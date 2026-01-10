A Fradi magyar középpályása már mindenben megegyezett a sztárcsapattal, a többi már a klubokon múlik

A portál ráadásul úgy tudja, Tóth és a Lazio már mindenben megegyezett egymással, innentől pedig már csak a Fradin és az olasz klubon múlik, hogy sikerül-e megállapodni a mindenkinek megfelelő vételárról. Az adott és a várt ajánlat pedig egyre közelebb áll egymáshoz.

Tóth Alex Spanyolországban

Tóth mindeközben egyébként elutazott a Ferencváros spanyolországi edzőtáborába. A magyar bajnok ezekben a percekben is a német Kiel ellen szerepel felkészülési mérkőzésen.

Tóth nem kapott kezdőként szerepet Robbie Keane vezetőedzőtől, hanem a kispadon kezdte a találkozó.

Mint ismeretes, az FTC az elmúlt napokban már értékesítette egyik legjobb játékosa, Varga Barnabás játékjogát az AEK Athénnak, és eddig egy argentin védőt igazolt a télen Mariano Gómez személyében, illetve visszahívta debreceni kölcsönjátékából a kapus Varga Ádámot.