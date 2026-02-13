Őszintén: erre az összevissza beszélő, drogos bulikba járó figurára bízná bárki is az országot?

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Felelőtlen, nem bír magával és persze kamuzik.
Miközben Orbán Viktor miniszterelnök az uniós csúcson Magyarország és Európa sorskérdéseiről tárgyal az EU állam- és kormányfőivel, az ő helyére pályázó ellenzéki vezér épp egy saját maga által feltöltött videóban arról magyaráz, hogy 2024 nyarán egy ünneplés olyan jól sikerült, hogy az akkor már ex-barátnője elcsábította egy házibuliba, ahol számára teljesen ismeretlen emberek drogoztak, ezért ők rögtön be is fordultak egy üres szobába, ahol hajnalban „konszenzuális szexuális kapcsolatot” létesítettek. Aztán délben kettecskén elvonultak, az akkor már üres lakásból. Amit így nyilván nyitva hagytak, Budapesten, de ez most apróság.
Aztán még két dolgot köt ki hangsúlyosan az orosz titkosszolgálati módszerekről hablatyoló, „felelős” politikus: nem fogyasztott drogot, illetve Radnai Márk, a helyettese, ott sem volt azon a bulin.
Majd jó szokásához híven börtönnel fenyegeti a fideszeseket, és kábé ennyi. Micsoda kontraszt a regnáló kormányfő és kihívója között!
De hogyan jutottunk idáig? Először is: Magyar Péter megígérte, hogy nem lép politikai pályára, majd lépett, aztán azt, nem lesz európai parlamenti képviselő, majd lett, aztán azt, eltörölni a mentelmi jogot, majd azóta is él vele. Ráadásul a 2024-es június EP-választás olyan jól sikerült, hogy a jelek szerint az a nyár a bulizásról szólt. A hírhedt, az Ötkertben történt botránya után azt is kénytelen volt megígérni, figyelni fog arra, hogy ne legyen támadható az életvitele. Erre tessék!
További adalék, hogy a Tisza elnöke a csütörtöki videójában elárulta: 2024. augusztus 3-án a fent említett, kábítószergyanús szerekkel teli házibuliban pont azzal a Vogel Evelinnel létesített szexuális kapcsolatot, akivel a nyilvánosság bevonásával már júniusban szakított, sőt, később – néhány számára terhelő, kiszivárgott hangfelvétel nyomán – azt állította, Vogel már május óta zsarolta őt.
Tehát Magyar Péter vagy nagyon elővigyázatlan, és egy őt hónapok óta zsaroló nő csábításának is enged – vagy összevissza beszél az ügyben.
De tovább is van, mondjam még? Magyar közösségi médiás bejegyzései nyomán igen nagy valószínűséggel állítható, hogy 2024 augusztusában már Szabó Ilonával, a „világ legjobb asszisztensével” volt kapcsolatban. Igaz, ezt csak jóval később vállalta fel a pár.
A magánélet magánügy, még akkor is, ha valaki politikusként mintha kérkedne vele. Azt is készséggel elhihetjük Magyar Péternek, hogy bár az éjszaka közepén az ex-barátnőjével (aki azóta lenyilatkozta, nem miatta mentek a helyszínre) betévedt egy számára teljesen ismeretlen, ám kábítószert fogyasztó közegbe, ahol üstöllést szexelt is egyet (konszenzuálisan!), valójában semmi rosszat nem csinált.
Tegyük mellé azt is: bárkinek elege lehet 16 évnyi Fidesz-kormányzásból, kritizálhatja Orbán Viktort, de hogy egy ilyen manuszra, aki ennyire nem tud felelősen viselkedni, összevissza beszél, láthatóan lépten-nyomon hazugságokba és szószegésbe keveredik, nem lehet rábízni egy országot, abban aligha lehet vita.
Ukrajna? Háború? Szomszédság-politika? Energetikai tárgyalások? Ugyan már!
De ez így csomagban mégis csak több mint kellemetlen. Felelőtlenség, kamu és zsarolhatóság. Maga a két lábon járó kockázat! Magyar Péter láthatóan kettős életet él, a politikája pedig ugyancsak kétarcú: van egy verzió mutiba, s van egy a háttérben. Az utóbbi az igazi, nyilván. Pedig most csak annyi történt, hogy kikerült a netre egy talányos honlap és egy titokzatos fotó, és már megint itt tartunk…
Nyitókép: Fotó: AFP/Szentgallay Bálint