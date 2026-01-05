Váratlan hírrel indult az év: Kerkezzel szerződést bontottak

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Marko Kerkez már nem a Fortuna Sittard játékosa. Kerkez Milos testvérével szerződést bontott a holland élvonalbeli futballklub.
A holland élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Fortuna Sittard a hivatalos honlapján jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a magyar válogatott Kerkez Milos bátyjával, a 25 éves Marko Kerkezzel.
A balhátvédként, bal oldali középpályásként és belső védőként is bevethető Marko Kerkez tavaly nyáron a Partizan Beogradtól igazolt a Fortuna Sittardhoz, amelynél akkor egy plusz egy évre írt alá, de az ősszel alig játszott, négy tétmérkőzésen csupán 14 percet töltött a pályán, ezért fél év után megváltak tőle.
Arról egyelőre nincs hír, hogy a korábban a görög Arisznál, valamint több szerb klubnál is megforduló idősebbik Kerkez testvér hol folytatja a pályafutását.
A Fortuna Sittard a bajnokság felénél a 11. helyen áll a 18 csapatos holland élvonalban.
Nyitókép: fortunasittard.nl