kapus ferencváros dibusz dénes varga ádám dvsc gróf dávid

Derült égből: Varga visszatért a Ferencvároshoz

2026. január 09. 11:30

A hálóőr hamarosan csatlakozik a Spanyolországban edzőtáborozó csapathoz.

null

Féléves kölcsönjáték után visszatér a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapatához Varga Ádám.

A 26 éves kapust a fővárosi klub hívta vissza, mivel posztján jelenleg nincs elég hadra fogható játékosa az együttesnek.

„Kapusaink jelenlegi egészségi állapota miatt – Dibusz Dénes rehabilitációját végzi, illetve Radnóti Dániel esetében egy sérülés miatt műtéti beavatkozásra van szükség, így jelenleg csak Gróf Dávid bevethető – úgy döntöttünk, élünk azzal a lehetőségünkkel, hogy Varga Ádámot azonnali hatállyal visszarendeljük” – nyilatkozott a klub honlapjának Hajnal Tamás sportigazgató.

A sportvezető hozzátette, hogy a hálóőr hamarosan csatlakozik majd a Spanyolországban edzőtáborozó csapathoz.

Varga az őszi idényében 18 bajnoki mérkőzésen és két kupameccsen védte a bajnokságban negyedik helyen álló DVSC kapuját.

„Örülünk, hogy Ádám remekül teljesített a Debrecenben, bizonyította, hogy milyen jó hálóőr, s egyenértékű versenytársa lehet kapusainknak” – mondta Hajnal Tamás.

A sportigazgató egyúttal köszönetét fejezte ki a DVSC-nek, amiért a klub példaértékűen kezelte Varga Ádám visszahívásának helyzetét.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Instagram / Varga Ádám

***

 

 

 

