Állást foglalt a pápa Venezuela ügyében: ezek az intézkedések hozhatják el az ország mihamarabbi békéjét

Az erőszak elkerülését, Venezuela lakossága jólétét, az emberi és polgári jogok biztosítását, valamint az ország szuverenitásának megőrzését sürgette XIV. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében vasárnap.

Az egyházfő hangoztatta, hogy aggodalommal teli szívvel követi a Venezuelában zajló eseményeket.