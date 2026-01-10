Természetesen a manipulációs kerekasztal tagjai – a nagyon elfogultan balos közvélemény-kutató társaság: Závecz, Publicus, Idea, Republicon, 21 Kutatóközpont – nem szálltak le a döglött lóról, tovább nyomják a félrevezető, süket dumát, a Tiszát alaptalanul hype-oló „kutatási” eredményeiket. Igaz, az utóbbi időben kissé visszavettek. Valószínűleg a valóság belesúgta a fülükbe, hogy hátrább az agarakkal. A publicusos Pulai András még a nyáron beszélt arról a Klikk TV Mélyvíz című műsorában, hogy helyi szinten, az egyéni választókerületekben a Fidesz vezet a Tiszával szemben. Azt is elmondta:

érdemi eltérést tapasztalnak a helyi és az országos szintű kutatási eredmények között, és csak országosan mérnek Tisza-előnyt.

Ráadásul a helyi méréseiket nevezte pontosabbnak, ugyanis szavai szerint a Tisza országosan „kicsikét felül van mérve”. Mint mondta, az egyéni választókerületi méréseknél olyan kérdéseket tesznek fel az embereknek, amelyekkel „visszahúzzák őket” a földre, így pontosabb képet kapnak a valós pártpreferenciáikról. Arra a kérdésre, hogy az országos vagy a helyi szintet véli-e fontosabbnak, Pulai utóbbit emelte ki, mivel ott dől el a választás; összesen 106 egyéni választókerület van, míg a listás helyek száma csak 92.

A mediános Hann Endre úgy fogalmazott a Klubrádióban: