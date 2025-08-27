Slava Ukraini! – üzente a Népszava „független” újságírója Szijjártó oldalán

Nem akármilyen módon reagált Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésére a Népszava egyik szerkesztője: a magyar külügyminiszter a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásról írt, s ebből kiderült, az okozott kár ezúttal olyan mértékű volt, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napot igénybe vesznek.

Majd arról számolt be, hogy megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába. Itthon a kereskedelmi tartalékok még kitartanak, így egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot.