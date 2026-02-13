Ft
02. 13.
péntek
facebook
varga judit megváltó botrány

Ezért támad neki általam követhetetlen logika alapján egy rakat csapzott boszorkány Varga Juditnak

2026. február 13. 11:54

Azért ilyen rohadt ideges mindenki értelmiségi körökben, mert érzik, hogy az összes elemében szürreális sztorit sikerült beszopniuk két éve.

2026. február 13. 11:54

Hont András
Hont András
Facebook

„Azért ilyen rohadt ideges mindenki értelmiségi körökben, mert érzik, hogy az összes elemében szürreális sztorit sikerült beszopniuk két éve, és hogy ezzel ne kelljen szembesülniük, másokkal kiabálnak. Például a titokzatos szobáról készült felvételről (ha létezik egyáltalán) ellentmondást nem tűrően ordibálják, hogy milyen mesterkedés áll a háttérben, és semmi mással nem szabad foglalkozni, csak a galád összeesküvő leleplezésével. Ó, hogyne, hiszen, ha nem terelnének egyből, akkor esetleg még arról is kézzel fogható bizonyítékunk lenne, hogy valójában mennyire buták. 

Ezért nyüszít egzisztenciális félelmében a politikából leselejtezettek hada (ezt köszönöm amúgy a Megváltó úrnak), vagy támad neki általam követhetetlen logika alapján egy rakat csapzott boszorkány Varga Juditnak. 

Mert induljunk ki abból, amit Messiás úr mond, és tételezzük föl, hogy igazat beszél. Ehhez persze valójában a fővárosi elit lángelméjű tagjának kell lenni, hiszen józan ember nem ad hitelt valaki olyan szavainak, aki délutánra mindig bebukik a délelőtti mesebeszédeit illetően, de tegyünk most így, és nézzük az elbeszélést önmagában. (Tehát ne gyere most nekem azzal, hogy deazorbán). ”

Nyitókép: Képernyőkép

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

2026. február 13. 14:20
És még azt sem tudjuk, milyen videó jöhet még? A la Borkai?
dryanflowd-
2026. február 13. 13:28
(ezt köszönöm amúgy a Megváltó úrnak) – "én zsidó vagyok" (🤓) (ebben bíztunk eleitől fogva)
nemecsekerno-007-01
2026. február 13. 13:25
Már régóta mondogatom, hogy ez a Magyar Péter, Tisza Párt egy titkosszolgálati művelet része. Nyilván nem vagyok bejáratos a Nemzetbiztonsági Bizottság üléseire, de ez a sztori sárga és eléggé hápog. Mivel Varga Judit kiemelten védett személy volt mint belügyminiszter, ezért a magyar szolgálatok hótziher, hogy tudták milyen a házassága Bütyökkel. Ennyi épp elég indulásnak, mivel az ilyen gyenge pont. A szolgálatok ezeket keresik.
sciohyper
2026. február 13. 13:23
Remek írás, válasz a 3 B- HP-nek: magyarnemzet.hu/igy-irnak-ok/2026/02/szabo-mero-hagyjatok-beken-varga-juditot
