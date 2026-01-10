Ft
Tóth Alex Ferencváros Lazio

A Fradi magyar középpályása már mindenben megegyezett a sztárcsapattal, a többi már a klubokon múlik

2026. január 10. 14:49

Olasz sajtóinformációk szerint a játékos és a Lazio már mindenben megállapodott egymással, innentől már a klubokon a sor. Tóth Alexért a római klub 12 millió eurót plusz bónuszokat ajánlott a Ferencvárosnak.

2026. január 10. 14:49
null

Mint azt Magyarországon a Mandiner elsőként megírta, az olasz sztárklub, a Lazio már tett ajánlatott a Ferencvárosnak magyar válogatott középpályása, Tóth Alex játékjogáért. Az akkori hírek még 16 millió eurós ajánlatról szóltak, amiről azóta kiderült nem teljesen fedi a valóságot. A Nemzeti Sport információi szerint ugyanis valóban ez az az összeg, amit az FTC látni szeretne 20 éves tehetségéért cserébe, a római klub ugyanakkor 12 millióban gondolkodik.

Tóth Alex
Tóth Alex a Ferencváros spanyolországi edzőtáborában. Fotó: Ferencvárosi TC

Az olasz repubblica.it szerint ennek ellenére Tóth továbbra is a Lazio első számú kiszemeltje, így a tárgyalások tovább folytatódnak. Az olaszok emelték a tétet, és a már említett 12 millió felül bónuszokat fizetnének, amivel akár el is érhetné az összeg a magyar csapat által kért 16 milliót.

A portál ráadásul úgy tudja, Tóth és a Lazio már mindenben megegyezett egymással, innentől pedig már csak a Fradin és az olasz klubon múlik, hogy sikerül-e megállapodni a mindenkinek megfelelő vételárról. Az adott és a várt ajánlat pedig egyre közelebb áll egymáshoz.

Tóth Alex Spanyolországban

Tóth mindeközben egyébként elutazott a Ferencváros spanyolországi edzőtáborába. A magyar bajnok ezekben a percekben is a német Kiel ellen szerepel felkészülési mérkőzésen. 

Tóth nem kapott kezdőként szerepet Robbie Keane vezetőedzőtől, hanem a kispadon kezdte a találkozó.

Mint ismeretes, az FTC az elmúlt napokban már értékesítette egyik legjobb játékosa, Varga Barnabás játékjogát az AEK Athénnak, és eddig egy argentin védőt igazolt a télen Mariano Gómez személyében, illetve visszahívta debreceni kölcsönjátékából a kapus Varga Ádámot.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

tasijani22000
2026. január 10. 15:31
Nehogy má' magyarok IS focizzanak a Fradiba', igaz-e?
Toma78
2026. január 10. 15:17
Ez szerintem kamu . Élő szerződése van a játékosnak akkor első körben nem a klubbal kellene megállapodniuk?! Ez egy gusztustalan húzás ha mégis így történt. Én már csak azért se adnám el nekik!👎
angeleye
2026. január 10. 14:52
Szurkolok neki, de nagy lesz az a kabát. Az olasz liga nem játék.
