Paunoch Péter AEK Athén Varga Barnabás FTC

„Nagyon jók Varga Barnabás statisztikái, de...” – magyarázkodnia kellett a magyar csatár menedzserének

2026. január 09. 20:25

Az európai topligákban is felfigyeltek a magyar gólgépre – ám itt jön a de. Varga menedzsere szerint a bizalom és a stílus volt a döntő faktor az athéniek javára.

2026. január 09. 20:25
null

A Ferencvárostól az AEK Athénhoz szerződő Varga Barnabás menedzsere, Paunoch Péter volt a Sportrádió vendége. Az ügynök az interjú során az érdeklődők köréről és az átigazolás körülményeiről is mesélt, kiemelve, hogy a válogatott támadó fél év alatt szerzett 25 góljára Európa-szerte mindenhol felkapták a fejüket. 

VARGA Barnabás
Varga Barnabás fél év alatt szerzett 25 góljával az európai topligák figyelmét is felkeltette / fotó: MTI/Vasvári Tamás

 

Varga nem illett volna a Serie A alsóházába?

Paunoch szerint nem kell álszentnek lenni, természetesen az anyagiak is szerepet játszottak, de sokkal nagyon súllyal bírtak a szakmai szempontok. 

Az öt európai topbajnokságból is volt több érdeklődő, ám ezek inkább alsóházi csapatok voltak. Főleg az olasz együttesek esetében át kellett gondolni, mennyire illeszkedik Barna játékstílusa abba a rendszerbe, amit az adott gárda szakmai stábja képvisel.

Fontos volt számunkra, hogy az új csapata támadófutballt játsszon, a mérkőzések döntő többségében domináljon, mert ez garanciát jelent arra, hogy őt ki fogják szolgálni – fogalmazott a menedzser, aki eztán arra is kitért, hogy több ízben magyarázkodásra kényszerült Varga kora miatt. – Több klub esetében magyarázkodnom kellett, mert azt mondták, nagyon jók Barna statisztikái, de »31 évesen még mindig Magyarországon játszik, miért nem szerepelt még külföldön?« (...) 

Eközben az AEK három és fél éves szerződést kínált neki, pedig elmúlt 31 esztendős, tehát mi ez, ha nem határtalan bizalom a klub részéről?

Szerintem Barna is azt érezte a tárgyalások végén, amit én, hogy az athéniak nemcsak egy csatárt szerettek volna igazolni, Varga Barnabást akarták szerződtetni.”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

