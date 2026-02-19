Ft
lomnici zoltán botrány Magyar Péter ukrajna

Magyar Péter eddigi talán legsúlyosabb hibájáról beszél ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

2026. február 19. 14:54

A Zelenszkij-tervvel kapcsolatos megbeszélést folytathatott Magyar Péter Donald Tuskkal és Friedrich Merz-cel – hívta fel a figyelmet a Lomnici Válaszol legújabb részében ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász beszélt arról is, milyen párhuzamok lehetnek a hírhedt Epstein-botrány, illetve Magyar Péter legújabb botránya között.

null

A valóságtagadás „minősített esetének” nevezte a Lomnici Válaszol legfrissebb részében ifj. Lomnici Zoltán azt, hogy Magyar Péter álproblémának nevezi a magyar kormánynak Ukrajna EU-csatlakozás elleni törekvéseit. 

Az alkotmányjogász nézői kérdésre válaszolva felidézte a Tisza-elnök találkozását Friedrich Merz-zel, és 

elemezte azt a német sajtóban megjelent cikket is, amelyben budapesti „Epstein-botrányként” hivatkoznak a Magyar Péter körüli újabb zavaros ügyekre.

„A vétójoggal szinte minden tagállam élt már valamikor az Európai Unió történetében az elmúlt évtizedekben” – erre is felhívta a figyelmet ifj. Lomnici Zoltán, kifejtve: ennek az eltörlésére próbál támogatókat szerezni, illetve jogi indokokat találni Brüsszel, ami „egészen elképesztő és persze elfogadhatatlan”, az uniós joggal összeegyeztethetetlen.

A teljes műsor a Mandiner Kontextus-csatornáján elérhető.

Nyitókép: Mandiner

blackorion
2026. február 19. 15:46
Na ? Megbukott már?! Amúgy a Magyar Epstein az Kónya Endre és haverjai.
akyokushinkaimestere
•••
2026. február 19. 15:40 Szerkesztve
Bírom ezt a képet hasonló mint a loch nessi szörnyről készültek.🤦‍♂️😁Ráadásul az ágy nagyon púposodott tehát feltételezhető,hogy fegyverek voltak az ágyneműtartóban.😁🤦‍♂️
mlotta
2026. február 19. 15:31
Rejtő Jenőhöz illő szitu. Muzulmán rejtekes figura, ukrán kémnő, magyar kéjnő, drog, pia .....és a titokzatos kamera, és a Bulibáró. plusz a testőr
mlotta
2026. február 19. 15:23
Epstein-botrány? De hisz Magyar Péter nem zsidó.
