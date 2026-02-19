Ettől ledobja a láncot Magyar Péter: még Török Gábor szerint is hatásos a Fidesz háborús kampányvideója

Amerikában bejött: hidegháborús kampányfilm ihlette a Fidesz videóját
Egy 60 másodperces reklám, amelyet csak egyszer sugároztak, mégis örökre átírta a politikai kommunikáció szabályait.
„Megszületett a magyar Daisy-kampányfilm” – írta a politikai elemző a közösségi oldalán.
Ahogy arról beszámoltunk, hátborzongató videóban mutatta be a Fidesz Budapest, hogy mi történne, ha a Tisza Párt nyerné az áprilisi választást. A videóra Török Gábor politikai elemző is reagált: Facebook-oldalán osztotta meg véleményét a látottakról.
„Megszületett a magyar Daisy-kampányfilm”
– kezdte bejegyzését az elemző, majd így folytatta: „Az amerikai »változat« mindössze egyszer került adásba 1964. szeptember 7-én, közel 40 millió ember látta, és óriási visszhangja volt.
A hírműsorok hetekig foglalkoztak vele. Johnson megnyerte a választásokat.”
– írta Török Gábor.
A Fidesz Budapest legújabb kampányvideóját itt megtekintheti:
„Ez most még csak rémálom, de Brüsszel arra készül, hogy valósággá váljon.”
Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner