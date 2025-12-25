Nemcsak Orbán Viktor szerint kell Európát a kereszténység szilárd alapjára építeni – mutatjuk, mit üzent XIV. Leó pápa a világnak karácsonykor

arra szólította fel az európai országokat, hogy maradjanak hűek keresztény gyökereikhez és történelmükhöz.

A Mandiner olvasói számára a pápa keresztény gyökerek fontosságát illető kijelentése onnan is ismerős lehet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök karácsonyi üzenetében a minap, de már 2012-ben is aláhúzta: Európát a kereszténység szilárd alapjára kell építeni. Erről bővebben ide kattintva olvashat – a szerk.

A pápa Ukrajnában bátorságot sürgetett a szembenálló felektől a párbeszéd érdekében.

Beszéde végén a nagy világnyelveken áldott karácsonyt kívánt, majd latinul Urbi et Orbi áldását adta Rómára és a világra. Az esős idő ellenére a Vatikán közlése szerint több mint húszezren hallgatták a helyszínen XIV. Leó (első pápai) karácsonyi üzenetét.