Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
hidegháború Daisy kubai rakétaválság Lyndon B. Johnson Republikánus Párt választási kampány média Demokrata Párt amerikai elnökválasztás Egyesült Államok

Amerikában bejött: hidegháborús kampányfilm ihlette a Fidesz videóját

2026. február 19. 18:49

Egy 60 másodperces reklám, amelyet csak egyszer sugároztak, mégis örökre átírta a politikai kommunikáció szabályait.

2026. február 19. 18:49
null

Az 1964-es amerikai elnökválasztási kampányban egy rövid televíziós reklám – a később Daisy néven elhíresült spot – olyan hatást gyakorolt az amerikai közvéleményre, amelynek következményei máig érezhetők. A Lyndon B. Johnson kampányához köthető hirdetés nem csupán hozzájárult a demokrata jelölt elsöprő győzelméhez, hanem új korszakot nyitott a politikai kommunikációban.

Atomárnyékban: a hidegháború feszültsége

Az 1964-es mindennapokat továbbra is az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti hidegháborús feszültség határozta meg, a két évvel azelőtti kubai rakétaválság traumája pedig még mindig komor ködként telepedett az amerikai közvéleményre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

Ki kell emelni: a nukleáris háború lehetősége egyáltalán nem valamiféle álprobléma vagy képzelt fenyegetés, hanem nagyon is valós félelem volt az amerikai társadalomban.

Épp az 1962-es, az Egyesült Államok közvetlen közelében lejátszódó események mutatták meg, hogy mennyire kézzelfogható volt a fenyegetés.

Johnson republikánus ellenfele, Barry Goldwater viszont több alkalommal olyan kijelentéseket tett, amelyek a demokraták szerint felelőtlenül kezelték az atomfegyverek kérdését és bagatellizálták a tényleges veszélyt. Goldwater például

  • nem zárta ki a taktikai nukleáris fegyverek bevetésének lehetőségét Vietnámban, és
  • ellenezte az atomfegyver-korlátozási törekvéseket.

Az ABC csatorna egyik műsorában például így nyilatkozott a republikánus jelölt:

A [vietnámi] erdők lombtalanítása jól megoldható lenne alacsony hatóerejű atomfegyverekkel. Ha eltávolítod a lombkoronát, eltávolítod a fedezéket is.”

Hogy Goldwater mennyire nem volt tisztában az atomrakéták jelentőségével, azt az alábbi megjegyzése is bizonyítja (amelyet demokrata ellenfele egy másik kampányvideóban idézett is):

Csupán egy újabb fegyver.”

Egy Der Spiegelnek adott interjúban azt is javasolta, hogy a NATO európai főparancsnoka kapjon nagyobb szabadságot a taktikai atomfegyverek bevetésében, elkerülve a „fehér házi bürokráciát”:

Valós szükség van arra, hogy a legfőbb parancsnok gyorsabban tudjon dönteni ezen fegyverek használatáról, mint ahogy azt a Fehér Ház felhívásával tehetné, (...) azt mondanám, hogy ezekben az esetekben a legfőbb parancsnoknak nagy mozgásteret kellene kapnia.”

A sorsát azonban az egyik '64-es kampánybeszéde pecsételte meg, amely bár nem közvetlenül az atomfegyverekhez való hozzáállását tükrözte, de az amerikaiak többsége nem tudott azonosulni a mondanivalójával:

Emlékeztetni szeretném önöket, hogy a szélsőségesség a szabadság védelmében nem bűn! És hadd emlékeztessem önöket arra is, hogy a mérsékeltség az igazság keresésében nem erény!”

Ez a nemcsak politikai, de nemzetbiztonsági szempontból is megkérdőjelezhető retorika – amelyet a republikánus jelölt később emlékirataiban igyekezett árnyalni – kiváló lehetőséget szolgáltatott a Johnson-kampány számára, hogy sokkoló üzenetet fogalmazzon meg a társadalom felé.

Világos választás

A Daisy reklám végül 1964. szeptember 7-én került adásba az NBC csatornán, a Monday Night at the Movies című műsor szünetében. A film egy ártatlan jelenettel indul: egy kislány százszorszépet tépked, és néha-néha tévesztve számolja a leszakított szirmokat.

A jelenet azonban hirtelen drámai módon megváltozik: mielőtt a kislány eljutna tízig, egy éles férfihang visszaszámlálásba kezd, a kimerevedő képen a kamera ráközelít a kislány riadt tekintetére, majd hirtelen egy hangos robajjal kísért atomrobbanás tölti be a szembogarában elvesző kamera látóterét.

Ezt követően Lyndon B. Johnson hangja hallható, amint az alábbi kampánybeszéd-részletet mondja:

Ezek a tétek: olyan világot kell építenünk, ahol Isten minden gyermeke élhet, vagy a sötétségbe kell vesznünk. Vagy szeretnünk kell egymást, vagy meg kell halnunk.”

A reklám végén egyértelmű üzenet hangzik el:

Szavazz Johnson elnökre november 3-án. Túl nagy a tét ahhoz, hogy otthon maradj.”

A film egyetlen alkalommal sugározták, mégis azonnal országos hatása lett, és hatalmas vitát váltott ki.

Mitől működött?

A reklám kétségtelenül az amerikai társadalom atomháborús félelmeire alapozott: főleg a hidegháború kezdeti évtizedeit ugyanis a nukleáris armageddontól való – időnként nagyon is jogos – rettegés határozta meg. Ez az amerikai társadalom minden rezdülését uralta a reggeli iskolai katasztrófavédelmi gyakorlatoktól kezdve a hátsókertek alá ásott atombiztos óvóhelyekig.

A reklám ezt a kollektív rettegést jelenítette meg, és állította kontrasztba a gyermeki ártatlansággal, ami sokakból erős érzelmi reakciót váltott ki. Ebben a kontextusban a választás már nem puszta politikai kérdésként jelent meg, hanem egzisztenciális döntésként: béke vagy megsemmisülés kettős közül lehetett választani.

A reklám nem nevezte meg Goldwatert, nem is idézett tőle (holott ezzel az eszközzel a több más spot esetében is éltek a demokraták) mégis egyértelmű volt az üzenet: aki nem Johnsont támogatja, az a nukleáris kockázatot növeli. Ez az indirekt támadás különösen hatékony volt, mert nem konkrét állításokra, hanem érzelmi asszociációkra épített. Sok médiakutató szerint ez a kampányfilm legitimálta ezt a taktikát a politikában.

Felháborodás és kritikák

A republikánusok azonnal támadták a filmet, és követelték, hogy kerüljön le a képernyőről. Goldwater stábja

a történelem legaljasabb politikai hirdetésének” nevezte, és azzal vádolta Johnsont, hogy tudatosan riogatja a választókat.

Sokan etikátlannak tartották, hogy egy gyermek képét használják fel politikai félelemkeltésre. Kritikusok szerint a reklám torzította Goldwater álláspontját, és manipulatív módon leegyszerűsítette a politikai vitát.

Johnson kampánya hivatalosan visszavonta a hirdetést, de addigra már nem volt rá szükség: a televíziós sugárzást követő médiavisszhang révén a reklám gyakorlatilag ingyenes országos kampánnyá vált, és mindenkihez eljutott.

Bomba siker

Az 1964-es választáson Lyndon B. Johnson elsöprő győzelmet aratott:

a szavazatok több mint 60 százalékát szerezte meg, és történelmi fölénnyel nyert az elektori kollégiumban.

Bár a siker nem kizárólag a Daisy-nek volt köszönhető, a film kulcsszerepet játszott abban, hogy rámutassanak és rájátsszanak Goldwater gyengeségeire. A reklám hozzájárult ahhoz, hogy a választók jelentős része kockázatosnak érezze a republikánus jelölt politikáját.

Török Gábor szerint hatásos a Fidesz kampányfilmje

Beszámoltunk róla, hogy új kampányvideót készített a Fidesz Budapest. „Megszületett a magyar Daisy-kampányfilm” – kezdte bejegyzését az elemző, majd így folytatta: „Az amerikai »változat« mindössze egyszer került adásba 1964. szeptember 7-én, közel 40 millió ember látta, és óriási visszhangja volt” – emlékeztet Török Gábor. 

A Fidesz Budapest legújabb kampányvideóját itt megtekintheti: 


 

***

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált kép

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2026. február 19. 19:49
Már a nagypapák elbeszélései is feledésbe merültek, akik megélték az orosz hadszinteret. Honnan is tudhatja egy kajla kalas, vagy egy mensola, de még a fonderkurva is, hogy mibe rángatnák bele Európát. Azok a kevesek, akik valódi háborús övezetben szolgáltak a mai katonák közül, azok is belediliztek szép számmal. Mit várhatnánk egy jólétben elpuhult mai 20-on évestől?
Válasz erre
7
0
machet
2026. február 19. 19:29
Így kell ezt.A sok fosos gyökérnek fogalma nincs a háborúról, hát tessék ilyen.Barmok.
Válasz erre
9
0
tajtajacsak-2
2026. február 19. 18:57
Tökéletes!
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!