Talán nem árt – nyilván a teljesség igénye nélkül – felidézni, hogy mit is lehet tudni erről az emberről. Miként jutott el egy viharos válástól oda, hogy részegen botrányokat okoz, drogpartikra esik be, illetve hogy a migrációt támogató, a háborút pénzelő brüsszeli elit mellett a jelenlegi ukrán vezetés is besorolt mögé.

Nézzük egyenként!

Ez az ember a fideszes rendezvényeken hosszú éveken keresztül igyekezett mindig az első sorban ülni, nem győzött tapsolni.

Ez az ember állami cégeknél komoly pozíciókat járt ki magának, milliós pénzeket vett fel.

Ez az ember a gyanú szerint bennfentes információk segítségével kereskedett a tőzsdén, és jutott hatalmas összegekhez.