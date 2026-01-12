Ft
tisza tisza - csomag kádár reflex közönség orbán viktor

Kádár-reflex, Orbán-reflex

2026. január 12. 07:49

Az Orbán-reflex és a Kádár-reflex egydimenziós.

2026. január 12. 07:49
null
Csillag István
Csillag István
Népszava

„Csak arról és csak annak szól, aki kapni akar, és közben elhalványul, hogy meglesz ennek a böjtje, nem gondol arra, hogy mi lesz ennek az ára: vágtató infláció és hólabdából lavinává hízó eladósodás.

Hiába ismerkedett meg a közönség a falatkák osztogatására alapozott Kádár-reflex utóhatásaként azzal, hogy a bődületes eladósodást csak a nadrágszíj összehúzásával lehet megállítani. Ha valaki már hozzászokott az ingyen pálinka, az ingyen sör, ingyen bor ízéhez, az bizony vakon engedelmeskedik az állami (adófizetői/hitelezői) pénzből mért alkohol csábításának, és eszébe sem jut, hogy előbb vagy utóbb az elvonókúra következik.

Az Orbán 2022-es győzelme érdekében szétszórt csilliárdok (a GDP 4 százaléka) ugyan jól jöttek a csóró és a tehetős választóknak is, hiszen akkor még a nyugdíjasok is százezreket „zsákolhattak” – a szegények meg kaptak egy zsák krumplit -, ám irtózatos áremelkedés lett a következmény, és elveszett annak a perspektívája, hogy itt folyamatos növekedés lesz. A bölcs közönség most mégis szájtátva örül a temérdek hatalmas »kékcédulának«, amire az van írva, hogy jön az új év, jön a 14. havi nyugdíj, meg a minimálbéremelés, meg a fix kamatozású hitel, meg minden jó.

Igaz, most Orbán újfajta feltételes reflexet is gyakoroltat: a félelem meg a rettegés reflexét. »Ha nem jól szavazol, akkor jön a háború vagy a Tisza-csomag«. Majdnem olyan ez, mint Petőfi Sándor verse, A Tisza, csak ezt a verset Rogán Antal írta. A viselkedéskutatók így azt is megismerhetik, hogy a feltételes reflex nemcsak pozitív, hanem negatív irányban is működik. Mi meg kísérleti haszonállatkaként szavazunk, aztán fizetünk, mint egy katonatiszt.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

snagyz
2026. január 12. 10:21
Ez az aljas mentalitás, amikor másokat vádolnak azzal, amiben feketeöves sorozatos elkövetők (...lavinává hízó eladósodás...ami persze kezelhetetlen), úgylátszik zsigerileg képtelenek felismerni/elfogadni a valóságot, nekik örökké váteszként torz küldetéstudattal kell a jövőt jósolgatni (leginkább a saját hasznukra és/vagy ellenfeleik hamis ekézésére).
dryanflowd-
2026. január 12. 10:10
Orbán-reflex – l. a 'közérdekű' kínai hitel mint "400 milliárd forintnyi teher" (úgy circiter)
Obsitos Technikus
2026. január 12. 10:09
Már megint elhúzta valaki a fedőkövet a munkásmozgalmiban.
zakar zoltán béla
2026. január 12. 09:57
Mikor egy ókori kilincs-nyalincs újra megszólal az SZDSZ kopogtat: Engedj be!
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!