Derült égből: Varga visszatért a Ferencvároshoz

Varga az őszi idényében 18 bajnoki mérkőzésen és két kupameccsen védte a bajnokságban negyedik helyen álló DVSC kapuját.

„Örülünk, hogy Ádám remekül teljesített a Debrecenben, bizonyította, hogy milyen jó hálóőr, s egyenértékű versenytársa lehet kapusainknak” – mondta Hajnal Tamás.

A sportigazgató egyúttal köszönetét fejezte ki a DVSC-nek, amiért a klub példaértékűen kezelte Varga Ádám visszahívásának helyzetét.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Instagram / Varga Ádám