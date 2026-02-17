Ft
tisza botrány Magyar Péter miniszterelnök választás orbán viktor

Egy ember, aki miniszterelnök akar lenni

2026. február 17. 16:24

Botrányok, hazugságok, bulik és a drog.

2026. február 17. 16:24
null
Villányi Károly
Magyar Nemzet

„Van a közéletben egy ember (Magyar Péter), aki gyakorlatilag minden porcikájában ott viseli azokat a személyiségjegyeket, amelyek a Fidesz körül olykor felbukkanó szerencselovagokra jellemzők, és amelyek miatt jó néhányan neheztelnek a kormánypártra. 

A baloldalon most furcsa módon éppen ebben a betegesen hiú és folyamatosan hazudozó, megbízhatatlan figurában látják az ellenzék hiteles vezetőjét, Orbán Viktor első számú kihívóját.

Idézőjel

Magyar Péter nem pusztán egy két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat...

...de egy minden gátlás nélküli, morális nulla is.

Talán nem árt – nyilván a teljesség igénye nélkül – felidézni, hogy mit is lehet tudni erről az emberről. Miként jutott el egy viharos válástól oda, hogy részegen botrányokat okoz, drogpartikra esik be, illetve hogy a migrációt támogató, a háborút pénzelő brüsszeli elit mellett a jelenlegi ukrán vezetés is besorolt mögé.

Nézzük egyenként!

Ez az ember a fideszes rendezvényeken hosszú éveken keresztül igyekezett mindig az első sorban ülni, nem győzött tapsolni.

Ez az ember állami cégeknél komoly pozíciókat járt ki magának, milliós pénzeket vett fel.

Ez az ember a gyanú szerint bennfentes információk segítségével kereskedett a tőzsdén, és jutott hatalmas összegekhez.

Ez az ember lehallgatta, zsarolta, terrorizálta és bántalmazta a feleségét.

Ez az ember egy családi vita során autós üldözésbe kezdett, majd megfenyegette a feleségét védő rendőröket.

Ez az ember azt mondta, kizárt, hogy politikus lesz, most mégis a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként ténykedik.

Ez az ember azt mondta, nem lesz európai parlamenti képviselő, nem kell neki a kamuállás, majd bekerült az EP-be, ahol eddig csak néhány alkalommal bukkant fel.

Ez az ember agyhalottaknak, Soros-ügynöknek nevezte a saját politikustársait, a Tisza európai parlamenti képviselőit.

Ez az ember el akarta törölni azt a mentelmi jogot, amiről most nem hajlandó lemondani, és ami jelenleg megvédheti több büntetőeljárás lefolytatásától.

Ez az ember azokkal kötött szövetséget Brüsszelben, akik a magyar kormány álláspontjával szemben támogatják a migrációt, a genderőrületet és a háborút.

Ez az ember zsarolhatóvá válhatott, dróton rángatják, teljesen elvtelenül, számítóan politizál, ráadásul képtelen kontrollálni a saját viselkedését.

Ez az ember, akit már a volt felesége is csak egy Magyar Péter nevű képződménynek nevez, miniszterelnök akar lenni.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

