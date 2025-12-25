Ft
12. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
XIV. Leó pápa Vatikán karácsony

Nemcsak Orbán Viktor szerint kell Európát a kereszténység szilárd alapjára építeni – mutatjuk, mit üzent XIV. Leó pápa a világnak karácsonykor

2025. december 25. 15:12

Beszéde végén a nagy világnyelveken áldott karácsonyt kívánt, majd latinul Urbi et Orbi áldását adta Rómára és a világra.

2025. december 25. 15:12
null

Ha mindegyikünk átérezné a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengébbekkel és az elnyomottakkal, a világ megváltozna – jelentette ki XIV. Leó pápa karácsonyi üzenetében, amelyet a Szent Péter-bazilika központi lodzsájáról mondott csütörtök délben.

Az egyházfő békét sürgetett az emberek között, főleg a konfliktusövezetekben.

Megemlékezett a közel-keleti keresztényekről, együttműködésre, valamint

arra szólította fel az európai országokat, hogy maradjanak hűek keresztény gyökereikhez és történelmükhöz.

A Mandiner olvasói számára a pápa keresztény gyökerek fontosságát illető kijelentése onnan is ismerős lehet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök karácsonyi üzenetében a minap, de már 2012-ben is aláhúzta: Európát a kereszténység szilárd alapjára kell építeni. Erről bővebben ide kattintva olvashat – a szerk.

A pápa Ukrajnában bátorságot sürgetett a szembenálló felektől a párbeszéd érdekében.

Beszéde végén a nagy világnyelveken áldott karácsonyt kívánt, majd latinul Urbi et Orbi áldását adta Rómára és a világra. Az esős idő ellenére a Vatikán közlése szerint több mint húszezren hallgatták a helyszínen XIV. Leó (első pápai) karácsonyi üzenetét.

Orbán: Európát a kereszténység szilárd alapjára kell építeni

A kereszténység szilárd alapjára épülő Európa fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Parlamentben, ahol átadta a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést Christoph Schönborn bíborosnak, bécsi érseknek. A ceremónián részt vett Semjén Zsolt, Balog Zoltán és Erdő Péter is.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP

 

fortissima
2025. december 25. 16:26
Megnyugtató, hogy Őszentsége is besorolt Orbán Viktor mögé keresztényileg... Teljesen elment az eszetek, basszus.
neszteklipschik
2025. december 25. 16:05
Örvendetes, hogy a mindenkori Pápa minden évben megáldja, amit meg kell áldani. Csak jó lenne, ha ez működne is. Én viszont nem látom ezt. Négy éve egymást öli két keresztény nép és amikor majd egyszer abbahagyják, akkor sem azért fogják, mert "átjárja szívüket a szeretet", hanem mert az egyik kifogy a lőszerből, az emberből, vagy a pénzből. Az embernek mindig fontosabb volt az érdek, mint a vallás (néhány üdítő kivételtől eltekintve) és ez valószínűleg már így is fog maradni. "Igaz szavak nem szépek, szép szavak nem igazak."
