Slava Ukraini! – üzente a Népszava „független” újságírója Szijjártó oldalán

Megint szétlőtték a Barátság kőolajvezetéket az ukránok – újra leállt a szállítás
Az esetre Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is reagált.
Pont abban a posztban, amelyben a miniszter a helyreállítási munkákról számolt be.
Nem akármilyen módon reagált Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésére a Népszava egyik szerkesztője: a magyar külügyminiszter a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásról írt, s ebből kiderült, az okozott kár ezúttal olyan mértékű volt, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napot igénybe vesznek.
Majd arról számolt be, hogy megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába. Itthon a kereskedelmi tartalékok még kitartanak, így egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot.
Ugyanakkor a tárcavezető hozzátette, továbbra is
botrányosnak tartja, hogy egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy nincs ellátásbiztonsági kockázat.
„Egyúttal felszólítjuk Ukrajnát, hogy a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát!” – zárta Szijjártó a posztját.
A Barátság kőolajvezeték ellen végrehajtott támadás miatt egész nap forródróton volt Orbán Viktor miniszterelnökkel.
Ez alá kommentelte Batka Zoltán, hogy „Slava Ukrainii! Ruszkik Haza!”
