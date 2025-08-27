Ft
Batka Zoltán Barátság kőolaj vezeték Magyarország Ukrajna Népszava Online Szijjártó Péter miniszter

Slava Ukraini! – üzente a Népszava „független” újságírója Szijjártó oldalán

2025. augusztus 27. 17:27

Pont abban a posztban, amelyben a miniszter a helyreállítási munkákról számolt be.

2025. augusztus 27. 17:27
null

Nem akármilyen módon reagált Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésére a Népszava egyik szerkesztője: a magyar külügyminiszter a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásról írt, s ebből kiderült, az okozott kár ezúttal olyan mértékű volt, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napot igénybe vesznek. 

Majd arról számolt be, hogy megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába. Itthon a kereskedelmi tartalékok még kitartanak, így egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot.

Ugyanakkor a tárcavezető hozzátette, továbbra is 

botrányosnak tartja, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy nincs ellátásbiztonsági kockázat.

„Egyúttal felszólítjuk Ukrajnát, hogy a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát!” – zárta Szijjártó a posztját.

Ez alá kommentelte Batka Zoltán, hogy „Slava Ukrainii! Ruszkik Haza!”

 

 

Nyitóképünk archív, fotó: Komka Péter

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nempolitizalok-0
2025. augusztus 27. 19:02
Jó nagy hülye, bár nyilván a gazdáinak akart megfelelni. Én egyáltalán nem bánom, ha a libsi és a bolsi kinyilatkoztatja magát ukrajnáról nyilvánosan.
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2025. augusztus 27. 18:47
És most batka boldog, mert bátor volt, jól megaszonta a hatalmasoknak...az egyik hüvelykujja a szájában a másik a seggelyukában..s szuszogva, dacosan hajtja álomra buksiját a batka. Ez is egy jó nap volt.
Válasz erre
2
0
lendvaiildiko
2025. augusztus 27. 18:47
А тебя, Batka Zoltán, черт подери! A hozzájuk hasonló alakokat eltiltanám a benzinkutak használatától+
Válasz erre
1
0
titi77
2025. augusztus 27. 18:36
Ja hogy batka szánta el magát ilyen "elmés" lépésre. hát azt a félkegyelműt én inkább nem is baszogatom!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!