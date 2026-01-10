Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza pojáca jézus magyar péter fidesz győzelem

A balos „közvélemény-kutatók” kongatják a vészharangot – de még mindig szítják a hangulatot a kormány ellen

2026. január 10. 18:16

Áll a bál a Tiszánál, ez azonban a mi szempontunkból lényegtelen. Ami fontos, hogy a bűnbakkeresés nem segíti elő a Tisza hatékonyságának erősödését, sőt!

2026. január 10. 18:16
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Balhé van a Tiszán belül, a Fidesz viszont a megnyert 2025-ös éve miatt nagyon is bizakodó. Épp ezért jókedvű, és komoly mértékű választási győzelmet váró kongresszust rendezett ma délután.

Már az ünnepek se kezdődtek jól Pojáca számára. A Magyar Társadalomkutató Kft. felmérése szenteste előtt érkezett, és

a tiszások, élükön Magyar Péterrel ezt úgy fogadhatták, mintha ajándék helyett barackot nyomtak volna a fejükre. 

Az 51-38-as Fidesz előnyt mutató adatsor azért lehet különösen fájó számukra, mert ez a szervezet volt az, amely a legpontosabban találta el a 2022-es országgyűlési választások eredményét. Azaz komoly esély van rá, hogy a balosok most is nagyot buknak, és Pojáca megismétli Gyurcsány lógó orral mondott szavait, amiket anno a választások után mondott: „Súlyos vereséget szenvedtünk.”

Ez nem is lenne csoda, hiszen ugyanennek a cégnek a felméréséből az is kiderült, hogy 

Pojácát a magyarok többsége, egész pontosan 58 százaléka önteltnek, 51 százaléka agresszívnak látja. 

Az apadás okai között van a gyengülő Tisza Szigetek párthoz való viszonya is. 

A szervezet belső köreiből származó Magyar Nemzet-információból kiderült, hogy a Tisza Szigetek húsz százaléka megszűnt vagy inaktívvá vált. Az jelentheti a problémát, hogy sok helyen nem az győzött az előválasztáson, akit helyben a Szigetek támogattak, és nem akarják, hogy egy fentről odahelyezett figura mozgassa őket.

A pártelnök állítólag meglehetősen hisztérikusan reagált a hírre és Radnai Márkot, a Tisza másik alelnökét hibáztatta.

Szóval áll a bál a Tiszánál, ez azonban a mi szempontunkból lényegtelen. Ami fontos, hogy a bűnbakkeresés nem segíti elő a Tisza hatékonyságának erősödését, sőt! 

Természetesen a manipulációs kerekasztal tagjai – a nagyon elfogultan balos közvélemény-kutató társaság: Závecz, Publicus, Idea, Republicon, 21 Kutatóközpont – nem szálltak le a döglött lóról, tovább nyomják a félrevezető, süket dumát, a Tiszát alaptalanul hype-oló „kutatási” eredményeiket. Igaz, az utóbbi időben kissé visszavettek. Valószínűleg a valóság belesúgta a fülükbe, hogy hátrább az agarakkal. A publicusos Pulai András még a nyáron beszélt arról a Klikk TV Mélyvíz című műsorában, hogy helyi szinten, az egyéni választókerületekben a Fidesz vezet a Tiszával szemben. Azt is elmondta:

érdemi eltérést tapasztalnak a helyi és az országos szintű kutatási eredmények között, és csak országosan mérnek Tisza-előnyt.

Ráadásul a helyi méréseiket nevezte pontosabbnak, ugyanis szavai szerint a Tisza országosan „kicsikét felül van mérve”. Mint mondta, az egyéni választókerületi méréseknél olyan kérdéseket tesznek fel az embereknek, amelyekkel „visszahúzzák őket” a földre, így pontosabb képet kapnak a valós pártpreferenciáikról. Arra a kérdésre, hogy az országos vagy a helyi szintet véli-e fontosabbnak, Pulai utóbbit emelte ki, mivel ott dől el a választás; összesen 106 egyéni választókerület van, míg a listás helyek száma csak 92. 

A mediános Hann Endre úgy fogalmazott a Klubrádióban:

„Megtorpant a Tisza Párt lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott és növekvő támogatást mutatott”, Mostanra pedig a Medián csatlakozott azok közé az elemző intézetek közé, amelyek elkezdték kongatni a vészharangot.

A 21 Kutatóközpontos Róna Dániel igazából mismásolt, amikor azt hangoztatta, „tévedés elvileg mindkét irányba fennállhat”. A tények azonban szigorúak. Júniusban még azt mérte, hogy a megkérdezettek 42 százaléka szerint a Tisza Párt fogja nyerni a következő választást, míg a Fidesz győzelmére csak 38 százaléknyian fogadtak. Novemberre pedig teljesen megfordultak az arányok: a Tisza győzelmében már csak 38 százalék bízott, míg a Fideszt a megkérdezettek 45 százaléka várta győztesnek.

Ugyanakkor már 2025 első hónapjától folyamatosan erőt felmutató Fidesz–KDNP elkezdte osztogatni a barackokat Pojáca fejére. 

Függetlenül attól, hogy az időközi választásokon a Tisza nem is indított jelölteket. Vagy ha igen, akkor nem Tisza-logóval, hogy ne legyen feltűnő a súlyos versége. Például már tavaly januárban, a Potápi Árpád János halála miatt kiírt időközi országgyűlési választáson Csibi Krisztina, a kormánypártok jelöltje a szavazatok 63 százalékát begyűjtve fölényes győzelmet aratott.

És ebben a tempóban zárult az esztendő. 

***

***

Összesen 6 komment

johannluipigus
2026. január 10. 19:16
Sokan még mindig a messiást látják poloska Petiben, tehát továbbra is ütni kell a vasat. Lányos zavaromban majdnem azt írtam, hogy poloska Peti fejét kell ütni.
elfújta az ellenszél
2026. január 10. 19:16
Vihar a biliben. A zellenzéki táborban most is annyian vannak, mint az előző választásokon, csak sikerült megkavarni a kakit. A választás igazi vesztesei azok lesznek, akik nemrég még árnyékkormányzónak képzelték magukat, most pedig be se jutnak az Országgyűlésbe. De ez nem nagy tragédia, a kaki nem oda való.
nyugalom
2026. január 10. 19:07
Mit talal ki a zsebpiszok? Trump nem írt neki, komgresszusa sincs!
kapor tyütyü
2026. január 10. 18:55
Nyugi van, a Fidesz elindította a gőzhengert, meg se állunk április közepéig, a Poloskáék örülhetnek, ha nem kétharmadot kapnak a pofájukba, bár én ezt sem zárom ki. Egész egyszerűen nincs az az Orbán gyűlölet, ami egy háború felé sodródó világban még nagyobb bizonytalanságra szavazna, a már kiszámítható Fidesz politikával szemben. A szavazófülke magányában a zsebre és nem a szívre fog szavazni a most még hőbörgők jó része is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!