A halál eszköze nem győzedelmeskedhetett az Élet Urán – ezért válhatott a kereszt az örök élet kapujává

Szeptember 14-én tartja a Katolikus Egyház a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét. Sokszor hangzik el a hozzá nem értők kérdése: miért ünnepelnek a katolikusok egy barbár kivégzőeszközt? Végül is... a kérdés jogos: tényleg, miért állítjuk középpontba azt a fát, amelyen az Emberfia kínhalált szenvedett? Talán magunkat sem árt újra és újra emlékeztetni arra, hogyan lehetséges az, hogy amit a világ gyalázatnak, bukásnak és végső vereségnek látott, azt az Egyház a győzelem és az élet jelképévé emeli.

A válasz, azt hiszem, abban a paradoxonban keresendő, amit maga a kereszt misztériuma jelent: ez ugyanis az a szűk metszet, ahol a halál és az élet, a sötétség és a világosság, a vereség és a győzelem találkozik. Amikor Jézus kitárt karokkal függött a kereszten, az emberi szemek – rosszabb esetben – bukást és vereséget, jobb esetben fájdalmat és kilátástalanságot láttak benne.

Isten szemében azonban ekkor teljesedett be az üdvösség terve, ekkor bontakozott ki az emberiség megváltásának műve.

A kereszt végső titka tehát nem a szenvedés és a fájdalom, hanem a dicsőség és az öröm. Ez azt jelenti, hogy amikor a kereszt misztériumát szeretnénk megérteni, akkor a szemlélődés nem állhat meg a nagypénteki sötétségnél – hiszen a kereszt néhány nappal később már a húsvéti feltámadás fényében ragyog.