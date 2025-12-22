A fuvarozók kevesebb, mint egy százaléka vett részt a budapesti demonstráción

Az ÉKM és a szakmai szervezetek között létrejött megállapodást hét érdekképviselet fogadta el és mindössze egy volt, amelyik nem írta alá. Az útdíjemelés a magyar fuvarozók legnagyobb részét nem érinti, mivel a 2x2 sávos utakon januártól inflációkövető – 4,3 százalékos – útdíjemelés lesz és a főutakon is jelentősen elmarad az emelés az eredeti 50 százalék körüli tervektől, márciustól átlagosan további 29,4 százalékos lesz. A kormány többször kiemelte,

a főutakon tervezett útdíjemelés célja nem a költségvetés bevételének növelése, hanem az, hogy a kamionosokat a fő- és mellékúthálózatról a 2x2 sávos utakra terelje, ezzel több mint 3 millió ember nyugalmát és biztonságát segítve azzal, hogy a tehergépkocsi-forgalmat a fő- és mellékúthálózatról a gyorsforgalmi úthálózatra tereli.

A fuvarozók 70 százalékát képviselő, a megállapodást elfogadó szervezetek közös közleményükben arra szólítják fel a tiltakozó kamionosokat, hogy üljenek vissza a tárgyalóasztalhoz. A NiT Hungary és az MKFE közös állásfoglalásában rámutat,

az érdekképviseletek – a megbízói, árukibocsátói oldal más képviselőivel együttműködve – hosszú és nehéz tárgyalásokat követően állapodtak meg az Építési és Közlekedési Minisztériummal a főútvonalak infrastruktúradíj emelésének átütemezéséről, és mértékének csökkentéséről.

„A tárgyalások során felhívták a szaktárca figyelmét arra, hogy az alágazatot terhelő újabb díjemelés nem támogatja a szakma versenyképességét, továbbhárítandó költségként pedig a teljes nemzetgazdaságra negatívan hat. Kiemelt figyelemmel mutattak rá a díjemelés időzítésének problémájára: a januári életbeléptetés előtt alig pár héttel bejelentett változás lehetetlen helyzetet teremtett az ellátási lánc szereplői számára, a díjak áthárításához ugyanis a logisztikai piac minden szereplője számára transzparens költségkimutatásra, az ártárgyalások újraindítására van szükség, ami hónapokat vehet igénybe.”