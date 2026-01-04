Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Maduro XIV. Leó pápa venezuela

Állást foglalt a pápa Venezuela ügyében: ezek az intézkedések hozhatják el az ország mihamarabbi békéjét

2026. január 04. 17:21

XIV. Leó imájáról biztosította a svájci Cras-Montana szórakozóhelyén kitört tűzvészben meghalt fiatalok családtagjait és a sérülteket is.

2026. január 04. 17:21
null

Az erőszak elkerülését, Venezuela lakossága jólétét, az emberi és polgári jogok biztosítását, valamint az ország szuverenitásának megőrzését sürgette XIV. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében vasárnap.

Az egyházfő hangoztatta, hogy aggodalommal teli szívvel követi a Venezuelában zajló eseményeket.

„A szeretett venezuelai nép jólétének fontosabbnak kell lennie minden más megfontolásnál, túl kell lépni az erőszakon az igazság és a béke útján haladva, az ország szuverenitásának és az alkotmányba írt jogállamnak a biztosításával, az emberi és polgári jogok egyéni és közös tiszteletben tartásával” – jelentette ki XIV. Leó.

A pápa közös cselekvésre szólított fel Venezuela békés jövője érdekében, amely stabilitást adhat az országnak. 

Kiemelt figyelmet kért a legszegényebbeknek, akik Venezuela nehéz gazdasági helyzete miatt szenvednek.

A pápa a Venezuela oltalmazójaként ismert Coromotói Miasszonyunk, valamint José Gregorio Hernández (1846-1919) és Carmen Rendiles (1903-1977) venezuelai szentek közbenjárását kérte. A nép orvosaként ismert Jose Gregorio Hernandez a latin-amerikai ország legelső szentje, akinek szentté avatásáról Ferenc pápa tavaly márciusban döntött, Carmen Rendiles venezuelai szerzetesnővér pedig rendet alapított, és 2018-ban avatták boldoggá. Mindkettőjüket XIV. Leó pápa avatta szentté tavaly októberben.

XIV. Leó a vasárnap déli Úrangyala-imádságot követő beszédében arra kért mindenkit, ne veszítse el a reményt a béke Istenében. „Imádkozzunk és legyünk szolidárisak a háborútól szenvedő népekkel” – mondta.

Közelségéről és imájáról biztosította a svájci Cras-Montana szórakozóhelyén kitört tűzvészben meghalt fiatalok családtagjait és a sérülteket is.

A pápa emlékeztetett, hogy január 6-án véget ér a Ferenc pápa által tavaly karácsonykor megnyitott jubileumi szentév, amelyet a reménynek szenteltek.

A zarándokok hétfőn délutánig haladhatnak át a Szent Péter-bazilikában a még utolsó nyitva tartó szent kapun, amelyet kedden XIV. Leó pápa zár le.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Alberto PIZZOLI / AFP

bszakonyi
2026. január 04. 18:22
Amerikai pápa. Trump ültette a trónra, persze ,hogy támogatja. Azért félelmetes, hogy az utóbbi pápák mennyire nem hisznek a munkaadójuknak. Ez is azt mondja,hogy Trump az isten. Tárul a pokol ajtaja.
zrx8
2026. január 04. 18:19
Szóval nem foglalt állást.
Krupp Skya
•••
2026. január 04. 18:13 Szerkesztve
Elmész te a picsába azt mondtátok hogy milyen jó lesz nekünk aztán ránk szabadítottátok az ÁVÓ-t meg Bokros Lalyos. Gyurcsányz meg Bajnait.
nuevoreynuevaley
2026. január 04. 18:04
Ez majdnem annyira felesleges ember, mint az aktualis magyar bajszos szar
