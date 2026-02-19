Amerikában bejött: hidegháborús kampányfilm ihlette a Fidesz videóját

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Egy 60 másodperces reklám, amelyet csak egyszer sugároztak, mégis örökre átírta a politikai kommunikáció szabályait.
Az 1964-es amerikai elnökválasztási kampányban egy rövid televíziós reklám – a később Daisy néven elhíresült spot – olyan hatást gyakorolt az amerikai közvéleményre, amelynek következményei máig érezhetők. A Lyndon B. Johnson kampányához köthető hirdetés nem csupán hozzájárult a demokrata jelölt elsöprő győzelméhez, hanem új korszakot nyitott a politikai kommunikációban.
Az 1964-es mindennapokat továbbra is az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti hidegháborús feszültség határozta meg, a két évvel azelőtti kubai rakétaválság traumája pedig még mindig komor ködként telepedett az amerikai közvéleményre.
Ki kell emelni: a nukleáris háború lehetősége egyáltalán nem valamiféle álprobléma vagy képzelt fenyegetés, hanem nagyon is valós félelem volt az amerikai társadalomban.
Épp az 1962-es, az Egyesült Államok közvetlen közelében lejátszódó események mutatták meg, hogy mennyire kézzelfogható volt a fenyegetés.
Johnson republikánus ellenfele, Barry Goldwater viszont több alkalommal olyan kijelentéseket tett, amelyek a demokraták szerint felelőtlenül kezelték az atomfegyverek kérdését és bagatellizálták a tényleges veszélyt. Goldwater például
Az ABC csatorna egyik műsorában például így nyilatkozott a republikánus jelölt:
A [vietnámi] erdők lombtalanítása jól megoldható lenne alacsony hatóerejű atomfegyverekkel. Ha eltávolítod a lombkoronát, eltávolítod a fedezéket is.”
Hogy Goldwater mennyire nem volt tisztában az atomrakéták jelentőségével, azt az alábbi megjegyzése is bizonyítja (amelyet demokrata ellenfele egy másik kampányvideóban idézett is):
Csupán egy újabb fegyver.”
Egy Der Spiegelnek adott interjúban azt is javasolta, hogy a NATO európai főparancsnoka kapjon nagyobb szabadságot a taktikai atomfegyverek bevetésében, elkerülve a „fehér házi bürokráciát”:
Valós szükség van arra, hogy a legfőbb parancsnok gyorsabban tudjon dönteni ezen fegyverek használatáról, mint ahogy azt a Fehér Ház felhívásával tehetné, (...) azt mondanám, hogy ezekben az esetekben a legfőbb parancsnoknak nagy mozgásteret kellene kapnia.”
A sorsát azonban az egyik '64-es kampánybeszéde pecsételte meg, amely bár nem közvetlenül az atomfegyverekhez való hozzáállását tükrözte, de az amerikaiak többsége nem tudott azonosulni a mondanivalójával:
Emlékeztetni szeretném önöket, hogy a szélsőségesség a szabadság védelmében nem bűn! És hadd emlékeztessem önöket arra is, hogy a mérsékeltség az igazság keresésében nem erény!”
Ez a nemcsak politikai, de nemzetbiztonsági szempontból is megkérdőjelezhető retorika – amelyet a republikánus jelölt később emlékirataiban igyekezett árnyalni – kiváló lehetőséget szolgáltatott a Johnson-kampány számára, hogy sokkoló üzenetet fogalmazzon meg a társadalom felé.
A Daisy reklám végül 1964. szeptember 7-én került adásba az NBC csatornán, a Monday Night at the Movies című műsor szünetében. A film egy ártatlan jelenettel indul: egy kislány százszorszépet tépked, és néha-néha tévesztve számolja a leszakított szirmokat.
A jelenet azonban hirtelen drámai módon megváltozik: mielőtt a kislány eljutna tízig, egy éles férfihang visszaszámlálásba kezd, a kimerevedő képen a kamera ráközelít a kislány riadt tekintetére, majd hirtelen egy hangos robajjal kísért atomrobbanás tölti be a szembogarában elvesző kamera látóterét.
Ezt követően Lyndon B. Johnson hangja hallható, amint az alábbi kampánybeszéd-részletet mondja:
Ezek a tétek: olyan világot kell építenünk, ahol Isten minden gyermeke élhet, vagy a sötétségbe kell vesznünk. Vagy szeretnünk kell egymást, vagy meg kell halnunk.”
A reklám végén egyértelmű üzenet hangzik el:
Szavazz Johnson elnökre november 3-án. Túl nagy a tét ahhoz, hogy otthon maradj.”
A film egyetlen alkalommal sugározták, mégis azonnal országos hatása lett, és hatalmas vitát váltott ki.
A reklám kétségtelenül az amerikai társadalom atomháborús félelmeire alapozott: főleg a hidegháború kezdeti évtizedeit ugyanis a nukleáris armageddontól való – időnként nagyon is jogos – rettegés határozta meg. Ez az amerikai társadalom minden rezdülését uralta a reggeli iskolai katasztrófavédelmi gyakorlatoktól kezdve a hátsókertek alá ásott atombiztos óvóhelyekig.
A reklám ezt a kollektív rettegést jelenítette meg, és állította kontrasztba a gyermeki ártatlansággal, ami sokakból erős érzelmi reakciót váltott ki. Ebben a kontextusban a választás már nem puszta politikai kérdésként jelent meg, hanem egzisztenciális döntésként: béke vagy megsemmisülés kettős közül lehetett választani.
A reklám nem nevezte meg Goldwatert, nem is idézett tőle (holott ezzel az eszközzel a több más spot esetében is éltek a demokraták) mégis egyértelmű volt az üzenet: aki nem Johnsont támogatja, az a nukleáris kockázatot növeli. Ez az indirekt támadás különösen hatékony volt, mert nem konkrét állításokra, hanem érzelmi asszociációkra épített. Sok médiakutató szerint ez a kampányfilm legitimálta ezt a taktikát a politikában.
A republikánusok azonnal támadták a filmet, és követelték, hogy kerüljön le a képernyőről. Goldwater stábja
a történelem legaljasabb politikai hirdetésének” nevezte, és azzal vádolta Johnsont, hogy tudatosan riogatja a választókat.
Sokan etikátlannak tartották, hogy egy gyermek képét használják fel politikai félelemkeltésre. Kritikusok szerint a reklám torzította Goldwater álláspontját, és manipulatív módon leegyszerűsítette a politikai vitát.
Johnson kampánya hivatalosan visszavonta a hirdetést, de addigra már nem volt rá szükség: a televíziós sugárzást követő médiavisszhang révén a reklám gyakorlatilag ingyenes országos kampánnyá vált, és mindenkihez eljutott.
Az 1964-es választáson Lyndon B. Johnson elsöprő győzelmet aratott:
a szavazatok több mint 60 százalékát szerezte meg, és történelmi fölénnyel nyert az elektori kollégiumban.
Bár a siker nem kizárólag a Daisy-nek volt köszönhető, a film kulcsszerepet játszott abban, hogy rámutassanak és rájátsszanak Goldwater gyengeségeire. A reklám hozzájárult ahhoz, hogy a választók jelentős része kockázatosnak érezze a republikánus jelölt politikáját.
Beszámoltunk róla, hogy új kampányvideót készített a Fidesz Budapest. „Megszületett a magyar Daisy-kampányfilm” – kezdte bejegyzését az elemző, majd így folytatta: „Az amerikai »változat« mindössze egyszer került adásba 1964. szeptember 7-én, közel 40 millió ember látta, és óriási visszhangja volt” – emlékeztet Török Gábor.
A Fidesz Budapest legújabb kampányvideóját itt megtekintheti:
Fotó: Mesterséges intelligenciával generált kép