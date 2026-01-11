Megvan a megállapodás: csillagászati álomfizetésért, négy évre írhat alá Tóth Alex az olasz sztárcsapathoz (FRISSÍTVE!)

A Fradi magyar középpályása már mindenben megegyezett a sztárcsapattal, a többi már a klubokon múlik
Néhány millió euró az eltérés.
Exkluzív információk érkeztek Rómából. A Lazio 2030-ig szóló szerződést köt Tóth Alexszel, a kétszeres olasz bajnok Serie A-klub már a transzfer véglegesítésén dolgozik az FTC-vel.
Olasz sajtóhírek szerint komoly előrelépés történt Tóth Alex átigazolási ügyében szombaton. A Csakfoci azt írja, a nemzetközi átigazolási hírekben rendre jól értesült Nicolo Schira exkluzív információi alapján az olasz Lazio megállapodott a Ferencváros középpályásával egy 2030 nyaráig érvényes szerződésről, amely évente 1,5 millió eurós fizetést garantálna a játékosnak – ez átszámítva mintegy 580 millió forintot jelent napi árfolyamon. Schira posztja nyomán a két klub álláspontja is jelentősen közeledett egymáshoz, sőt, már a finiséhez is ért, hiszen az olasz transzferguru szerint a római sztárcsapat jelenleg már azon dolgozik, hogy véglegesítse az átigazolást az FTC-vel.
A végleges, konkrét transzferdíjról egyelőre nincs hír, de ha a megállapodás valóban létrejön (várhatóan a 12–16 millió euró közti ársávban), úgy toronymagasan Tóth Alex lesz az NB I történetének legnagyobb összegért értékesített játékosa. A jelenleg a Serie A 10. helyén álló, 1900-ban alapított SS Lazio az olasz foci egyik legnagyobb hagyományú klubja,
két napja ünnepelte 126. születésnapját: kétszeres Serie A-bajnok, hétszeres Olasz Kupa-győztes, vezetőedzője jelenleg a Chelsea-t 2019-ben Európa Liga-győzelemig, a Juventust egy évvel később olasz bajnoki címig vezető Maurizio Sarri.
FRISSÍTÉS: Tóth Alex menedzsere a hírekre reagálva vasárnap cáfolta, hogy ügyfele mindenben megegyezett volna a Lazióval. Papp Bence az M1-nek azt mondta: „Sem Alex, sem pedig én soha nem fogunk megegyezni semmilyen klubbal azelőtt, hogy a Ferencvárossal az adott klub ne jutott volna megegyezésre. Egyrészt azért mert van egy etikett, egy kialakult útja, hogy a futball piacán ennek hogyan kell működnie, nálunk viszont leginkább azért, mert a klubot, a vezetőit, a szurkolóit Alex is és én is tiszteljük. Egészen addig, míg a két klub egyezségre nem jut, addig mi semmilyen szinten nem egyezkedünk, pláne nem állapodunk meg feltételekről.” A menedzser ettől még elismerte a Lazio valós érdeklődését, hozzátéve, a 9-szeres válogatott középpályás iránt minden topligából érdeklődnek, és amennyiben összejön az átigazolás, ő biztos abban, hogy bárhol meg is állja a helyét.
