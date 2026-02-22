Ft
02. 22.
vasárnap
magyar péter mészáros lőrinc varga judit Magyar Péter hazugságai tárgyalás

Magyar Péter hőst akart csinálni magából, de ismét csak hazudott egy nagyot (VIDEÓ)

2026. február 22. 07:09

A Tisza Párt elnöke 2024-ben azt állította, saját maga távozott az állami cégektől. Később kiderült, Magyar Péter ebben sem mondott igazat. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 27. rész.

2026. február 22. 07:09
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter még 2024. tavaszán azt állította, hogy az állami cégeknél betöltött pozícióiból önként távozott. Persze gyorsan kiderült, hogy ez nem teljesen így volt. Nézzük a részleteket. 

Magyar
Magyar Péter az állami állásairól is hazudott
Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Magyar Péter sajátmagát buktatta le

Magyar Péter volt a vendége a Válasz Online podcastjének még 2024. áprilisában. Stumpf András a műsor elején szembesítette Magyart Varga Judit egyik posztjának részletével, ahol a volt igazságügyi miniszter egy, akkor már ex-férje által küldött sms-t idézett:

Még nem írtam alá a lemondásaimat, amit kértek tőlem. Nemcsak a pénz miatt fontos a Közút és az MBH bankos pozícióm, hanem mert ezekhez kapcsolódó cégekkel vannak előrehaladott tárgyalásaim az új munkahelyem kapcsán, 

amik kirúgás esetén nyilván ellehetetlenülnek” 

– állt az említett üzenetben.

Varga Judit az esetet felidéző, korábbi posztjában így folytatta: „Ugye mindenki érti. Emlékszünk, hogy korunk lánglelkű hamis Petőfije mivel lépett a nyilvánosság elé? Hogy ő lemond…aha. Ha pedig itt leírnám, hogy milyen döbrögikhez tartoznak azok a cégek, akikkel neki állítólag

előrehaladott tárgyalásai voltak akkoriban, ahol ő állásért kilincselt, akkor valószínűleg Magyar Péterünket a március 15-ei tömeg paradicsommal megdobálva zavarná haza… Folytassam, Péter? Tudom még…”

Mindez annak kapcsán fontos körülmény, hogy Magyar a NER-nek való hátat fordítását bejelentő posztjában annak idején azt írta, felmondta minden megbízatását, ami a kormányhoz vagy az államhoz köti.

Csakhogy később a Nemzetgazdasági Minisztérium közölte: „Magyar Péter az MBH Bank felügyelőbizottságának a magyar állam által delegált tagja. Felügyelőbizottsági jogviszonyának kezdete 2022. szeptember 1., díjazása: havi bruttó 1,5 millió forint. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2024. január 18-án kezdeményezte a megbízás visszavonását.” Vagyis jóval a nagy bejelentés előtt.

Magyar korábban ezt tagadta, ám a podcastban már finomított a korábbi álláspontján, mondván, januárban valóban behívták a minisztériumba, ám abban maradtak, később még egyeztetnek arról, „hogyan és mint kéne megszüntetni valamelyik pozíciómat, nem maradtunk semmiben, mert nem ennyire egyszerű a megszüntetés egy banknál, ahol az állam csak részvényes”. 

A podcast-beszélgetés során most Magyar azt sem tagadta, volt feleségénél próbálkozott volna elérni, hogy megtarthassa a pozícióit (hiszen nem csak a banknál volt neki ilyen), amiktől ugyebár elmondása szerint végül önszántából távozott, ahogy az „állásért kilincselést” sem. Sőt.

Annak kapcsán, hogy valóban előrehaladott tárgyalásai voltak Magyar Közút- és MBH-karrierje végén, azt mondta:

Tárgyaltam akkoriban Mészáros Lőrincnek valamelyik cégével, de nem Mészáros Lőrinccel. 

Valóban el szerettem volna menni egy másik piaci céghez. Valóban tárgyalásokat folytattam, és függetlenül ettől az üzenettől, amit a volt feleségem nyilvánosságra hozott, megkaptam volna azt az állást, amiről szó van.

Nyitókép: Képernyőkép

 

Héja
2026. február 22. 09:34
Szánalmas, hazug magyarázkodás.
iphone-13
2026. február 22. 08:09
NARKÓS HAZAÁRULÓ MOCSOK A KÉPEN!
Csubszi
2026. február 22. 08:09
Kamugépnek csak kamupártja lehet!
states-2
2026. február 22. 07:18
Lepedőpeti még álmában is hazudik, egyszer arra riadt verejtékben úszva, hogy igazat mondott.
