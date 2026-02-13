Kíméletlenül kiosztotta Magyar Pétert, felidézte sorozatos botrányait a politikai elemző (VIDEÓ)

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Volt belőle néhány.
„Nem értem, hogy lehet egy politikus annyira felelőtlen, hogy támadási felületet nyit maga ellen azzal, hogy elmegy bulizni” – mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző a Heti TV-nek adott interjújában.
Az elemző úgy vélekedett Magyar Péter újabb kábítószeres botrányával kapcsolatban, „hogyha lát az ember egy ilyen fehér anyagot, akkor hogyhogy nem fut el onnan sebesen”.
Ehhez képest ő lefeküdt Vogel Evelinnel. Azzal a Vogel Evelinnel, akivel ő másfél-két hónappal korábban szakított”
– jegyezte meg Nagy Attila Tibor.
„Azt kell, hogy mondjam, hogy a politikusi felelőtlenség mintapéldányát látjuk. Ez a személy, Magyar Péter tele van zűrös ügyekkel. Lakossági gyűléseken rákiabál az éppen a templomból vonuló menetre, és azt mondja nekik, szégyelljék magukat” – hívta fel a figyelmet.
Személyes emlékeiből felidézte, hogy tavaly szeptemberben egy nagykátai gyűlésen a Tisza-vezér „megszégyenített egy szőke hajú, kedves hölgyet, akinek a kérdését Magyar Péter félreértette, és támadónak értékelte. Megszégyenítette a hölgyet mindenki előtt”.
Én nyugodtabb lennék, ha Magyarország élén egy stabil háttérrel, stabil magánélettel rendelkező ember lenne”
– összegzett az elemző.
