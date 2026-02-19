Amerikában bejött: hidegháborús kampányfilm ihlette a Fidesz videóját

A film egyetlen alkalommal sugározták, mégis azonnal országos hatása lett, és hatalmas vitát váltott ki.

Mitől működött?

A reklám kétségtelenül az amerikai társadalom atomháborús félelmeire alapozott: főleg a hidegháború kezdeti évtizedeit ugyanis a nukleáris armageddontól való – időnként nagyon is jogos – rettegés határozta meg. Ez az amerikai társadalom minden rezdülését uralta a reggeli iskolai katasztrófavédelmi gyakorlatoktól kezdve a hátsókertek alá ásott atombiztos óvóhelyekig.

A reklám ezt a kollektív rettegést jelenítette meg, és állította kontrasztba a gyermeki ártatlansággal, ami sokakból erős érzelmi reakciót váltott ki. Ebben a kontextusban a választás már nem puszta politikai kérdésként jelent meg, hanem egzisztenciális döntésként: béke vagy megsemmisülés kettős közül lehetett választani.

A reklám nem nevezte meg Goldwatert, nem is idézett tőle (holott ezzel az eszközzel a több más spot esetében is éltek a demokraták) mégis egyértelmű volt az üzenet: aki nem Johnsont támogatja, az a nukleáris kockázatot növeli. Ez az indirekt támadás különösen hatékony volt, mert nem konkrét állításokra, hanem érzelmi asszociációkra épített. Sok médiakutató szerint ez a kampányfilm legitimálta ezt a taktikát a politikában.