Választások fidesz országgyűlés orbán viktor

Út a választásokig: mutatjuk a fontos állomásokat!

2026. január 12. 06:20

Frakcióülés, évértékelő, csúcsra járatott kampány – lesz itt minden.

2026. január 12. 06:20
null

A Magyar Nemzet arról ír, hogy rendkívül sűrű időszak várható a hazai belpolitikában a tavaszi választásokig. Múlt hétfőn Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, amelyen részletesen beszélt a következő időszak feladatairól és kihívásairól, ezt követte a Fidesz kongresszusa.

A következő hónapok is rendkívül eseménydúsak lesznek. A miniszterelnök a jelöltállító kongresszuson elmondta, hogy február 20-ig a Fidesz–KDNP listáját és listavezetőjét is bemutatják. De várhatóan addig sem lesz tétlenkedés, hiszen már 

hagyománynak számít, hogy Orbán Viktor februárban mondja el évértékelő beszédét 

– írják. Hozzáteszik: ilyenkor a miniszterelnök  a jelenlegi nemzetközi, gazdasági és belpolitikai helyzet értékelése mellett komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit. A miniszterelnök jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel.

Hozzáteszik: ugyancsak 

február második felében várható, hogy megtartják a kormánypártok kihelyezett frakcióülését.

Hagyományosan az aktuális parlamenti ülésszak kezdete előtt a Fidesz–KDNP politikusai ilyenkor tekintik át a következő időszak feladatait és kihívásait. Az esemény első napján jellemzően Orbán Viktor zárt körben ad tájékoztatást. A frakcióülésen született döntésekről Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szokott beszámolni a közvéleménynek. 

A frakcióülés után február végén kezdődhet az Országgyűlés tavaszi ülésszaka.

A tavaszi választások miatt vélhetően rövid, mindössze néhány ülésnapra lehet számítani.

A választási kampány során vélhetően

 újra útra indulnak a miniszterelnök által életre hívott digitális polgári körök (DPK) is.

Mint ismert, tavaly az év utolsó hónapjaiban öt városba látogatott el a DPK országjárása. A háborúellenes gyűlések az alábbi helyszíneken zajlottak: november 15-én Győrben, november 29-én Nyíregyházán, december 6-án Kecskeméten, december 13-án Mohácson, december 20-án pedig Szegeden találkoztak a résztvevők. A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel – tudjuk meg.

Mint kiderült, várhatóan 

a következő hetekben fog dönteni Sulyok Tamás köztársasági elnök a választások időpontjáról. 

Az alaptörvény szerint a konkrét időpontot legalább 72 nappal a voksolás megrendezése előtt kell kihirdetni. A választást az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani. A szavazás napja nem eshet nemzeti ünnepre, de nem lehet húsvétvasárnap és pünkösdvasárnap sem. A törvény szerint a választásokat vasárnapi napokon kell tartani.

Az eddigi szokások alapján az államfő mindig a lehető legkorábbi időpontra tűzi ki a választások időpontját. Mivel április 5. húsvétvasárnap lesz, 

nagy valószínűség szerint egy héttel később, április 12-én tarthatják a választásokat 

– hívják föl a figyelmet.

Ezután még további három-négy hét telhet el, amíg május első felében megtartja alakuló ülését a választások eredménye alapján felálló új Országgyűlés.

Nyitókép: Facebook

 

Bastyaelvtars
2026. január 12. 08:42
Jelöltallito kongresszus, mi?:))) Mintha nem tudná mindenki hogy a fideszben akire Orbán rábök Kossuth szalonnázós bicskajaval abból lehet képviselő jelölt...faszán demokratikusan. Orbán személyesen castingolta 22ben is a jelölteket, amiknek most 40%-át le is kellett cserélni. Persze a független szakértők, Mráz Ágoston vagy g Fodor közben megállapították hogy milyen rettentően antidemokaritikus és aggalyos volt a Tisza jelölesi folyamata :))))))))))
jump-ing
2026. január 12. 08:28 Szerkesztve
Erekciós-Elekciós IT-iner inden Fidesznyiknek.: A lejtőn induljunk el. Ne álljunk meg a gödör szélénél se A béka segge alól ne hívogassunk segítséget... Nyugalom: Orr bánc az USA Aid mentőcsomagot vinni fogja magával (haza, mert ezt jelenti a cigányéknál a haza)
