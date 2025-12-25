Nemcsak Orbán Viktor szerint kell Európát a kereszténység szilárd alapjára építeni – mutatjuk, mit üzent XIV. Leó pápa a világnak karácsonykor

Megszólalt a pápa: egynapos tűzszünett sürgetett
Legalább egy napra a fegyverek elhallgatását sürgette az ukrajnai harctéren éppúgy, mint a világ más háborús övezeteiben XIV. Leó.
Beszéde végén a nagy világnyelveken áldott karácsonyt kívánt, majd latinul Urbi et Orbi áldását adta Rómára és a világra.
Ha mindegyikünk átérezné a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengébbekkel és az elnyomottakkal, a világ megváltozna – jelentette ki XIV. Leó pápa karácsonyi üzenetében, amelyet a Szent Péter-bazilika központi lodzsájáról mondott csütörtök délben.
Az egyházfő békét sürgetett az emberek között, főleg a konfliktusövezetekben.
Megemlékezett a közel-keleti keresztényekről, együttműködésre, valamint
arra szólította fel az európai országokat, hogy maradjanak hűek keresztény gyökereikhez és történelmükhöz.
A pápa keresztény gyökerek fontosságát illető kijelentése Orbán Viktor miniszterelnök karácsonyi üzenetében a minap, de már 2012-ben is aláhúzta: Európát a kereszténység szilárd alapjára kell építeni.
A pápa Ukrajnában bátorságot sürgetett a szembenálló felektől a párbeszéd érdekében.
Beszéde végén a nagy világnyelveken áldott karácsonyt kívánt, majd latinul Urbi et Orbi áldását adta Rómára és a világra. Az esős idő ellenére a Vatikán közlése szerint több mint húszezren hallgatták a helyszínen XIV. Leó (első pápai) karácsonyi üzenetét.
