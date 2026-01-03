Orbán Viktor megszólalt a támadásról: egyetlen magyar ember sem juthat bajba Venezuelában

Nem hagyta szó nélkül Amerika akcióját Szijjártó: tisztázta a helyzetet a külügyminiszter
„Magyar állampolgár nem került bajba az események során” – szögezte le a miniszter.
„A magyar kormány munkában.”
Orbán Viktor a Facebook-oldalán reagált a venezuelai támadásra, és kijelentette, hogy a katonai akciónak nincs magyar érintettje vagy sérültje.
„Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában. A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni” – fogalmazott a kormányfő, majd hozzátette, hogy „a magyar kormány munkában”.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala