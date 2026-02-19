Magyar Péter eddigi talán legsúlyosabb hibájáról beszél ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
A Zelenszkij-tervvel kapcsolatos megbeszélést folytathatott Magyar Péter Donald Tuskkal és Friedrich Merz-cel – hívta fel a figyelmet a Lomnici Válaszol legújabb részében ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász beszélt arról is, milyen párhuzamok lehetnek a hírhedt Epstein-botrány, illetve Magyar Péter legújabb botránya között.
A valóságtagadás „minősített esetének” nevezte a Lomnici Válaszol legfrissebb részében ifj. Lomnici Zoltán azt, hogy Magyar Péter álproblémának nevezi a magyar kormánynak Ukrajna EU-csatlakozás elleni törekvéseit.
Az alkotmányjogász nézői kérdésre válaszolva felidézte a Tisza-elnök találkozását Friedrich Merz-zel, és
elemezte azt a német sajtóban megjelent cikket is, amelyben budapesti „Epstein-botrányként” hivatkoznak a Magyar Péter körüli újabb zavaros ügyekre.
„A vétójoggal szinte minden tagállam élt már valamikor az Európai Unió történetében az elmúlt évtizedekben” – erre is felhívta a figyelmet ifj. Lomnici Zoltán, kifejtve: ennek az eltörlésére próbál támogatókat szerezni, illetve jogi indokokat találni Brüsszel, ami „egészen elképesztő és persze elfogadhatatlan”, az uniós joggal összeegyeztethetetlen.
A teljes műsor a Mandiner Kontextus-csatornáján elérhető.
Nyitókép: Mandiner