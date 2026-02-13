Magyar Péter és a drogos buli: megtették az első feljelentést a Tisza-vezér vallomása után

Kábítószer birtoklásának gyanújával tett feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen Tényi István azután, hogy Magyar Péter csütörtökön megosztott Facebook-videójában bevallotta: járt abban a lakásban, aminek egyik szobájáról napok óta fent van egy fotó egy honlapon – értsült a Magyar Nemzet.

Mint ismert, egy fekete-fehér felvétel jelent meg a hét elején a Radnai Márk Tisza-alelnök nevére mutató oldalon. A honlapon egy felülről rögzített széttúrt ágy, illetve az éjjeliszekrény látható, utóbbin fehér por kivehető.