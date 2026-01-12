Út a választásokig: mutatjuk a fontos állomásokat!

A Magyar Nemzet arról ír, hogy rendkívül sűrű időszak várható a hazai belpolitikában a tavaszi választásokig. Múlt hétfőn Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, amelyen részletesen beszélt a következő időszak feladatairól és kihívásairól, ezt követte a Fidesz kongresszusa.

A következő hónapok is rendkívül eseménydúsak lesznek. A miniszterelnök a jelöltállító kongresszuson elmondta, hogy február 20-ig a Fidesz–KDNP listáját és listavezetőjét is bemutatják. De várhatóan addig sem lesz tétlenkedés, hiszen már