„Én még Szoboszlai Dominikot is félteném” – játékostemető miatt figyelmeztették Tóth Alexet

„Én még Szoboszlai Dominikot is félteném, ha olasz klubhoz igazolna. Ő nem gólvágó csatár, nem olyan, mint például az argentin Lautaro Martínez az Interben, és így magyarként roppant nehezen tudná elfogadtatni magát.

Ami pedig Tóth Alexet illeti, ha tényleg a Lazio játékosa lesz, akkor elképesztő alázattal kell beállnia a sorba, át kell programoznia az agyát, mert a saját játékával halálra lenne ítélve.

Nem szabad berzenkednie, bármit is kérjen tőle az edzője, csak annak szabad lebegnie a szeme előtt, hogy mindenáron megfeleljen a közeg elvárásainak. Ezért mondom, hogy magyar futballistának százszor is meg kell gondolnia, belevágjon-e egy olaszországi kalandba” – fogalmazott Várhidi Péter.

Fotó: MTI/Illyés Tibor