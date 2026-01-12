Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tóth Alex átigazolás Lazio

„Én még Szoboszlai Dominikot is félteném” – játékostemető miatt figyelmeztették Tóth Alexet

2026. január 12. 08:12

Még alá sem írta a szerződését, de már aggódnak a Fradi 20 éves középpályásáért. Tóth Alex Rómába költözhet.

2026. január 12. 08:12
null

Mint arról beszámoltunk, egyre közelebb a megegyezés az olasz labdarúgás élvonalában szereplő Lazio és a Ferencváros között Tóth Alex átigazolását illetően. Olasz sajtóhírek alapján hétvégén komoly előrelépés történt az ügyben: a nemzetközi átigazolási hírekben rendre jól értesült Nicolo Schira exkluzív információi szerint a római klub olyan 2030 nyaráig érvényes szerződést kínál, amely évente 1,5 millió eurós fizetést garantálna a játékosnak – ez átszámítva mintegy 580 millió forintot jelent napi árfolyamon.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Tovább a cikkhezchevron
KEANE, Robbie; TÓTH Alex
Tóth Alex itt még a Fradi mezében
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A végleges, konkrét transzferdíjról egyelőre nincs hír, de ha a megállapodás valóban létrejön (várhatóan a 12–16 millió euró közti ársávban), úgy toronymagasan Tóth Alex lesz az NB I történetének legnagyobb összegért értékesített játékosa.

A jelenleg a Serie A 10. helyén álló, 1900-ban alapított SS Lazio az olasz foci egyik legnagyobb hagyományú klubja, kétszeres Serie A-bajnok, hétszeres Olasz Kupa-győztes, vezetőedzője jelenleg a Chelsea-t 2019-ben Európa Liga-győzelemig, a Juventust egy évvel később olasz bajnoki címig vezető Maurizio Sarri.

Ezt is ajánljuk a témában

Tóth Alex magyar válogatott elődök nyomába léphet

Az olasz első és másodosztályban Détári Lajos óta jó néhány honfitársunk szerencsét próbált, de az átütő siker rendre elmaradt. Balogh Botond, Balogh Norbert, Feczesin Róbert, Filkor Attila, Gosztonyi András, Koman Vladimir, Kovácsik Ádám, Laczkó Zsolt, Nagy Ádám, Novothny Soma, Sallai Roland, Schäfer András, Simon Ádám, Rudolf Gergely, Tőzsér Dániel, Vass Ádám és Varga Roland is pályára lépett csizmaországban – hogy csak a legismertebb neveket említsük, akik közül alig páran váltották be a hozzájuk fűzött reményeket a két ligában.

Az olasz futballt kiválóan ismerő korábbi szövetségi kapitány, Várhidi Péter közben figyelmeztetett a Magyar Nemzet hasábjain, óva intett minden magyar futballistát, aki a Serie A-ban szeretne karriert csinálni.

„Én még Szoboszlai Dominikot is félteném, ha olasz klubhoz igazolna. Ő nem gólvágó csatár, nem olyan, mint például az argentin Lautaro Martínez az Interben, és így magyarként roppant nehezen tudná elfogadtatni magát.

Ami pedig Tóth Alexet illeti, ha tényleg a Lazio játékosa lesz, akkor elképesztő alázattal kell beállnia a sorba, át kell programoznia az agyát, mert a saját játékával halálra lenne ítélve.

Nem szabad berzenkednie, bármit is kérjen tőle az edzője, csak annak szabad lebegnie a szeme előtt, hogy mindenáron megfeleljen a közeg elvárásainak. Ezért mondom, hogy magyar futballistának százszor is meg kell gondolnia, belevágjon-e egy olaszországi kalandba” – fogalmazott Várhidi Péter.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2026. január 12. 09:40
Olaszország a magyar játékosok temetője.
Válasz erre
0
0
Interista
•••
2026. január 12. 09:26 Szerkesztve
Tóth Alexnek lenne esélye megvetni a lábát az olasz bajnokságban, a Serie A-ban. Ide leginkább gógyi kell, és az neki megvan. Sebessége és fizikuma megfelelő, játékintelligenciája magas. Technikás focista. Ha nem tojja össze magát, akkor befuthat, és a Lazioból könnyebb még magasabb szintre jutni. Anglia, Spanyolország
Válasz erre
0
0
bunko-jobbos
2026. január 12. 09:09
Minden magyar megszívta, aki délre ment. Nem tudom, mi az oka, de nekünk a német, angol bajnokság fekszik általában, esetleg holland. Az olasz kluboknak százas(!) keretük van papíron, úgyhogy szépen kölcsön fogják adni. Szenvedés lesz. Én nem mennék oda a helyében.
Válasz erre
2
0
Interista
2026. január 12. 09:05
Amit Várhidi elmondott az minden fejlett futballkultúrára igaz. Alázat, fegyelem, sok minőségi munka. Csak így lehet fejlődni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!