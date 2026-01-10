Végre kiderült, Varga Barnabás miért pont az AEK Athénba igazolt!

„Nagyon jók Varga Barnabás statisztikái, de...” – magyarázkodnia kellett a magyar csatár menedzserének
Az európai topligákban is felfigyeltek a magyar gólgépre – ám itt jön a de.
Az AEK Athén megosztott egy videót arról, amiben a klub tulajdonosa, Máriosz Iliopulosz üdvözli új magyar igazolásukat. Természetesen Varga Barnabásról van szó, aki ritkán hallható elismerő szavakat kapott a vezetőtől, amire reagált is.
Az AEK Athén hivatalos felületén egy olyan videó jelent meg, amit magyarként nehéz érzelmek nélkül végignézni. A főszereplő a klub tulajdonosa, Máriosz Iliopulosz és a Ferencvárosból igazolt magyar csatára, Varga Barnabás.
„Épp karácsonyi szünetedet volt, amikor beszéltünk, és én már akkor láttam benned a szenvedélyt” – kezdte az AEK első embere. – „Szerintem megértetted klubunk vízióját, gyorsan egy hullámhosszra kerültünk, így már csak pénzügyi szempontból kellett mindenben megegyezni.
Te is tudod, én mindent megtettem azért, hogy a Ferencváros is elégedett legyen, és létrejöjjön az üzlet.”
Ezután belekezdett Varga méltatásába.
„Nem csak a játéktudásod miatt vagy fontos számunkra, a személyiséged és az elhivatottságod épp annyira számít. Úgyhogy arra kérlek: menj ki a pályára, mutasd meg ki vagy, csináld azt, amihez a legjobban értesz!
Te vagy a mi karácsonyi ajándékunk, a csapat és a szurkolóink számára egyaránt!”
A tulajdonos mindezt angolul mondta, a kedves szavakra pedig Varga magyarul reagált:
„Nehezen kaphattam volna ennél jobb fogadtatást, mindenki nagyon barátságos volt. Ahogy az elnök is mondta, beszéltünk a téli szünetben, elég tüzes megbeszélés volt, abszolút egy húron pendültünk.
Éreztem rajta, hogy mindenképpen engem szeretne idehozni, emiatt is döntöttem az AEK mellett.
Természetesen szeretnék mindent megtenni a csapatért, szeretnénk bajnokok lenni, megpróbálom a legjobbamat nyújtani, minél több gólt szerezni, és akkor mindenki elégedett lesz!”
Az AEK Athén vasárnap az Aris vendége lesz a görög bajnokságban, ez lehet Varga első mérkőzése új csapatában.
Nyitókép: facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL/képernyőfotó