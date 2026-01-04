Állást foglalt a pápa Venezuela ügyében: ezek az intézkedések hozhatják el az ország mihamarabbi békéjét

Zelenszkij tapsol a venezuelai akciónak – fel sem merül benne, hogy ő lehet a következő (VIDEÓ)
Az erőszak elkerülését, Venezuela lakossága jólétét, az emberi és polgári jogok biztosítását, valamint az ország szuverenitásának megőrzését sürgette XIV. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében vasárnap.
Az egyházfő hangoztatta, hogy aggodalommal teli szívvel követi a Venezuelában zajló eseményeket.
„A szeretett venezuelai nép jólétének fontosabbnak kell lennie minden más megfontolásnál, túl kell lépni az erőszakon az igazság és a béke útján haladva, az ország szuverenitásának és az alkotmányba írt jogállamnak a biztosításával, az emberi és polgári jogok egyéni és közös tiszteletben tartásával” – jelentette ki XIV. Leó.
A pápa közös cselekvésre szólított fel Venezuela békés jövője érdekében, amely stabilitást adhat az országnak.
Kiemelt figyelmet kért a legszegényebbeknek, akik Venezuela nehéz gazdasági helyzete miatt szenvednek.
A pápa a Venezuela oltalmazójaként ismert Coromotói Miasszonyunk, valamint José Gregorio Hernández (1846-1919) és Carmen Rendiles (1903-1977) venezuelai szentek közbenjárását kérte. A nép orvosaként ismert Jose Gregorio Hernandez a latin-amerikai ország legelső szentje, akinek szentté avatásáról Ferenc pápa tavaly márciusban döntött, Carmen Rendiles venezuelai szerzetesnővér pedig rendet alapított, és 2018-ban avatták boldoggá. Mindkettőjüket XIV. Leó pápa avatta szentté tavaly októberben.
XIV. Leó a vasárnap déli Úrangyala-imádságot követő beszédében arra kért mindenkit, ne veszítse el a reményt a béke Istenében. „Imádkozzunk és legyünk szolidárisak a háborútól szenvedő népekkel” – mondta.
Közelségéről és imájáról biztosította a svájci Cras-Montana szórakozóhelyén kitört tűzvészben meghalt fiatalok családtagjait és a sérülteket is.
A pápa emlékeztetett, hogy január 6-án véget ér a Ferenc pápa által tavaly karácsonykor megnyitott jubileumi szentév, amelyet a reménynek szenteltek.
A zarándokok hétfőn délutánig haladhatnak át a Szent Péter-bazilikában a még utolsó nyitva tartó szent kapun, amelyet kedden XIV. Leó pápa zár le.
