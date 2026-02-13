Kíméletlenül kiosztotta Magyar Pétert, felidézte sorozatos botrányait a politikai elemző (VIDEÓ)
Volt belőle néhány.
Azért ilyen rohadt ideges mindenki értelmiségi körökben, mert érzik, hogy az összes elemében szürreális sztorit sikerült beszopniuk két éve.
„Azért ilyen rohadt ideges mindenki értelmiségi körökben, mert érzik, hogy az összes elemében szürreális sztorit sikerült beszopniuk két éve, és hogy ezzel ne kelljen szembesülniük, másokkal kiabálnak. Például a titokzatos szobáról készült felvételről (ha létezik egyáltalán) ellentmondást nem tűrően ordibálják, hogy milyen mesterkedés áll a háttérben, és semmi mással nem szabad foglalkozni, csak a galád összeesküvő leleplezésével. Ó, hogyne, hiszen, ha nem terelnének egyből, akkor esetleg még arról is kézzel fogható bizonyítékunk lenne, hogy valójában mennyire buták.
Ezért nyüszít egzisztenciális félelmében a politikából leselejtezettek hada (ezt köszönöm amúgy a Megváltó úrnak), vagy támad neki általam követhetetlen logika alapján egy rakat csapzott boszorkány Varga Juditnak.
Mert induljunk ki abból, amit Messiás úr mond, és tételezzük föl, hogy igazat beszél. Ehhez persze valójában a fővárosi elit lángelméjű tagjának kell lenni, hiszen józan ember nem ad hitelt valaki olyan szavainak, aki délutánra mindig bebukik a délelőtti mesebeszédeit illetően, de tegyünk most így, és nézzük az elbeszélést önmagában. (Tehát ne gyere most nekem azzal, hogy deazorbán). ”
