„Azért ilyen rohadt ideges mindenki értelmiségi körökben, mert érzik, hogy az összes elemében szürreális sztorit sikerült beszopniuk két éve, és hogy ezzel ne kelljen szembesülniük, másokkal kiabálnak. Például a titokzatos szobáról készült felvételről (ha létezik egyáltalán) ellentmondást nem tűrően ordibálják, hogy milyen mesterkedés áll a háttérben, és semmi mással nem szabad foglalkozni, csak a galád összeesküvő leleplezésével. Ó, hogyne, hiszen, ha nem terelnének egyből, akkor esetleg még arról is kézzel fogható bizonyítékunk lenne, hogy valójában mennyire buták.

Ezért nyüszít egzisztenciális félelmében a politikából leselejtezettek hada (ezt köszönöm amúgy a Megváltó úrnak), vagy támad neki általam követhetetlen logika alapján egy rakat csapzott boszorkány Varga Juditnak.