vezette minisztérium is sikeresnek tartják az útdíjak emelését is rendező december 19-én megkötött megállapodást.
A tüntetésre érkező kamionosok az M3-as autópálya bevezető szakaszán gyülekeztek hétfő délután, a demonstráció jelentős fennakadásokat okoz Budapest útjain és a főváros környékén is. A Hősök terére 50 kamiont engedtek be.
Az ÉKM és a szakmai szervezetek között létrejött megállapodást hét érdekképviselet fogadta el és mindössze egy volt, amelyik nem írta alá. Az útdíjemelés a magyar fuvarozók legnagyobb részét nem érinti, mivel a 2x2 sávos utakon januártól inflációkövető – 4,3 százalékos – útdíjemelés lesz és a főutakon is jelentősen elmarad az emelés az eredeti 50 százalék körüli tervektől, márciustól átlagosan további 29,4 százalékos lesz. A kormány többször kiemelte,
a főutakon tervezett útdíjemelés célja nem a költségvetés bevételének növelése, hanem az, hogy a kamionosokat a fő- és mellékúthálózatról a 2x2 sávos utakra terelje, ezzel több mint 3 millió ember nyugalmát és biztonságát segítve azzal, hogy a tehergépkocsi-forgalmat a fő- és mellékúthálózatról a gyorsforgalmi úthálózatra tereli.
A fuvarozók 70 százalékát képviselő, a megállapodást elfogadó szervezetek közös közleményükben arra szólítják fel a tiltakozó kamionosokat, hogy üljenek vissza a tárgyalóasztalhoz. A NiT Hungary és az MKFE közös állásfoglalásában rámutat,
az érdekképviseletek – a megbízói, árukibocsátói oldal más képviselőivel együttműködve – hosszú és nehéz tárgyalásokat követően állapodtak meg az Építési és Közlekedési Minisztériummal a főútvonalak infrastruktúradíj emelésének átütemezéséről, és mértékének csökkentéséről.
„A tárgyalások során felhívták a szaktárca figyelmét arra, hogy az alágazatot terhelő újabb díjemelés nem támogatja a szakma versenyképességét, továbbhárítandó költségként pedig a teljes nemzetgazdaságra negatívan hat. Kiemelt figyelemmel mutattak rá a díjemelés időzítésének problémájára: a januári életbeléptetés előtt alig pár héttel bejelentett változás lehetetlen helyzetet teremtett az ellátási lánc szereplői számára, a díjak áthárításához ugyanis a logisztikai piac minden szereplője számára transzparens költségkimutatásra, az ártárgyalások újraindítására van szükség, ami hónapokat vehet igénybe.”
A szaktárca elfogadta az érdekképviseletek szakmai érveit, ennek ismeretében két részre bontva – január 1. és március 1. – átütemezte a díjemelés bevezetését, továbbá az eredetileg tervezett 54 százalékról összesen 35 százalékra mérsékelte annak mértékét.
A hivatalos közlések szerint a szervezők eredetileg kétezer fuvarozót vártak a hétfői demonstrációra. A tiltakozók száma ennél jóval kevesebben vesznek részt,
A megmozdulás szervezői által követelt 12 ponttal kapcsolatban a legnagyobb fuvarozói érdekképviseletek azt emelték ki, rövid távon nincs realitásuk és inkább akadályozzák a kormány és a szakmai szervezetek között megkezdett munkát, mintsem javítaná a fuvarozók helyzetét.
Noha a mintegy 80 ezer hazai gépjárműből mindössze 350-400 jármű bénítja a főváros forgalmát, a baloldali sajtó óriási ágazati felháborodásként próbálja beállítani az akciót. A szervezők ugyan többször hangsúlyozták, hogy az esemény nem politikailag motivált, ugyanakkor Hadházy Ákos Facebook-bejegyzéséből kiderül, a szervezők külön felhívták arra a figyelmét.
Magyar Péter is megszólalt, közösségi oldalán olvasható bejegyzésében kiállt a tüntetők mellett, ám a Tisza Párt elnöke azt állította, a kormány nem konzultált a fuvarozói szervezetekkel, noha a megállapodást a szakma 70 százalékát lefedő 7 szervezet,
