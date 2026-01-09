„Nagyon jók Varga Barnabás statisztikái, de...” – magyarázkodnia kellett a magyar csatár menedzserének

Varga nem illett volna a Serie A alsóházába?

Paunoch szerint nem kell álszentnek lenni, természetesen az anyagiak is szerepet játszottak, de sokkal nagyon súllyal bírtak a szakmai szempontok.

Az öt európai topbajnokságból is volt több érdeklődő, ám ezek inkább alsóházi csapatok voltak. Főleg az olasz együttesek esetében át kellett gondolni, mennyire illeszkedik Barna játékstílusa abba a rendszerbe, amit az adott gárda szakmai stábja képvisel.

Fontos volt számunkra, hogy az új csapata támadófutballt játsszon, a mérkőzések döntő többségében domináljon, mert ez garanciát jelent arra, hogy őt ki fogják szolgálni – fogalmazott a menedzser, aki eztán arra is kitért, hogy több ízben magyarázkodásra kényszerült Varga kora miatt. – Több klub esetében magyarázkodnom kellett, mert azt mondták, nagyon jók Barna statisztikái, de »31 évesen még mindig Magyarországon játszik, miért nem szerepelt még külföldön?« (...)