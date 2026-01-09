Derült égből: Varga visszatért a Ferencvároshoz

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A hálóőr hamarosan csatlakozik a Spanyolországban edzőtáborozó csapathoz.
Féléves kölcsönjáték után visszatér a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapatához Varga Ádám.
A 26 éves kapust a fővárosi klub hívta vissza, mivel posztján jelenleg nincs elég hadra fogható játékosa az együttesnek.
„Kapusaink jelenlegi egészségi állapota miatt – Dibusz Dénes rehabilitációját végzi, illetve Radnóti Dániel esetében egy sérülés miatt műtéti beavatkozásra van szükség, így jelenleg csak Gróf Dávid bevethető – úgy döntöttünk, élünk azzal a lehetőségünkkel, hogy Varga Ádámot azonnali hatállyal visszarendeljük” – nyilatkozott a klub honlapjának Hajnal Tamás sportigazgató.
A sportvezető hozzátette, hogy a hálóőr hamarosan csatlakozik majd a Spanyolországban edzőtáborozó csapathoz.
Varga az őszi idényében 18 bajnoki mérkőzésen és két kupameccsen védte a bajnokságban negyedik helyen álló DVSC kapuját.
„Örülünk, hogy Ádám remekül teljesített a Debrecenben, bizonyította, hogy milyen jó hálóőr, s egyenértékű versenytársa lehet kapusainknak” – mondta Hajnal Tamás.
A sportigazgató egyúttal köszönetét fejezte ki a DVSC-nek, amiért a klub példaértékűen kezelte Varga Ádám visszahívásának helyzetét.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Instagram / Varga Ádám
