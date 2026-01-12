„Én még Szoboszlai Dominikot is félteném” – játékostemető miatt figyelmeztették Tóth Alexet

Megvan a megállapodás: csillagászati álomfizetésért, négy évre írhat alá Tóth Alex az olasz sztárcsapathoz (FRISSÍTVE!)
Mint arról beszámoltunk, egyre közelebb a megegyezés az olasz labdarúgás élvonalában szereplő Lazio és a Ferencváros között Tóth Alex átigazolását illetően. Olasz sajtóhírek alapján hétvégén komoly előrelépés történt az ügyben: a nemzetközi átigazolási hírekben rendre jól értesült Nicolo Schira exkluzív információi szerint a római klub olyan 2030 nyaráig érvényes szerződést kínál, amely évente 1,5 millió eurós fizetést garantálna a játékosnak – ez átszámítva mintegy 580 millió forintot jelent napi árfolyamon.
A végleges, konkrét transzferdíjról egyelőre nincs hír, de ha a megállapodás valóban létrejön (várhatóan a 12–16 millió euró közti ársávban), úgy toronymagasan Tóth Alex lesz az NB I történetének legnagyobb összegért értékesített játékosa.
A jelenleg a Serie A 10. helyén álló, 1900-ban alapított SS Lazio az olasz foci egyik legnagyobb hagyományú klubja, kétszeres Serie A-bajnok, hétszeres Olasz Kupa-győztes, vezetőedzője jelenleg a Chelsea-t 2019-ben Európa Liga-győzelemig, a Juventust egy évvel később olasz bajnoki címig vezető Maurizio Sarri.
Az olasz első és másodosztályban Détári Lajos óta jó néhány honfitársunk szerencsét próbált, de az átütő siker rendre elmaradt. Balogh Botond, Balogh Norbert, Feczesin Róbert, Filkor Attila, Gosztonyi András, Koman Vladimir, Kovácsik Ádám, Laczkó Zsolt, Nagy Ádám, Novothny Soma, Sallai Roland, Schäfer András, Simon Ádám, Rudolf Gergely, Tőzsér Dániel, Vass Ádám és Varga Roland is pályára lépett csizmaországban – hogy csak a legismertebb neveket említsük, akik közül alig páran váltották be a hozzájuk fűzött reményeket a két ligában.
Az olasz futballt kiválóan ismerő korábbi szövetségi kapitány, Várhidi Péter közben figyelmeztetett a Magyar Nemzet hasábjain, óva intett minden magyar futballistát, aki a Serie A-ban szeretne karriert csinálni.
„Én még Szoboszlai Dominikot is félteném, ha olasz klubhoz igazolna. Ő nem gólvágó csatár, nem olyan, mint például az argentin Lautaro Martínez az Interben, és így magyarként roppant nehezen tudná elfogadtatni magát.
Ami pedig Tóth Alexet illeti, ha tényleg a Lazio játékosa lesz, akkor elképesztő alázattal kell beállnia a sorba, át kell programoznia az agyát, mert a saját játékával halálra lenne ítélve.
Nem szabad berzenkednie, bármit is kérjen tőle az edzője, csak annak szabad lebegnie a szeme előtt, hogy mindenáron megfeleljen a közeg elvárásainak. Ezért mondom, hogy magyar futballistának százszor is meg kell gondolnia, belevágjon-e egy olaszországi kalandba” – fogalmazott Várhidi Péter.
Fotó: MTI/Illyés Tibor