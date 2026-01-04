Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 04.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
zelenszkij nicolás maduro akció egyesült államok

Zelenszkij tapsol a venezuelai akciónak – fel sem merül benne, hogy ő lehet a következő (VIDEÓ)

2026. január 04. 15:23

Az ukrán elnök nevetve kommentálta az amerikaiak venezuelai akcióját, de mondata komoly geopolitikai üzenetet hordoz.

2026. január 04. 15:23
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy rövid, de annál beszédesebb megjegyzéssel reagált arra az újságírói kérdésre, amely az Egyesült Államok venezuelai katonai akciójára és Nicolás Maduro bukására vonatkozott. 

Zelenszkij nevetve annyit mondott: ha a diktátorokkal ezt meg lehet csinálni, akkor az Egyesült Államok pontosan tudja, mi a következő lépés.

Az ukrán elnök szavai mögött sokak szerint egyfajta elismerés és elvárás is megfogalmazódott Washington felé: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Zelenszkij nem titkoltan abban bízik, hogy az Egyesült Államok hasonló határozottsággal lép fel más, általa diktátornak tartott vezetőkkel szemben is. 

Ugyanakkor megjegyzése egy ironikus felhangot is kapott, hiszen Zelenszkij nem tért ki arra a lehetőségre, hogy egy ilyen logika mentén akár ő maga is célkeresztbe kerülhetne egy megváltozott geopolitikai helyzetben.

Zelenszkij reakcióját itt nézhetik vissza.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2026. január 04. 16:15
Mandiner: "Az ukrán elnök nevetve kommentálta az amerikaiak venezuelai akcióját, de mondata komoly geopolitikai üzenetet hordoz." Milyen komoly geopolitikai üzenetet? Ki írta a cikket? A neved miért nincs ott az ukránimádó szarod mellett? Korrigállak ukrineres firkász: Zelenszkij már nem elnök, csak imposztor. Egy háborús vesztes szavai meg szart sem érnek, mert Ukrajna vesztett. Ja... hogy ez még nem jött le neked Noname?
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 04. 15:41
johannluipigus 2026. január 04. 15:37 Csak nehogy téged kapjanak ki a bunkeredből, te kis kazár majom. Kik lennének? Az oroszok? :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2022.02.24. és 25 között 300 szpesznyazos halt meg a hosztomeli repülőtéren. Őket indították hogy élve vagy holtan Zelenszkijt. Azt még velük halt pár száz csecsen is.
Válasz erre
2
0
johannluipigus
2026. január 04. 15:37
Csak nehogy téged kapjanak ki a bunkeredből, te kis kazár majom.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2026. január 04. 15:34
Zselé örül, mert Amerika megint leválasztott egy hűséges szövetségest Oroszországról. Az elmúlt években Oroszországot kiseprűzték a Közel-Keletről, az orosz báb Assad Moszkvába menekült, most meg bedőlt a venezuelai kommunista diktatúra. Ezzel megszűnt a kommunista Kuba olajellátása is. Az a következő diktatúra ami ledől. Lehet Oroszországgal egyetérteni a Donbásszal és a Krímmel kapcsolatban (jómagam is), de Oroszország szövetségesei enyhén szólva kétesek: - Kommunista Kína. - Kommunista Észak-Korea. - Kommunista Kuba. - Kommunista Venezuela. - Hivatalosan nem kommunista, de kommunizmus fele hajló diktatúra Fehéroroszország. - Radikális iszlamista Irán. Nem valami szép társaság. Ha Putyin tényleg nem kommunista, hanem keresztény nacionalista, akkor mit keres ebben a társaságban? Főleg Iránnal. Remélem Oroszország visszaszerzi a Donbászt és megtartja a Krímet, de azt is remélem hogy ennél tovább már nem tud terjeszkedni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!