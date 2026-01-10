A Fradi magyar középpályása már mindenben megegyezett a sztárcsapattal, a többi már a klubokon múlik

Több mint 6 milliárd forintról írnak – az olasz sajtó szerint ez a sztárcsapat már ajánlatot is tett a Fradinak Tóth Alexért!
Abban bíznak, néhány órán belül megállapodnak.
Olasz sajtóinformációk szerint a játékos és a Lazio már mindenben megállapodott egymással, innentől már a klubokon a sor. Tóth Alexért a római klub 12 millió eurót plusz bónuszokat ajánlott a Ferencvárosnak.
Mint azt Magyarországon a Mandiner elsőként megírta, az olasz sztárklub, a Lazio már tett ajánlatott a Ferencvárosnak magyar válogatott középpályása, Tóth Alex játékjogáért. Az akkori hírek még 16 millió eurós ajánlatról szóltak, amiről azóta kiderült nem teljesen fedi a valóságot. A Nemzeti Sport információi szerint ugyanis valóban ez az az összeg, amit az FTC látni szeretne 20 éves tehetségéért cserébe, a római klub ugyanakkor 12 millióban gondolkodik.
Az olasz repubblica.it szerint ennek ellenére Tóth továbbra is a Lazio első számú kiszemeltje, így a tárgyalások tovább folytatódnak. Az olaszok emelték a tétet, és a már említett 12 millió felül bónuszokat fizetnének, amivel akár el is érhetné az összeg a magyar csapat által kért 16 milliót.
A portál ráadásul úgy tudja, Tóth és a Lazio már mindenben megegyezett egymással, innentől pedig már csak a Fradin és az olasz klubon múlik, hogy sikerül-e megállapodni a mindenkinek megfelelő vételárról. Az adott és a várt ajánlat pedig egyre közelebb áll egymáshoz.
Tóth mindeközben egyébként elutazott a Ferencváros spanyolországi edzőtáborába. A magyar bajnok ezekben a percekben is a német Kiel ellen szerepel felkészülési mérkőzésen.
Tóth nem kapott kezdőként szerepet Robbie Keane vezetőedzőtől, hanem a kispadon kezdte a találkozó.
Mint ismeretes, az FTC az elmúlt napokban már értékesítette egyik legjobb játékosa, Varga Barnabás játékjogát az AEK Athénnak, és eddig egy argentin védőt igazolt a télen Mariano Gómez személyében, illetve visszahívta debreceni kölcsönjátékából a kapus Varga Ádámot.
A hálóőr hamarosan csatlakozik a Spanyolországban edzőtáborozó csapathoz.
Virgil van Dijkhoz hasonlítja magát.
„Te vagy a mi karácsonyi ajándékunk.”
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor