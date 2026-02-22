Magyar Péter hőst akart csinálni magából, de ismét csak hazudott egy nagyot (VIDEÓ)

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
A szakértő szerint közölték a Tisza Párt elnökével, mi a feltétele a hivatalban maradásának.
A Tisza Párt elnöke 2024-ben azt állította, saját maga távozott az állami cégektől. Később kiderült, Magyar Péter ebben sem mondott igazat. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 27. rész.
Magyar Péter még 2024. tavaszán azt állította, hogy az állami cégeknél betöltött pozícióiból önként távozott. Persze gyorsan kiderült, hogy ez nem teljesen így volt. Nézzük a részleteket.
Magyar Péter volt a vendége a Válasz Online podcastjének még 2024. áprilisában. Stumpf András a műsor elején szembesítette Magyart Varga Judit egyik posztjának részletével, ahol a volt igazságügyi miniszter egy, akkor már ex-férje által küldött sms-t idézett:
„Még nem írtam alá a lemondásaimat, amit kértek tőlem. Nemcsak a pénz miatt fontos a Közút és az MBH bankos pozícióm, hanem mert ezekhez kapcsolódó cégekkel vannak előrehaladott tárgyalásaim az új munkahelyem kapcsán,
amik kirúgás esetén nyilván ellehetetlenülnek”
– állt az említett üzenetben.
Varga Judit az esetet felidéző, korábbi posztjában így folytatta: „Ugye mindenki érti. Emlékszünk, hogy korunk lánglelkű hamis Petőfije mivel lépett a nyilvánosság elé? Hogy ő lemond…aha. Ha pedig itt leírnám, hogy milyen döbrögikhez tartoznak azok a cégek, akikkel neki állítólag
előrehaladott tárgyalásai voltak akkoriban, ahol ő állásért kilincselt, akkor valószínűleg Magyar Péterünket a március 15-ei tömeg paradicsommal megdobálva zavarná haza… Folytassam, Péter? Tudom még…”
Mindez annak kapcsán fontos körülmény, hogy Magyar a NER-nek való hátat fordítását bejelentő posztjában annak idején azt írta, felmondta minden megbízatását, ami a kormányhoz vagy az államhoz köti.
Csakhogy később a Nemzetgazdasági Minisztérium közölte: „Magyar Péter az MBH Bank felügyelőbizottságának a magyar állam által delegált tagja. Felügyelőbizottsági jogviszonyának kezdete 2022. szeptember 1., díjazása: havi bruttó 1,5 millió forint. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2024. január 18-án kezdeményezte a megbízás visszavonását.” Vagyis jóval a nagy bejelentés előtt.
Magyar korábban ezt tagadta, ám a podcastban már finomított a korábbi álláspontján, mondván, januárban valóban behívták a minisztériumba, ám abban maradtak, később még egyeztetnek arról, „hogyan és mint kéne megszüntetni valamelyik pozíciómat, nem maradtunk semmiben, mert nem ennyire egyszerű a megszüntetés egy banknál, ahol az állam csak részvényes”.
A podcast-beszélgetés során most Magyar azt sem tagadta, volt feleségénél próbálkozott volna elérni, hogy megtarthassa a pozícióit (hiszen nem csak a banknál volt neki ilyen), amiktől ugyebár elmondása szerint végül önszántából távozott, ahogy az „állásért kilincselést” sem. Sőt.
Annak kapcsán, hogy valóban előrehaladott tárgyalásai voltak Magyar Közút- és MBH-karrierje végén, azt mondta:
Tárgyaltam akkoriban Mészáros Lőrincnek valamelyik cégével, de nem Mészáros Lőrinccel.
Valóban el szerettem volna menni egy másik piaci céghez. Valóban tárgyalásokat folytattam, és függetlenül ettől az üzenettől, amit a volt feleségem nyilvánosságra hozott, megkaptam volna azt az állást, amiről szó van.”
