02. 17.
kedd
Vogel Evelin Tisza Párt liberális Magyarország Nagy Attila Tibor botrány Magyar Péter ellenzék baloldal

Ezt nem láttuk jönni: olyan pofont kapott baloldalról Magyar Péter, hogy a fal adta a másikat

2026. február 17. 12:31

Rég kapott már a Tisza Párt elnöke ennyi égető kérdést.

2026. február 17. 12:31
Nagy Attila Tibor az Index hasábjain fejtette ki a véleményét Magyar Péter legújabb botrányáról.

„Igen, elment egy házibuliba, igen, lefeküdt Vogel Evelinnel (igaz, nem sokkal korábban szakított vele), de kábítószert – állítása szerint – nem fogyasztott; ebben a tekintetben olyan tiszta, mint az éppen frissen kimosott lepedő (ha már a témánál maradunk).

Lehet, hogy a lepedő tiszta volt, és az eddigi adatok szerint a Tisza elnöke mentes mindenfajta bűncselekmény gyanújától, a történet mégis zavaros – vagyis nem eléggé tiszta. Hogyhogy nem tanult Magyar Péter a néhány hónappal korábban kirobbant ötkertes botrányból, és miért ment el ismét egy buliba, ezúttal egy házibuliba?

Miért nem inkább a saját lakásában bonyolította le a váratlan szerelmi légyottot?”

– tette fel az égető kérdéseket a politológus, majd így folytatta: „Ha »kábítószernek látszó« anyagot látott, miért nem fordult sarkon azonnal, és miért nem távozott a helyszínről? És a legkellemetlenebb kérdés: miként lehet az Orbán-rendszer leváltását hirdető, Magyarország miniszterelnöki székére pályázó politikus ennyire elővigyázatlan és felelőtlen, hogy ismét ilyen kétes helyzetbe sodorja magát?”

„Ha Magyar Péter lesz Magyarország miniszterelnöke, akkor mindannyiunk érdekében azt kívánhatjuk, hogy képes legyen felnőni ahhoz a feladathoz és rendkívüli felelősséghez, amely e tisztséggel jár.

Ha nem így lesz, annak következményeit mindannyian viselni fogjuk. Méghozzá súlyosan”

– szögezte le Nagy Attila Tibor.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

 

