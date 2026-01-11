Megvan a megállapodás: csillagászati álomfizetésért, négy évre írhat alá Tóth Alex az olasz sztárcsapathoz (FRISSÍTVE!)

Olasz sajtóhírek szerint komoly előrelépés történt Tóth Alex átigazolási ügyében szombaton. A Csakfoci azt írja, a nemzetközi átigazolási hírekben rendre jól értesült Nicolo Schira exkluzív információi alapján az olasz Lazio megállapodott a Ferencváros középpályásával egy 2030 nyaráig érvényes szerződésről, amely évente 1,5 millió eurós fizetést garantálna a játékosnak – ez átszámítva mintegy 580 millió forintot jelent napi árfolyamon. Schira posztja nyomán a két klub álláspontja is jelentősen közeledett egymáshoz, sőt, már a finiséhez is ért, hiszen az olasz transzferguru szerint a római sztárcsapat jelenleg már azon dolgozik, hogy véglegesítse az átigazolást az FTC-vel.

Tóth Alex lehet az NB I történetének legnagyobb játékoseladása (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az FTC bankot robbant?

A végleges, konkrét transzferdíjról egyelőre nincs hír, de ha a megállapodás valóban létrejön (várhatóan a 12–16 millió euró közti ársávban), úgy toronymagasan Tóth Alex lesz az NB I történetének legnagyobb összegért értékesített játékosa. A jelenleg a Serie A 10. helyén álló, 1900-ban alapított SS Lazio az olasz foci egyik legnagyobb hagyományú klubja,