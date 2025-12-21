Ahol nincs vágy, ott várakozás sincs – advent negyedik vasárnapjára

Az éberség így nem is annyira cél, mint inkább irányultság – a szív tartós beállítódása Isten felé.

Ő ugyanis ott születik meg, ahol arra alkalmas teret talál. Ez a tér pedig nem rajtunk kívül, hanem bennünk nyílik meg. Az advent tulajdonképpen ennek a belső térnek a kialakítása: amikor a lélek lassan elcsendesedik, lefejti magáról a fölösleges zajokat, és egyszerű, befogadó jelenlétté válik. És hát... az volna az üdvös, hogy ez az állapot ne csupán négy hétig tartson, hanem az élet egészét áthassa. Ilyen értelemben viszont az éberség nem egy rendkívüli lelki teljesítmény kellene, hogy legyen, hanem alapvető keresztény magatartás.

Ez azonban korántsem magától értetődő: elköteleződést, állhatatosságot, kitartást és újra meg újra meghozott döntéseket kíván, és csakis akkor nyeri el valódi értelmét, amikor világossá válik, mire irányul: az Istennel való élő kapcsolatra. Én valahol itt keresném az éberség helyét: abban a belső tartásban, amely ezt a kapcsolatot életben tartja. Az éberség segít felismerni Isten halk, gyakran rejtett működését a mindennapokban, és megóv attól, hogy közömbössé váljunk a kegyelem finom jeleivel szemben.

Okos és balga szüzek

Az advent tehát jóval több, mint karácsonyig tartó visszaszámlálás. Sokkal inkább annak a felismerése, hogy az életünk maga is egy állandó várakozás. A keresztény lét alapélménye éppen ehhez az úton levéshez kötődik. Bár a világ Teremtője már eljött hozzánk Krisztusban, még mindig úton vagyunk a teljesség felé. És ebben – a „már igen” és „még nem” feszültségében – születik meg az a belső mozgás, amely ébren tartja a vágyat.