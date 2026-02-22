Orbán Viktor megkapta a legmenőbb ajándékot a Premier League magyar játékosától (VIDEÓ)

„Ez a leglenyűgözőbb Tóth Alexben” – korábbi csapattársa elárulta, mitől különleges a Bournemouth magyar játékosa
Holczer Ádámmal beszélgettünk az angol futball és Tóth Alex kapcsán.
Tóth Alex egy dedikált Bournemouth-mezzel lepte meg Magyarország miniszterelnökét. Orbán Viktor nagyon örült az ajándéknak, és azt is elárulta, hogy nagyon izgul a magyar válogatott középpályás miatt.
„Minden percért meg kell küzdeni azért” – árulta el a Bournemouth magyar játékosa, Tóth Alex Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak, akit egy aláírt mezzel is meglepett.
„Izgultam nagyon, de most úgy láttam, az első hatvan perc azért mégis hatvan perc volt” – válaszolta neki a miniszterelnök arra utalva, hogy két hete az Everton ellen kezdő lehetett a magyar válogatott játékosa, és közel 1 órát a pályán is töltött.
Köszönöm szépen, igyekszem. Lesz az több is!”
– ígérte meg Tóth, akinek Orbán Viktor megköszönte a mezt és sok sikert kívánt.
Tóth Alex eddig három meccsen összesen 67 percet töltött a pályán a Premier League-ben.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán