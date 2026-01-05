Ft
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kerkez Fortuna Sittard Hollandia Kerkez Milos

Váratlan hírrel indult az év: Kerkezzel szerződést bontottak

2026. január 05. 18:32

Marko Kerkez már nem a Fortuna Sittard játékosa. Kerkez Milos testvérével szerződést bontott a holland élvonalbeli futballklub.

2026. január 05. 18:32
null

A holland élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Fortuna Sittard a hivatalos honlapján jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a magyar válogatott Kerkez Milos bátyjával, a 25 éves Marko Kerkezzel.

A balhátvédként, bal oldali középpályásként és belső védőként is bevethető Marko Kerkez tavaly nyáron a Partizan Beogradtól igazolt a Fortuna Sittardhoz, amelynél akkor egy plusz egy évre írt alá, de az ősszel alig játszott, négy tétmérkőzésen csupán 14 percet töltött a pályán, ezért fél év után megváltak tőle.

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Arról egyelőre nincs hír, hogy a korábban a görög Arisznál, valamint több szerb klubnál is megforduló idősebbik Kerkez testvér hol folytatja a pályafutását.

A Fortuna Sittard a bajnokság felénél a 11. helyen áll a 18 csapatos holland élvonalban.

Nyitókép: fortunasittard.nl

 

Camael
2026. január 05. 19:57
SZÁNALMAS KISKÖCSÖG ÚJSÁGÍRÁS, ide jutottál Mandi, egy búlvár szennyoldal lettél és folyamatosan becsapod az olvasóidat, már a címmel is
DrPepper
2026. január 05. 19:49
Mivel tudtam, hogy Kerkeznek van focista bátyja, nem vertek át. NBI lesz ebből.
indaniso
2026. január 05. 19:36
Hogy lehet egy újságíró ilyen igénytelen, semmirekellő szar, hogy ilyen aljas módon húzza csőbe a saját olvasóit. Fostossal egyenértékű hányinger.
hunyadyt
2026. január 05. 18:55
Engem ti nem húztok be a csőbe. Erre sem kattintottam rá. Nem is vagyok itt.
