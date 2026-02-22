Ft
Tóth Alex Bournemouth Orbán Viktor

Orbán Viktor megkapta a legmenőbb ajándékot a Premier League magyar játékosától (VIDEÓ)

2026. február 22. 17:32

Tóth Alex egy dedikált Bournemouth-mezzel lepte meg Magyarország miniszterelnökét. Orbán Viktor nagyon örült az ajándéknak, és azt is elárulta, hogy nagyon izgul a magyar válogatott középpályás miatt.

2026. február 22. 17:32
null

„Minden percért meg kell küzdeni azért” – árulta el a Bournemouth magyar játékosa, Tóth Alex Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak, akit egy aláírt mezzel is meglepett.

„Izgultam nagyon, de most úgy láttam, az első hatvan perc azért mégis hatvan perc volt” – válaszolta neki a miniszterelnök arra utalva, hogy két hete az Everton ellen kezdő lehetett a magyar válogatott játékosa, és közel 1 órát a pályán is töltött.

Orbán Viktor
Tóth Alex Bournemouth-mezt küldött Orbán Viktornak. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Orbán Viktor nagyon örült a meznek

Köszönöm szépen, igyekszem. Lesz az több is!”

 – ígérte meg Tóth, akinek Orbán Viktor megköszönte a mezt és sok sikert kívánt.

Tóth Alex eddig három meccsen összesen 67 percet töltött a pályán a Premier League-ben.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

belbuda
2026. február 22. 18:00
A zsírdisznó örül. 🤨
Félelmetes Bob
2026. február 22. 17:58
Most már rossz játékos lesz Alex. Csak a Tóni intézte az angliai szerződését. Persze a mi pénzünkből. :)
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 22. 17:46
Jó lenne a fiatal fiúktól távol tartani az Epstein aktákban is szereplő bicskei rémet! 🍬👦
Halder_1899
2026. február 22. 17:40
Jó ez így. Hajrá Fradi ! Hajrá Magyarok !
