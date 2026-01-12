Ft
brüsszeli magyarország magyar családok orbán viktor

Orbán Viktor ismét kőkemény üzenetet küldött a magyarok legnagyobb sorskérdéséről! (VIDEÓ)

2026. január 12. 07:15

Amit ma vállalunk, az mindennél fontosabb. Nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék. Sorskérdés – írta hétfő reggel Orbán Viktor kormányfő. Sőt, azt sem engedjük, hogy az Európát gúzsba kötő brüsszeli háborús tervnek a magyar családok igyák meg a levét – tette hozzá.

2026. január 12. 07:15
null

Miért a biztos választás? Mert 16 éve azt tesszük amit vállalunk. És amit vállalunk, azt meg is tesszük – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő közölte, 2010-ben azt vállaltuk, hogy kivezetjük Magyarországot a pénzügyi válságból, amit a baloldal hozott a nyakunkra. 

Az eredményt mindenki ismeri: egymillió új munkahely, 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés és emelkedő bérek. 

Orbán Viktor közölte, aztán azt is vállaltuk, hogy megvédjük Magyarországot a migrációtól. 

Az eredményt mindenki ismeri: ma Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. Megépítettük a határkerítést, és a folyamatos brüsszeli támadások közepette sem engedtünk be egyetlen illegális migránst sem.

De amit ma vállalunk, az mindennél fontosabb. Nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék. Sorskérdés – tette hozzá. Sőt, azt sem engedjük, hogy az Európát gúzsba kötő brüsszeli háborús tervnek a magyar családok igyák meg a levét – írta Orbán Viktor. Helyette megyünk tovább a magyar úton, a béke útján. Családtámogatásokkal, 14. havi nyugdíjjal, otthonteremtési programmal. Ahogy eddig, úgy ezután is. Higgadtság a viharban, erő nyomás alatt, biztos a bizonytalanban – zárta a miniszterelnök. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala

 

 

patikus-3
2026. január 12. 10:08
Teljesen debil vagy, Viktor. A magyar sorskérdés valami egész más, mint amiről hazudozol. Hogy nem szégyelled magad, kisajátítod magadnak, hogy mi a sorskérdés, mi nem. Nem minden körülötted forog ám! Ha bukol, hát bukol. Talán mert megérdemled? Ezzel az önző, gyáva demagógiával, amit művelsz, bizony lehet. Mi Európához tartozunk. Te nem?!
Válasz erre
0
0
google-2
2026. január 12. 09:14
Biztosat a bizonytalanért soha!
Válasz erre
0
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 12. 08:30 Szerkesztve
. Nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba vigyék." Nagyon unalmas, ezzel simán bukik a kevlármalac.😁😁😁😁😁😁😁😁😁👍👍👍👍👍
Válasz erre
1
1
iphone-13
2026. január 12. 08:30
4/5-öd lesz semmi kétség, hajrá FIDESZ-KDMP
Válasz erre
0
0
