Út a választásokig: mutatjuk a fontos állomásokat!

Magyar Péter megint hazudik, és valószínűleg ezt nagyon jól tudja
A Tisza-vezérnek négyet sikerült hazudnia a szombati Fidesz-kongresszus kapcsán. Nézzük, miket! Szilvay Gergely írása.
Frakcióülés, évértékelő, csúcsra járatott kampány – lesz itt minden.
A Magyar Nemzet arról ír, hogy rendkívül sűrű időszak várható a hazai belpolitikában a tavaszi választásokig. Múlt hétfőn Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, amelyen részletesen beszélt a következő időszak feladatairól és kihívásairól, ezt követte a Fidesz kongresszusa.
A következő hónapok is rendkívül eseménydúsak lesznek. A miniszterelnök a jelöltállító kongresszuson elmondta, hogy február 20-ig a Fidesz–KDNP listáját és listavezetőjét is bemutatják. De várhatóan addig sem lesz tétlenkedés, hiszen már
hagyománynak számít, hogy Orbán Viktor februárban mondja el évértékelő beszédét
– írják. Hozzáteszik: ilyenkor a miniszterelnök a jelenlegi nemzetközi, gazdasági és belpolitikai helyzet értékelése mellett komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit. A miniszterelnök jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel.
Hozzáteszik: ugyancsak
február második felében várható, hogy megtartják a kormánypártok kihelyezett frakcióülését.
Hagyományosan az aktuális parlamenti ülésszak kezdete előtt a Fidesz–KDNP politikusai ilyenkor tekintik át a következő időszak feladatait és kihívásait. Az esemény első napján jellemzően Orbán Viktor zárt körben ad tájékoztatást. A frakcióülésen született döntésekről Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szokott beszámolni a közvéleménynek.
A frakcióülés után február végén kezdődhet az Országgyűlés tavaszi ülésszaka.
A tavaszi választások miatt vélhetően rövid, mindössze néhány ülésnapra lehet számítani.
A választási kampány során vélhetően
újra útra indulnak a miniszterelnök által életre hívott digitális polgári körök (DPK) is.
Mint ismert, tavaly az év utolsó hónapjaiban öt városba látogatott el a DPK országjárása. A háborúellenes gyűlések az alábbi helyszíneken zajlottak: november 15-én Győrben, november 29-én Nyíregyházán, december 6-án Kecskeméten, december 13-án Mohácson, december 20-án pedig Szegeden találkoztak a résztvevők. A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel – tudjuk meg.
Mint kiderült, várhatóan
a következő hetekben fog dönteni Sulyok Tamás köztársasági elnök a választások időpontjáról.
Az alaptörvény szerint a konkrét időpontot legalább 72 nappal a voksolás megrendezése előtt kell kihirdetni. A választást az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani. A szavazás napja nem eshet nemzeti ünnepre, de nem lehet húsvétvasárnap és pünkösdvasárnap sem. A törvény szerint a választásokat vasárnapi napokon kell tartani.
Az eddigi szokások alapján az államfő mindig a lehető legkorábbi időpontra tűzi ki a választások időpontját. Mivel április 5. húsvétvasárnap lesz,
nagy valószínűség szerint egy héttel később, április 12-én tarthatják a választásokat
– hívják föl a figyelmet.
Ezután még további három-négy hét telhet el, amíg május első felében megtartja alakuló ülését a választások eredménye alapján felálló új Országgyűlés.
