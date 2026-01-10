Ft
Ft
-4°C
-11°C
Ft
Ft
-4°C
-11°C
01. 10.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 10.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
AEK Athén Varga Barnabás Ferencváros

Végre kiderült, Varga Barnabás miért pont az AEK Athénba igazolt!

2026. január 10. 13:27

Az AEK Athén megosztott egy videót arról, amiben a klub tulajdonosa, Máriosz Iliopulosz üdvözli új magyar igazolásukat. Természetesen Varga Barnabásról van szó, aki ritkán hallható elismerő szavakat kapott a vezetőtől, amire reagált is.

2026. január 10. 13:27
null

Az AEK Athén hivatalos felületén egy olyan videó jelent meg, amit magyarként nehéz érzelmek nélkül végignézni. A főszereplő a klub tulajdonosa, Máriosz Iliopulosz és a Ferencvárosból igazolt magyar csatára, Varga Barnabás.

Varga Barnabás
Varga Barnabás gyorsan megtalálta a közös hangot új munkaadójával. Fotó: facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL/képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

„Épp karácsonyi szünetedet volt, amikor beszéltünk, és én már akkor láttam benned a szenvedélyt” – kezdte az AEK első embere. – „Szerintem megértetted  klubunk vízióját, gyorsan egy hullámhosszra kerültünk, így már csak pénzügyi szempontból kellett mindenben megegyezni. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja”

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja”
Tovább a cikkhezchevron

Te is tudod, én mindent megtettem azért, hogy a Ferencváros is elégedett legyen, és létrejöjjön az üzlet.”

Ezután belekezdett Varga méltatásába.

„Nem csak a játéktudásod miatt vagy fontos számunkra, a személyiséged és az elhivatottságod épp annyira számít. Úgyhogy arra kérlek: menj ki a pályára, mutasd meg ki vagy, csináld azt, amihez a legjobban értesz! 

Te vagy a mi karácsonyi ajándékunk, a csapat és a szurkolóink számára egyaránt!”

Varga Barnabás reagált

A tulajdonos mindezt angolul mondta, a kedves szavakra pedig Varga magyarul reagált:

„Nehezen kaphattam volna ennél jobb fogadtatást, mindenki nagyon barátságos volt. Ahogy az elnök is mondta, beszéltünk a téli szünetben, elég tüzes megbeszélés volt, abszolút egy húron pendültünk. 

Éreztem rajta, hogy mindenképpen engem szeretne idehozni, emiatt is döntöttem az AEK mellett.

Természetesen szeretnék mindent megtenni a csapatért, szeretnénk bajnokok lenni, megpróbálom a legjobbamat nyújtani, minél több gólt szerezni, és akkor mindenki elégedett lesz!”

Az AEK Athén vasárnap az Aris vendége lesz a görög bajnokságban, ez lehet Varga első mérkőzése új csapatában.

Nyitókép: facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL/képernyőfotó

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bpeti72
2026. január 10. 15:29
Azért oda mert 31 évesen máshová nem kellett.
Válasz erre
0
0
Tapeino
2026. január 10. 15:15
Ki a faszomat érdekli....
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. január 10. 14:57
Mert a Barcelonába ez a pancser sem kellett.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. január 10. 14:44
Hoppá ettől nem tudott aludni? Nem mindegy? Az ő dolga, hogy hol dolgozik.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!