A halál eszköze nem győzedelmeskedhetett az Élet Urán – ezért válhatott a kereszt az örök élet kapujává. „Mi pedig dicsekedjünk Urunk, Jézus Krisztus keresztjében, benne van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk, mert általa van megváltásunk és szabadulásunk” – áll a Galata-levélben. Amikor tehát a Katolikus Egyház felmagasztalja Krisztus keresztjét, nem gyászol, hanem örvendezik, mert a keresztben mutatkozott meg az isteni szeretet legyőzhetetlen ereje. „Az emberi ész képtelen kimeríteni a szeretet kereszten megjelenő misztériumát; a kereszt ellenben meg tudja adni az észnek a végső választ, amit keres” – írta ennek kapcsán Szent II. János Pál pápa Fides et ratio kezdetű enciklikájában.
Fontos azonban leszögezni, hogy az Egyház ezen az ünnepen sosem csak a múlt egy tárgyi emlékére tekint. A kereszt felmagasztalása mindenekelőtt arra irányítja a figyelmünket, amit a kereszt hordoz:
vagyis Krisztus megváltó áldozatára, és az isteni szeretet végső kinyilatkoztatására.
Ahogy a nagyheti zsolozsma egyik himnusza is mondja: „Hű keresztfa, minden fánál százezerszer nemesebb: virág, lomb, fa, drága termés, erdőn nem nő becsesebb. Édes ág te, édes szeg te, de a terhed édesebb.” Elsősorban tehát nem egy tárgy tiszteletéről van szó, hanem egy élő és ható valóságról.
Amikor keresztet vetünk, keresztet hordunk a nyakunkban vagy keresztet állítunk a templomainkban, akkor arra a valóságra kapcsolódunk rá, amelyben Krisztus áldozata jelenvalóvá válik. Nem véletlen, hogy az egyházatyák és a szentek gyakran nevezik a keresztet az „Élet fájának”. Míg az Édenben a tiltott fa gyümölcse romlást és halált hozott, addig Krisztus keresztfájának gyümölcse életet ad mindenkinek, aki hisz benne. Innen ered az a misztikus tapasztalat, hogy a kereszt valójában nem a halál, hanem az élet kapuja.