Ezt nem láttuk jönni: olyan pofont kapott baloldalról Magyar Péter, hogy a fal adta a másikat

– tette fel az égető kérdéseket a politológus, majd így folytatta: „Ha »kábítószernek látszó« anyagot látott, miért nem fordult sarkon azonnal, és miért nem távozott a helyszínről? És a legkellemetlenebb kérdés: miként lehet az Orbán-rendszer leváltását hirdető, Magyarország miniszterelnöki székére pályázó politikus ennyire elővigyázatlan és felelőtlen, hogy ismét ilyen kétes helyzetbe sodorja magát?”

„Ha Magyar Péter lesz Magyarország miniszterelnöke, akkor mindannyiunk érdekében azt kívánhatjuk, hogy képes legyen felnőni ahhoz a feladathoz és rendkívüli felelősséghez, amely e tisztséggel jár.

Ha nem így lesz, annak következményeit mindannyian viselni fogjuk. Méghozzá súlyosan”

– szögezte le Nagy Attila Tibor.

