Őszintén: erre az összevissza beszélő, drogos bulikba járó figurára bízná bárki is az országot?

Aztán még két dolgot köt ki hangsúlyosan az orosz titkosszolgálati módszerekről hablatyoló, „felelős” politikus: nem fogyasztott drogot, illetve Radnai Márk, a helyettese, ott sem volt azon a bulin.

Majd jó szokásához híven börtönnel fenyegeti a fideszeseket, és kábé ennyi. Micsoda kontraszt a regnáló kormányfő és kihívója között!

De hogyan jutottunk idáig? Először is: Magyar Péter megígérte, hogy nem lép politikai pályára, majd lépett, aztán azt, nem lesz európai parlamenti képviselő, majd lett, aztán azt, eltörölni a mentelmi jogot, majd azóta is él vele. Ráadásul a 2024-es június EP-választás olyan jól sikerült, hogy a jelek szerint az a nyár a bulizásról szólt. A hírhedt, az Ötkertben történt botránya után azt is kénytelen volt megígérni, figyelni fog arra, hogy ne legyen támadható az életvitele. Erre tessék!