02. 13.
péntek
02. 13.

péntek
Kíméletlenül kiosztotta Magyar Pétert, felidézte sorozatos botrányait a politikai elemző (VIDEÓ)

2026. február 13. 11:24

Volt belőle néhány.

2026. február 13. 11:24
null

„Nem értem, hogy lehet egy politikus annyira felelőtlen, hogy támadási felületet nyit maga ellen azzal, hogy elmegy bulizni” – mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző a Heti TV-nek adott interjújában.

Az elemző úgy vélekedett Magyar Péter újabb kábítószeres botrányával kapcsolatban, „hogyha lát az ember egy ilyen fehér anyagot, akkor hogyhogy nem fut el onnan sebesen”.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ki az a Magyar Péter?

Vagy inkább mi az a Magyar Péter?

Ehhez képest ő lefeküdt Vogel Evelinnel. Azzal a Vogel Evelinnel, akivel ő másfél-két hónappal korábban szakított”

 – jegyezte meg Nagy Attila Tibor.

„Azt kell, hogy mondjam, hogy a politikusi felelőtlenség mintapéldányát látjuk. Ez a személy, Magyar Péter tele van zűrös ügyekkel. Lakossági gyűléseken rákiabál az éppen a templomból vonuló menetre, és azt mondja nekik, szégyelljék magukat” – hívta fel a figyelmet.

Személyes emlékeiből felidézte, hogy tavaly szeptemberben egy nagykátai gyűlésen a Tisza-vezér „megszégyenített egy szőke hajú, kedves hölgyet, akinek a kérdését Magyar Péter félreértette, és támadónak értékelte. Megszégyenítette a hölgyet mindenki előtt”.

Én nyugodtabb lennék, ha Magyarország élén egy stabil háttérrel, stabil magánélettel rendelkező ember lenne”

– összegzett az elemző.

Nyitókép: Képernyőfotó
 

Sanyi72
2026. február 13. 12:16
A nyugodt erő pedig orbán viktor. Szenvedsz naz,igaz?
akyokushinkaimestere
2026. február 13. 12:14 Szerkesztve
„hogyha lát az ember egy ilyen fehér anyagot, akkor hogyhogy nem fut el onnan sebesen”. A malomiparban ezért nem dolgozik már senki,jaj jaj valami fehér pór merre fussak?🤦‍♂️Hahóóóóóóó deutsch tomi merre vagy?👀
zabszem
2026. február 13. 12:13
Ha egy ilyen fehér port meglát az ember, akkor rendőrséget kell értesíteni.... Mondjuk...
rejszmano
2026. február 13. 12:13
Orbán Viktor 2025-re zúzós rock and rollt ígért, aztán a történelem főutcáján teli rüszttel rúgta tökön saját magát
