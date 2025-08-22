Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
vezeték Pavel Sorokin Barátság Magyarország Szijjártó Péter következmény

Szijjártó Péter: Legalább öt napig el fog tartani a kőolajtranzit helyreállítása a Barátság vezetéken

2025. augusztus 22. 17:53

A Barátság kőolajvezeték ellen végrehajtott támadás miatt egész nap forródróton volt Orbán Viktor miniszterelnökkel.

2025. augusztus 22. 17:53
null

„Most legutóbb a rendelkezésre álló kereskedelmi és stratégiai tartalékok mellett arról tettem neki jelentést, hogy Pavel Sorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel áttekintettük a támadás műszaki következményeit” – tudatta Szijjártó Péter külügyminiszter.

Ezek most jóval súlyosabbak a korábbiaknál, ugyanis a támadás során az ukránok a drónok mellett ezúttal rakétákat is használtak"

– tette hozzá.

Szijjártó Pétert orosz kollégája arról biztosította, hogy a lehető leggyorsabban igyekeznek újjáépíteni a szállítási útvonalat, de ezek a munkálatok minden bizonnyal legalább öt napig el fognak tartani.

„Reméljük, hogy az Európai Bizottságnak ennyi idő elég lesz arra, hogy korábbi, írásban vállalt ígéretüknek megfelelően fellépjenek az ukránoknál annak érdekében, hogy ne lehetetlenítsék el a Magyarországra irányuló kőolaj szállítását” – húzta alá.

(MTI)

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alenka
•••
2025. augusztus 22. 19:00 Szerkesztve
Izgatottan várom az oroszok bosszúját, már egy jó ideje csupán ők tisztességesek hozzánk!... pusztuljon minden ukiiiikiiikriiiijniii náci geci! Putin, előre!
Válasz erre
0
0
csulak
2025. augusztus 22. 18:36
Szepen kerem a magyar Kormanyt ,hogy 5 napig javitsa az ukrajnaba vezeto gaz es villanyvezeteket
Válasz erre
3
0
tikkadt-szocske
2025. augusztus 22. 18:11
A híresen jóeszű Zöldek nem berzenkednének, ha mondjuk Magyarország holnaptól a Világ másik feléből, hajókon és konténereken szállítaná be a kőolajat ? ( Az átállasról ne is beszéljünk.)
Válasz erre
4
0
petronius50
2025. augusztus 22. 18:07
"Európai Bizottságnak ennyi idő elég lesz arra, hogy korábbi, írásban vállalt ígéretüknek megfelelően " Ursula és bandájának azt se hiszem el, amit kérdez. Egyébként tényleg kellene egy néhány napos ellátási stop, ami az áramtranzitot illeti, hogy érezzék a törődést. Mindenesetre kevés aljasabb formáció létezik a kis zöld takony rezsiménél.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!