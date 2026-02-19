Ettől ledobja a láncot Magyar Péter: még Török Gábor szerint is hatásos a Fidesz háborús kampányvideója

Ahogy arról beszámoltunk, hátborzongató videóban mutatta be a Fidesz Budapest, hogy mi történne, ha a Tisza Párt nyerné az áprilisi választást. A videóra Török Gábor politikai elemző is reagált: Facebook-oldalán osztotta meg véleményét a látottakról.

„Megszületett a magyar Daisy-kampányfilm”

– kezdte bejegyzését az elemző, majd így folytatta: „Az amerikai »változat« mindössze egyszer került adásba 1964. szeptember 7-én, közel 40 millió ember látta, és óriási visszhangja volt.