Tóth Alex Ferencváros Lazio FTC

Megvan a megállapodás: csillagászati álomfizetésért, négy évre írhat alá Tóth Alex az olasz sztárcsapathoz (FRISSÍTVE!)

2026. január 11. 13:09

Exkluzív információk érkeztek Rómából. A Lazio 2030-ig szóló szerződést köt Tóth Alexszel, a kétszeres olasz bajnok Serie A-klub már a transzfer véglegesítésén dolgozik az FTC-vel.

2026. január 11. 13:09
null

Olasz sajtóhírek szerint komoly előrelépés történt Tóth Alex átigazolási ügyében szombaton. A Csakfoci azt írja, a nemzetközi átigazolási hírekben rendre jól értesült Nicolo Schira exkluzív információi alapján az olasz Lazio megállapodott a Ferencváros középpályásával egy 2030 nyaráig érvényes szerződésről, amely évente 1,5 millió eurós fizetést garantálna a játékosnak – ez átszámítva mintegy 580 millió forintot jelent napi árfolyamon. Schira posztja nyomán a két klub álláspontja is jelentősen közeledett egymáshoz, sőt, már a finiséhez is ért, hiszen az olasz transzferguru szerint a római sztárcsapat jelenleg már azon dolgozik, hogy véglegesítse az átigazolást az FTC-vel. 

TÓTH Alex FTC
Tóth Alex lehet az NB I történetének legnagyobb játékoseladása (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az FTC bankot robbant?

A végleges, konkrét transzferdíjról egyelőre nincs hír, de ha a megállapodás valóban létrejön (várhatóan a 12–16 millió euró közti ársávban), úgy toronymagasan Tóth Alex lesz az NB I történetének legnagyobb összegért értékesített játékosa. A jelenleg a Serie A 10. helyén álló, 1900-ban alapított SS Lazio az olasz foci egyik legnagyobb hagyományú klubja, 

két napja ünnepelte 126. születésnapját: kétszeres Serie A-bajnok, hétszeres Olasz Kupa-győztes, vezetőedzője jelenleg a Chelsea-t 2019-ben Európa Liga-győzelemig, a Juventust egy évvel később olasz bajnoki címig vezető Maurizio Sarri.

FRISSÍTÉS: Tóth Alex menedzsere a hírekre reagálva vasárnap cáfolta, hogy ügyfele mindenben megegyezett volna a Lazióval. Papp Bence az M1-nek azt mondta: „Sem Alex, sem pedig én soha nem fogunk megegyezni semmilyen klubbal azelőtt, hogy a Ferencvárossal az adott klub ne jutott volna megegyezésre. Egyrészt azért mert van egy etikett, egy kialakult útja, hogy a futball piacán ennek hogyan kell működnie, nálunk viszont leginkább azért, mert a klubot, a vezetőit, a szurkolóit Alex is és én is tiszteljük. Egészen addig, míg a két klub egyezségre nem jut, addig mi semmilyen szinten nem egyezkedünk, pláne nem állapodunk meg feltételekről.” A menedzser ettől még elismerte a Lazio valós érdeklődését, hozzátéve, a 9-szeres válogatott középpályás iránt minden topligából érdeklődnek, és amennyiben összejön az átigazolás, ő biztos abban, hogy bárhol meg is állja a helyét.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

zuerzavar
2026. január 11. 14:51
Ilyenekböl évente egy tucatot termel ki a Dinamo Zágráb vagy a Crneva Zvezda.
Válasz erre
0
4
rugbista
2026. január 11. 13:37
Reméljük, megállja a helyét. Végre egy olyan focis, aki itthon nőtt fel, és nem bagóért megy a holland másodosztályba.
Válasz erre
1
0
Hasadt Tölgy
2026. január 11. 13:19
Nem sokkal jobb a Lazio mint az FTC, de az olasz bajnokság sokkal jobb mint az NB-I: Szakmailag ez jó. Az FTC viszont kérdés, hogy miként fog igazolni, eddig elég ingatag volt a beszerzési oldal. A Fradinak szívből lehetett drukkolni Vargával, Tóth-tal, Dibusszal, netán Gruberral, Szalaival és Ötvössel. Félő, hogy most megint zsoldossereg marad.
Válasz erre
0
0
Halder_1899
2026. január 11. 13:19
Hatalmas pénz lenne a Fradinak, lám mégis megéri ha odafigyelnek az utánpótlásra. Varga és Alex pótlásra nagyon nehéz lesz, pláne magyar szabály miatt is. Nagy dolog ha ennyiért az nb1ből megy valaki. Remélem az utánpótlásban több Fradista fiatal kedvet kap és komolyabban veszi Alex példáját látja.
Válasz erre
8
0
