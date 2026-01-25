Amerika rejtélyes fegyvert vetett be: Maduro katonái vért hányva estek össze

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre
A baloldali elemzők politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, de már látják, hogy mi a valóság, és elkezdték ehhez közelíteni a számaikat – értékelt a szakértő.
Donald Trump a fegyvert egyszerűen csak „Zavarónak” nevezte.
Donald Trump amerikai elnök azt állította, hogy egy titkos új fegyver, amelyet csak „Zavarónak” nevezett, kulcsszerepet játszott a január 3-i, venezuelai rajtaütésben – fogalmazott az elnök a New York Postnak.
Trump elmondása szerint a titkos eszköz miatt az ellenség felszerelése egyszerűen nem működött.
Orosz és kínai rakétáik voltak, de egy sem indult el. Megérkeztünk, megnyomták a gombokat, és semmi sem működött”
– idézte az elnök.
A fegyverről kevés konkrétum ismert, de venezuelai helyszíni beszámolók szerint Maduro fegyveresei orrvérzés és hányás mellett rogytak térdre a bevetés során
Maduro egyik testőre elmondta, hogy a „Zavarót” egy ponton közvetlenül az elnököt védő erők ellen irányították.
Olyan volt, mint egy rendkívül erős hanghullám. Úgy éreztem a fejem fel fog robbanni, Mindannyian vért hánytunk, orrvérzés jelentkezett, a földre estünk, képtelenek voltunk mozogni vagy felállni”
– mondta.
A nyitókép illusztráció: John Lamparski / AFP