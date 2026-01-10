Végre kiderült, Varga Barnabás miért pont az AEK Athénba igazolt!

A tulajdonos mindezt angolul mondta, a kedves szavakra pedig Varga magyarul reagált:

„Nehezen kaphattam volna ennél jobb fogadtatást, mindenki nagyon barátságos volt. Ahogy az elnök is mondta, beszéltünk a téli szünetben, elég tüzes megbeszélés volt, abszolút egy húron pendültünk.

Éreztem rajta, hogy mindenképpen engem szeretne idehozni, emiatt is döntöttem az AEK mellett.

Természetesen szeretnék mindent megtenni a csapatért, szeretnénk bajnokok lenni, megpróbálom a legjobbamat nyújtani, minél több gólt szerezni, és akkor mindenki elégedett lesz!”