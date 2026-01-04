Zelenszkij tapsol a venezuelai akciónak – fel sem merül benne, hogy ő lehet a következő (VIDEÓ)

Slava Ukraini! – üzente a Népszava „független” újságírója Szijjártó oldalán
Pont abban a posztban, amelyben a miniszter a helyreállítási munkákról számolt be.
Az ukrán elnök nevetve kommentálta az amerikaiak venezuelai akcióját, de mondata komoly geopolitikai üzenetet hordoz.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy rövid, de annál beszédesebb megjegyzéssel reagált arra az újságírói kérdésre, amely az Egyesült Államok venezuelai katonai akciójára és Nicolás Maduro bukására vonatkozott.
Zelenszkij nevetve annyit mondott: ha a diktátorokkal ezt meg lehet csinálni, akkor az Egyesült Államok pontosan tudja, mi a következő lépés.
Az ukrán elnök szavai mögött sokak szerint egyfajta elismerés és elvárás is megfogalmazódott Washington felé:
Zelenszkij nem titkoltan abban bízik, hogy az Egyesült Államok hasonló határozottsággal lép fel más, általa diktátornak tartott vezetőkkel szemben is.
Ugyanakkor megjegyzése egy ironikus felhangot is kapott, hiszen Zelenszkij nem tért ki arra a lehetőségre, hogy egy ilyen logika mentén akár ő maga is célkeresztbe kerülhetne egy megváltozott geopolitikai helyzetben.
Zelenszkij reakcióját itt nézhetik vissza.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP