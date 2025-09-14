Ft
Ft
26°C
16°C
Ft
Ft
26°C
16°C
09. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
egyházi ünnep Krisztus hit katolikus egyház Jézus szent kereszt

A halál eszköze nem győzedelmeskedhetett az Élet Urán – ezért válhatott a kereszt az örök élet kapujává

2025. szeptember 14. 11:52

Sokszor hangzik el a hozzá nem értők kérdése: miért ünnepelnek a katolikusok egy barbár kivégzőeszközt? Végül is... a kérdés jogos: tényleg, miért állítjuk középpontba azt a fát, amelyen az Emberfia kínhalált szenvedett?

2025. szeptember 14. 11:52
null
Ádám Rebeka Nóra
Ádám Rebeka Nóra

Szeptember 14-én tartja a Katolikus Egyház a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét. Sokszor hangzik el a hozzá nem értők kérdése: miért ünnepelnek a katolikusok egy barbár kivégzőeszközt? Végül is... a kérdés jogos: tényleg, miért állítjuk középpontba azt a fát, amelyen az Emberfia kínhalált szenvedett? Talán magunkat sem árt újra és újra emlékeztetni arra, hogyan lehetséges az, hogy amit a világ gyalázatnak, bukásnak és végső vereségnek látott, azt az Egyház a győzelem és az élet jelképévé emeli.

A válasz, azt hiszem, abban a paradoxonban keresendő, amit maga a kereszt misztériuma jelent: ez ugyanis az a szűk metszet, ahol a halál és az élet, a sötétség és a világosság, a vereség és a győzelem találkozik. Amikor Jézus kitárt karokkal függött a kereszten, az emberi szemek – rosszabb esetben – bukást és vereséget, jobb esetben fájdalmat és kilátástalanságot láttak benne. 

Isten szemében azonban ekkor teljesedett be az üdvösség terve, ekkor bontakozott ki az emberiség megváltásának műve. 

A kereszt végső titka tehát nem a szenvedés és a fájdalom, hanem a dicsőség és az öröm. Ez azt jelenti, hogy amikor a kereszt misztériumát szeretnénk megérteni, akkor a szemlélődés nem állhat meg a nagypénteki sötétségnél – hiszen a kereszt néhány nappal később már a húsvéti feltámadás fényében ragyog.  

Munkácsy Mihály: Golgota (Forrás: Wikimedia Commons)

A halál eszköze nem győzedelmeskedhetett az Élet Urán – ezért válhatott a kereszt az örök élet kapujává. „Mi pedig dicsekedjünk Urunk, Jézus Krisztus keresztjében, benne van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk, mert általa van megváltásunk és szabadulásunk” – áll a Galata-levélben. Amikor tehát a Katolikus Egyház felmagasztalja Krisztus keresztjét, nem gyászol, hanem örvendezik, mert a keresztben mutatkozott meg az isteni szeretet legyőzhetetlen ereje. „Az emberi ész képtelen kimeríteni a szeretet kereszten megjelenő misztériumát; a kereszt ellenben meg tudja adni az észnek a végső választ, amit keres” – írta ennek kapcsán Szent II. János Pál pápa Fides et ratio kezdetű enciklikájában.

Fontos azonban leszögezni, hogy az Egyház ezen az ünnepen sosem csak a múlt egy tárgyi emlékére tekint. A kereszt felmagasztalása mindenekelőtt arra irányítja a figyelmünket, amit a kereszt hordoz: 

vagyis Krisztus megváltó áldozatára, és az isteni szeretet végső kinyilatkoztatására. 

Ahogy a nagyheti zsolozsma egyik himnusza is mondja: „Hű keresztfa, minden fánál százezerszer nemesebb: virág, lomb, fa, drága termés, erdőn nem nő becsesebb. Édes ág te, édes szeg te, de a terhed édesebb.” Elsősorban tehát nem egy tárgy tiszteletéről van szó, hanem egy élő és ható valóságról. 

Amikor keresztet vetünk, keresztet hordunk a nyakunkban vagy keresztet állítunk a templomainkban, akkor arra a valóságra kapcsolódunk rá, amelyben Krisztus áldozata jelenvalóvá válik. Nem véletlen, hogy az egyházatyák és a szentek gyakran nevezik a keresztet az „Élet fájának”. Míg az Édenben a tiltott fa gyümölcse romlást és halált hozott, addig Krisztus keresztfájának gyümölcse életet ad mindenkinek, aki hisz benne. Innen ered az a misztikus tapasztalat, hogy a kereszt valójában nem a halál, hanem az élet kapuja.

Ugyanakkor a kereszt nemcsak Jézus történetének része, hanem a mi hitéletünknek is központi eleme. 

Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét, és kövessen engem” – hangzik el Jézustól az evangéliumban, mint elsődleges felhívás a tanítványságra. Jézus nem azért kéri, hogy vegyük fel a keresztünket, mert kínozni akar minket, hanem azért, mert a kereszt az a valóság, ahol a szeretetünk próbára tétetik.

A keresztjeink sokfélék lehetnek: betegség, csalódás, múltbéli sebek, hiány, igazságtalanság, hűséges kitartás egy nehéz kapcsolatban, vagy éppen a hithez való ragaszkodás a közömbösség világában. Ezek nem önmagukban értékesek, hanem azért, mert hozzákapcsolódhatunk általuk ahhoz a szeretethez, amely a Golgotán át áradt a világra. Így a mi keresztjeink is életet adhatnak: 

formálhatják a szívünket, tisztíthatják a szeretetünket, megtérésre sarkallhatnak másokat, egyesíthetnek minket Istennel, és végül részesedhetünk Krisztus győzelmében és feltámadásában is.

Gondoljunk csak bele: hány olyan helyzet volt az életünkben, amit először csak teherként érzékeltünk, de később kiderült, éppen az formált bennünket, és nyitotta meg a szívünket arra, hogy mélyebben szeressünk? Talán így ragadható meg legegyszerűbben a kereszt titka: Isten titokzatos módon ma is képes átalakítani a szenvedést szeretetté és a vereséget győzelemmé. Pont, mint kétezer évvel ezelőtt.

Az ünnep története

A IV. század elején, amikor Nagy Konstantin császár rendeletével megszűnt a keresztények üldözése, édesanyja, Szent Ilona nagy zarándoklatot tett a Szentföldre. Mindenképpen szerette volna megtalálni Krisztus keresztjét Jeruzsálemben. A hagyomány szerint ásatások kezdődtek a Golgotán, ahol három kereszt került elő – Jézusé és a két latoré. Hogy melyik volt az igazi, az csak akkor derült ki, amikor egy súlyos beteg asszonyt odavittek: amikor a harmadik keresztet érintette, csodálatosan meggyógyult. Így ismerte fel Ilona a Megváltó keresztjét. A császárnő a kereszt nagy részét Jeruzsálemben helyezte el, a Szent Sír-bazilikában, amelyet 335-ben szenteltek fel. Egy kisebb darabot Konstantinápolyba vitt, más részeket pedig Rómába, ahol a Szent Kereszt-bazilika őrzi mindmáig. Ebből fakad az is, hogy ma szerte a világban találhatunk kisebb-nagyobb ereklyéket a Szent Keresztből – ezek nem „szuvenírek”, hanem az Egyház hite szerint valódi kapcsolódási pontok Krisztus megváltó áldozatához. A VII. században aztán újabb fordulat történt. A perzsa hadsereg 614-ben elfoglalta Jeruzsálemet, és elragadta a kereszt legnagyobb részét. Csak másfél évtizeddel később, 628-ban sikerült Herakleiosz bizánci császárnak visszaszereznie, és diadalmenetben vitte vissza Jeruzsálembe. A hagyomány úgy őrizte meg, hogy amikor a császár arannyal és ékszerekkel felékesítve akarta vállán bevinni a keresztet a városba, a kapu előtt megállt, és nem tudott tovább lépni. Csak akkor nyílt meg előtte az út, amikor levetette pompás ruháit, és egyszerűen, mezítláb vitte a keresztet. Ez az ünnep tehát három szálból szövődik össze: a kereszt megtalálásából, a jeruzsálemi Szent Sír-bazilika felszenteléséből, és a kereszt visszaszerzéséből. Mindhárom mozzanat ugyanarra mutat: Krisztus keresztje nem múzeumi tárgy és nem is elveszett relikvia, hanem az üdvösség élő jele, amely mindig jelen van az Egyházban. 

(A nyitóképen: MS Mester Kálvária c. művének részlete)

***

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Kapcsolódó vélemény

undefined

Ádám Rebeka Nóra

Mandiner

Idézőjel

Mint a föld mélyén mozduló lemezek

A legmélyebb változások nem az én erőfeszítéseimből születnek, hanem abból, hogy helyet adok magamban Istennek.

***

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gebula
2025. szeptember 14. 12:56
Köszönöm a cikket, sokat tanultam belőle! Nagyon sok hasonló írásra lenne szükségünk!
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2025. szeptember 14. 12:49 Szerkesztve
Tökéletes, hibátlan írás - "szégyen" még megjegyzést is fűzni hozzá... A Szent Keresztben rejlő misztérium megértése a világ zűrzavarában elvesző ember utolsó reménye az Istenhez való visszatalálás útján. Elfogadása, átölelése az utolsó és egyetlen lehetőség - MINDENKI számára - visszatérni az Éden ártatlanságának - bűntelenségének - állapotába.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 14. 12:37
Csak az látja ezt paradoxonnak, aki nem fogadja el (vagy még nem érti meg teljes igazságában) a legfőbb misztériumot, a Szentháromságot. Mert az mindent megmagyaráz, miért lett "testté az Ige", miért vállalta föl a Fiú az emberlétet, miért szenvedett, halt meg, szállt alá a poklok mélyére, hogy aztán eljöjjön "ama vígasztaló, a Szent Lélek" és teljessé tegye a misztériumot.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 14. 12:26
Köszönöm! Ilyenből kellene több, és a bulvárból kevesebb, de legalábbis félretéve külön helyen. A clickbait-alapú hazugsággyűjteményből meg semennyi nem kellene. Higgyétek el, nem kevesebb olvasótok lesz, hanem több.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!