Orbán Viktor ismét kőkemény üzenetet küldött a magyarok legnagyobb sorskérdéséről! (VIDEÓ)

Miért a biztos választás? Mert 16 éve azt tesszük amit vállalunk. És amit vállalunk, azt meg is tesszük – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő közölte, 2010-ben azt vállaltuk, hogy kivezetjük Magyarországot a pénzügyi válságból, amit a baloldal hozott a nyakunkra.

Az eredményt mindenki ismeri: egymillió új munkahely, 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés és emelkedő bérek.

Orbán Viktor közölte, aztán azt is vállaltuk, hogy megvédjük Magyarországot a migrációtól.