tisza párt botrány Magyar Péter

Magyar Péterék drogos házibulija: vizsgálja a rendőrség a kábítószer-birtoklással kapcsolatos feljelentést

2026. február 19. 20:25

Több jogi lépés is elindult a botrány kapcsán.

A rendőrség már vizsgálja azt a feljelentést, amelyet Tényi István tett Magyar Péter legutóbbi botrányával kapcsolatban, kábítószer-birtoklás gyanújával. A Tisza Párt elnöke néhány napja saját maga ismerte el, hogy másfél éve részt vett egy házibuliban, ahol feltehetően kábítószergyanús anyagok is jelen voltak. Az eset felkeltette a hatóságok figyelmét, és több jogi lépés is elindult az ügy tisztázására – tudta meg a Magyar Nemzet

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség az ügyet átadta a hatáskörrel rendelkező Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányságának, amely a portálnak megerősítette, hogy megérkezett a feljelentés és jelenleg vizsgálják annak tartalmát. Korábbi feljelentés-kiegészítések is történtek tiltott adatszerzés gyanúja miatt, ami tovább bonyolítja a nyomozást.

A rendelkezésre álló információk szerint a feljelentést az a lakás tulajdonosa tette, ahol 2024 augusztusában a házibuli zajlott, és ahol a felmerült gyanú szerint drog is lehetett. A hatóságok vizsgálata jelenleg folyamatban van, a történtek további jogi következményei a nyomozás lezárását követően várhatóak.

