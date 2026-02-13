Kíméletlenül kiosztotta Magyar Pétert, felidézte sorozatos botrányait a politikai elemző (VIDEÓ)

„Nem értem, hogy lehet egy politikus annyira felelőtlen, hogy támadási felületet nyit maga ellen azzal, hogy elmegy bulizni” – mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző a Heti TV-nek adott interjújában.

Az elemző úgy vélekedett Magyar Péter újabb kábítószeres botrányával kapcsolatban, „hogyha lát az ember egy ilyen fehér anyagot, akkor hogyhogy nem fut el onnan sebesen”.