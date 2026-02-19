Ft
tisza párt török gábor fidesz választás

Ettől ledobja a láncot Magyar Péter: még Török Gábor szerint is hatásos a Fidesz háborús kampányvideója

2026. február 19. 18:22

„Megszületett a magyar Daisy-kampányfilm” – írta a politikai elemző a közösségi oldalán.

2026. február 19. 18:22
null

Ahogy arról beszámoltunk, hátborzongató videóban mutatta be a Fidesz Budapest, hogy mi történne, ha a Tisza Párt nyerné az áprilisi választást. A videóra Török Gábor politikai elemző is reagált: Facebook-oldalán osztotta meg véleményét a látottakról.

„Megszületett a magyar Daisy-kampányfilm

– kezdte bejegyzését az elemző, majd így folytatta: „Az amerikai »változat« mindössze egyszer került adásba 1964. szeptember 7-én, közel 40 millió ember látta, és óriási visszhangja volt. 

A hírműsorok hetekig foglalkoztak vele. Johnson megnyerte a választásokat.”

– írta Török Gábor. 

A Fidesz Budapest legújabb kampányvideóját itt megtekintheti: 

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sozlib_abschaum
2026. február 19. 18:42
Van egy lengyel film (az egyik fórumtársam itt, küldte a linket), szerintem ezt kéne reggeltől estig europában mindenhol vetíteni, hogy mindenki láthassa, mit csináltak a hohol nácik a második világháborúban. Figyelem csak nagyon erős idegzetűeknek! videa.hu/videok/film-animacio/volhinia-drama-haborus-lengyel-fCK4t2dKaN0BXks4
Válasz erre
0
0
packó_
2026. február 19. 18:39
Elnézést a Manditól, hogy megkérdezem, mit jelent az, hogy "Ettől ledobja a láncot Magyar Péter"? A válasz: semmit nem jelent. A címeket vagy a takarítónő adja errefelé, vagy egy írástudatlan fasz.
Válasz erre
0
1
Arisztokrata
2026. február 19. 18:37
Ez a videó szimplán bemutatja a tényeket. Ennyi. És hátborzongató.
Válasz erre
4
0
Panzer7
•••
2026. február 19. 18:37 Szerkesztve
Ez ugyanúgy álprobléma,mint a bevándorlás - közölte a baloldali megmondó ember, akinek eddigi élete során semmit nem sikerült még eltalálnia
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!