Magyar Péter és a drogos buli: megtették az első feljelentést a Tisza-vezér vallomása után

Felelőtlen, nem bír magával és persze kamuzik. Kacsoh Dániel írása.
A feljelentést Tényi István tette azután, hogy a Tisza-vezér bevallotta, járt abban a lakásban, amelynek egyik szobájáról napok óta egy fotó látható az interneten.
Kábítószer birtoklásának gyanújával tett feljelentést a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen Tényi István azután, hogy Magyar Péter csütörtökön megosztott Facebook-videójában bevallotta: járt abban a lakásban, aminek egyik szobájáról napok óta fent van egy fotó egy honlapon – értsült a Magyar Nemzet.
Mint ismert, egy fekete-fehér felvétel jelent meg a hét elején a Radnai Márk Tisza-alelnök nevére mutató oldalon. A honlapon egy felülről rögzített széttúrt ágy, illetve az éjjeliszekrény látható, utóbbin fehér por kivehető.
A Tisza Párt alelnöke csütörtök délután közösségi oldalán bevallotta, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt a képen látható lakásban. Az ingatlanban akkor több, számára ismeretlen személy tartózkodott, egy asztal körül ültek, melyen alkohol és kábítószer kinézetű anyag is volt.
Némi utánaszámolással kiderül, hogy a drogos bulira alig másfél hónappal Magyar Péter diszkóbotránya, az ötkertes dulakodás után került sor. Emlékezetes, a belvárosi szórakozóhelyen a pártelnök még a telefonját is elvette egy férfitól és a Dunába dobta.
Magyar az akkori botrány után arról beszélt, hogy ő nem ilyen valójában, és azt mondta: többet nem fordul vele elő hasonló.
Azonban úgy tűnik, ezt az ígéretét nem sikerült sokáig betartania.
Az ügyben Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is megszólalt, aki szerint Magyar Péter kettős életet él, mást mutat a nyilvánosság előtt, és mást az éjszakában. Menczer hozzátette: az ellenzéki politikus „kétarcú, hazug alak”.
