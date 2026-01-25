Ft
01. 25.
vasárnap
zavaró maduro fegyver trump

Amerika rejtélyes fegyvert vetett be: Maduro katonái vért hányva estek össze

2026. január 25. 09:39

Donald Trump a fegyvert egyszerűen csak „Zavarónak” nevezte.

2026. január 25. 09:39
null

Donald Trump amerikai elnök azt állította, hogy egy titkos új fegyver, amelyet csak „Zavarónak” nevezett, kulcsszerepet játszott a január 3-i, venezuelai rajtaütésben – fogalmazott az elnök a New York Postnak.

Trump elmondása szerint a titkos eszköz miatt az ellenség felszerelése egyszerűen nem működött. 

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre
Orosz és kínai rakétáik voltak, de egy sem indult el. Megérkeztünk, megnyomták a gombokat, és semmi sem működött”

– idézte az elnök.

A fegyverről kevés konkrétum ismert, de venezuelai helyszíni beszámolók szerint Maduro fegyveresei orrvérzés és hányás mellett rogytak térdre a bevetés során

Maduro egyik testőre elmondta, hogy a „Zavarót” egy ponton közvetlenül az elnököt védő erők ellen irányították.

Olyan volt, mint egy rendkívül erős hanghullám. Úgy éreztem a fejem fel fog robbanni, Mindannyian vért hánytunk, orrvérzés jelentkezett, a földre estünk, képtelenek voltunk mozogni vagy felállni” 

– mondta.

A nyitókép illusztráció: John Lamparski / AFP

 

auditorium
2026. január 25. 13:09
Csak nem Ebolavirus ? 2-21 nap a lappangás. Hirtelen lázzal, fejfájással, izomfájdalommal jár majd később hasi fájdalom, vérzés, véres hányás, széklet, deliriumos állapot, apnea. Ha időben gyógyitják, megmenthető a paciens.
tgely
2026. január 25. 12:59
Mondjuk a "zavaró", mint megfelelő súlyú dollár az én zsoldos pénztárcámban is anomáliákat keltene, felpezsdítené a vérem, hát még az epém, ha hamis is lenne.
Tippmann-M4-223
2026. január 25. 12:38
Hiszem fiam hiszem.................
alaba2
2026. január 25. 12:36
Mese-mese-meskete!!!!!! Valamivel ki kell magyarázni a CIA beépített ügynöki munkáját
