Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
putyin bush nato egyesült államok oroszország

Itt van feketén-fehéren: Putyin már régen felvetette, hogy Oroszország csatlakozhatna a NATO-hoz

2025. december 25. 14:27

A korábbi amerikai elnök Oroszországot a Nyugat részének nevezte, Putyin pedig sérelmezte, hogy mégis ki vannak rekesztve a NATO-ból – és ez csak a jéghegy csúcsa a nyilvánosságra került dokumentumban.

2025. december 25. 14:27
null

Az amerikai George Washington Egyetemen működő NGO, a Nemzetbiztonsági Archívum (National Security Archive) nyilvánosságra hozta egy 2001-es beszélgetés jegyzőkönyvét, amely Vlagyimir Putyin orosz és George W. Bush amerikai elnök között zajlott le.

A beszélgetés során Bush akkori elnök többek között kijelentette: 

Oroszország a Nyugathoz tartozik, nem ellenség. 50 év múlva Kína nagy problémává válhat. 

Oroszország érdekei a Nyugathoz kötődnek. És nektek is a Nyugat példáját kellene követnetek: jogállamiság, vállalkozói szellem, sajtószabadság.”

Putyin pedig azt mondta, sosem tartotta fenyegetésnek az Egyesült Államokat, még a hidegháború alatt sem.

Mint az orosz elnök a dokumentum szerint fogalmazott: „Ismeri az álláspontunkat. Fontos kijelentést tett, amikor azt mondta, hogy Oroszország nem ellenség. Amit az elkövetkező 50 évről mondott, az fontos. Oroszország európai és többnemzetiségű, mint az Egyesült Államok. El tudom képzelni, hogy szövetségesek leszünk. Csak súlyos szükség esetén köthetünk másokkal szövetséget. De 

úgy érezzük, hogy kirekesztettek vagyunk a NATO-ból. 

Ha Oroszország nem tagja ennek, természetesen kirekesztettnek érzi magát. Miért van szükség a NATO bővítésére?” 

Az orosz elnök felidézte azt is: „1954-ben a Szovjetunió csatlakozási kérelmet nyújtott be a NATO-hoz. Megvan a dokumentum.”

Erre az amerikai elnök csupán annyit reagált: „Ez érdekes.”

Putyin ezután rámutatott arra is: 1954-ben a NATO négy konkrét okból adott elutasító választ.

  • Az osztrák rendezés hiánya,
  • a német rendezés hiánya,
  • Kelet-Európa totalitárius ellenőrzés alatt tartása,
  • valamint amiatt, hogy Oroszországnak együtt kell működnie az ENSZ leszerelési folyamatában.

Putyin úgy vélekedett 2001-ben, hogy az 1954-ben megszabott feltételek addigra hiánytalanul teljesültek, ezért az orosz elnök megjegyezte: „Ororszország akár szövetséges is lehetne”.

A találkozó fentebb idézet leirata teljes terjedelmében, angol nyelven ide kattintva olvasható.

Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP
 

 

Mendi
2025. december 25. 16:51
Ez lenne a legkiválóbb megoldás!!!
elcapo-2
2025. december 25. 16:48
Ukrajna legyen NATO tag.............a ruszki nem lehetett az! Hülye libsik, vagy hogy Trump-ot idézzem, " radikális baloldali söpredék"
SzkeptiKUSS
2025. december 25. 16:05
Helyre áll a világrend? A tágabb nyugat "belháborúi" lekötik az erőforrásokat és a felzárkózó vetélytársak közben a surranó pályán elhúznak mellette. Kína az élbolyban, felzárkózik India. Az EU elhanyagolta a legfontosabb előremutató technológiák fejlesztését. Jók leszünk skanzennek?
strz-123
2025. december 25. 16:01
A Brezinski doktrina egyértelműen fogalmaz: amerika számára nemzetbiztonsági kockázat ha az Oroszországi nyersanyag és energia valamint az európai tudás, fejlesztés egymásra talál. A kettő békés együttműködése amerika vezető szerepét ingatná meg. Amerika számára létérdek hogy Oroszország és Európa között feszültség legyen. Ukrajna ugyanazt a szerepet kapta mint amit korábban Grúziában is megpróbáltak: ha van a nyugat számára megvásárolható elitje - ilyen mindig van - akkor kiszakítani az orosz befolyási övezetből és Oroszországot olyan válaszra kényszeríteni, amivel európától el lehet szakítani pár évtizedre. Mi itt európában megkaprunk egy konfliktust, amivel nem járt jól Oroszország, nem járt jól Európa, és nem járt jól Ukrajna sem. Egyikünk sem nyert semmit sem. Kivéve amerikát, aki most megnyugodhat - egy ideig az orosz nyersanyag és a német ipar el van szakítva egymástól ami miatt az egész európai blokk gazdasága visszaesett, mi biztosan nem leszünk amerika versenytársa semmiben
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!