feljelentés tisza párt magyar péter radnai márk tényi istván buli lakás

Magyar Péter és a drogos buli: megtették az első feljelentést a Tisza-vezér vallomása után

2026. február 13. 14:36

A feljelentést Tényi István tette azután, hogy a Tisza-vezér bevallotta, járt abban a lakásban, amelynek egyik szobájáról napok óta egy fotó látható az interneten.

2026. február 13. 14:36
null

Kábítószer birtoklásának gyanújával tett feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen Tényi István azután, hogy Magyar Péter csütörtökön megosztott Facebook-videójában bevallotta: járt abban a lakásban, aminek egyik szobájáról napok óta fent van egy fotó egy honlapon – értsült a Magyar Nemzet

Mint ismert, egy fekete-fehér felvétel jelent meg a hét elején a Radnai Márk Tisza-alelnök nevére mutató oldalon. A honlapon egy felülről rögzített széttúrt ágy, illetve az éjjeliszekrény látható, utóbbin fehér por kivehető.

A Tisza Párt alelnöke csütörtök délután közösségi oldalán bevallotta, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt a képen látható lakásban. Az ingatlanban akkor több, számára ismeretlen személy tartózkodott, egy asztal körül ültek, melyen alkohol és kábítószer kinézetű anyag is volt.

Némi utánaszámolással kiderül, hogy a drogos bulira alig másfél hónappal Magyar Péter diszkóbotránya, az ötkertes dulakodás után került sor. Emlékezetes, a belvárosi szórakozóhelyen a pártelnök még a telefonját is elvette egy férfitól és a Dunába dobta. 

Magyar az akkori botrány után arról beszélt, hogy ő nem ilyen valójában, és azt mondta: többet nem fordul vele elő hasonló.

Azonban úgy tűnik, ezt az ígéretét nem sikerült sokáig betartania.

Kettős életet él a pártvezér

Az ügyben Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is megszólalt, aki szerint Magyar Péter kettős életet él, mást mutat a nyilvánosság előtt, és mást az éjszakában. Menczer hozzátette: az ellenzéki politikus „kétarcú, hazug alak”.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Képernyőfotó

Dzsekvols
2026. február 13. 16:17
reakcio1969 2026. február 13. 15:46 • Szerkesztve "Nem lesz videó. Ez szerintem eldőlt. De ehhez kellett MP bátorsága is. A videóval fenyegetés már abszolut az utoriter rendszerek felé vezető út "fontos" állomása." Ön szerint tehát videóval fenyegetni rossz, hangfelvétellel fenyegetni jó, ugye? Pontosabban: hangfelvétellel családot fenyegetni még jobb! Szeretetország. Ja...
NokiNokedli
2026. február 13. 16:08
A FIDESZ azon csámcsog, hogy MP és egy nő hopgyan qrt a szobában, egy jogellenesen telepített kamera szerint? Ez igen gyenge elvtársak! (Vajon megtalálják-e a kamera telepítőjét, és annak a megrendelőjét? Rogán?) Az szaftosabb volt, amikor Szájer a hasonló, de buzi bulin, az ereszen menekült, vagy Borkai lólengése, és magyar vándorolása az Adrián, - bár abban nem volt semmi kivetnivaló, csak a közpénz, - amibe szegény Tarlós bukott bele.
szilvarozsa
2026. február 13. 16:07
Vajúdott a BlackRock és Gyurcsán, Bajnai, Marha-Zaj után egy Magyar Pétert szült. Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahahahahaha híííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííhihihihihihihi!!!!!!!!!!!!
makapaka2
2026. február 13. 16:06
Nem olvasom most azon" igaz keresztények" felháborodását, akik nagyon fel voltak háborodva, amikor fideszes politikusakat csíptek el hasonló drogos bulin.
