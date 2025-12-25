Itt van feketén-fehéren: Putyin már régen felvetette, hogy Oroszország csatlakozhatna a NATO-hoz

Putyin pedig azt mondta, sosem tartotta fenyegetésnek az Egyesült Államokat, még a hidegháború alatt sem.

Mint az orosz elnök a dokumentum szerint fogalmazott: „Ismeri az álláspontunkat. Fontos kijelentést tett, amikor azt mondta, hogy Oroszország nem ellenség. Amit az elkövetkező 50 évről mondott, az fontos. Oroszország európai és többnemzetiségű, mint az Egyesült Államok. El tudom képzelni, hogy szövetségesek leszünk. Csak súlyos szükség esetén köthetünk másokkal szövetséget. De

úgy érezzük, hogy kirekesztettek vagyunk a NATO-ból.

Ha Oroszország nem tagja ennek, természetesen kirekesztettnek érzi magát. Miért van szükség a NATO bővítésére?”