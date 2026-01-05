Váratlan hírrel indult az év: Kerkezzel szerződést bontottak

A holland élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Fortuna Sittard a hivatalos honlapján jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a magyar válogatott Kerkez Milos bátyjával, a 25 éves Marko Kerkezzel.

A balhátvédként, bal oldali középpályásként és belső védőként is bevethető Marko Kerkez tavaly nyáron a Partizan Beogradtól igazolt a Fortuna Sittardhoz, amelynél akkor egy plusz egy évre írt alá, de az ősszel alig játszott, négy tétmérkőzésen csupán 14 percet töltött a pályán, ezért fél év után megváltak tőle.