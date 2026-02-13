Ft
2026. február 13. 10:43

Vagy inkább mi az a Magyar Péter?

Magyar Nemzet

„Tessék mondani, nem teljesen mindegy, hogy mit mondott Magyar Péter?

Egyáltalán: kicsoda valójában Magyar Péter? Ki küldte, miért küldte, hány élete van?

Bár, lássuk be, ez is teljesen mindegy.

Magyar Péter az, ami. S hogy mi, azt most inkább nem mondom meg.

(U.i.: Ja! Azok, akik annak idején csámcsogva bámulták a Borkai-videót, azok most mind-mind kussoljanak…)”

Fotó: Attila Kisbenedek/AFP

dryanflowd-
2026. február 13. 12:09
Ki az a Victor Picur? – "biztosítja" Simon Gyurkát, a temetőpecért (az összefogás és az együttműködés talaján: 'román földön')
csulak
2026. február 13. 11:24
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
kapor tyütyü
•••
2026. február 13. 11:24 Szerkesztve
Ez a Peter Magyar nevű faszi kész. Le lehet húzni a klotyón. Nagyon helyesen a Fidesz érdemben eddig nem kommentálta a botrányt, kivárnak, főjön a levében a The Man, aki minden egyes újabb magyarázkodásával százalékokat mínuszol a pártjának. A Fidesznek eddig sem volt szüksége a fostos magánéleti botrányára, hogy megnyerje áprilisban a választást. Persze, minden jól jön, minden pofon a túloldalon csattanjon. Orbánék lemossák a Tiszát. Utána jöhet a tisztogatás. Tényleg módosítani kell a gyűlölettörvényt, szigorítani, hogy a leggyilkosabb szektások felfedve és büntetve legyenek, onnét kezdve a közösségi oldalakon névvel és név nélkül se lehessen felelőtlenül írogatni, gyalázkodni, valótlanságokat terjeszteni. Nem is nagy munka: le kell másolni a nyugati - mondjuk a német - szólásszabadságot meghatározó törvényt. Lenne is nagy sivalkodás, elköltözés, de leginkább kussolás.
maximalista
2026. február 13. 11:05
Sajnos a tiszások nagy része számára teljesen mindegy, hogy mit mond Magyar Péter; az a szent és sérthetetlen igazság a számukra. A valóság nem érdekli őket. Ezért nagyon veszélyesek, legyünk óvatosak. Nem fontos nekik, hogy ki a jelöltjük. Ezt már bebizonyították az európai parlamenti választásokon is. Lehet az ellenfelük, akár Mátyás király is a választókerületben, akkor is a tiszásra fognak szavazni. Minden választókerületben 50% feletti Fidesz győzelemre kell törekedni. Sok munka vár még ránk!!! Megfontoltan, szervezetten hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
