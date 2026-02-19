Magyar Péter eddigi talán legsúlyosabb hibájáról beszél ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

elemezte azt a német sajtóban megjelent cikket is, amelyben budapesti „Epstein-botrányként” hivatkoznak a Magyar Péter körüli újabb zavaros ügyekre.

„A vétójoggal szinte minden tagállam élt már valamikor az Európai Unió történetében az elmúlt évtizedekben” – erre is felhívta a figyelmet ifj. Lomnici Zoltán, kifejtve: ennek az eltörlésére próbál támogatókat szerezni, illetve jogi indokokat találni Brüsszel, ami „egészen elképesztő és persze elfogadhatatlan”, az uniós joggal összeegyeztethetetlen.

A teljes műsor a Mandiner Kontextus-csatornáján elérhető.