01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Viktor megszólalt a támadásról: egyetlen magyar ember sem juthat bajba Venezuelában

2026. január 03. 20:00

„A magyar kormány munkában.”

2026. január 03. 20:00
Orbán Viktor a Facebook-oldalán reagált a venezuelai támadásra, és kijelentette, hogy a katonai akciónak nincs magyar érintettje vagy sérültje.

Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában. A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni” – fogalmazott a kormányfő, majd hozzátette, hogy „a magyar kormány munkában”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

gyzoltan-2
2026. január 03. 21:43 Szerkesztve
Venezuela nem több, mint Trump üzenete, figyelmeztetése a világ felé! Demonstráció, látvány.., mely inspirációnak, biztatásnak is tekinthető Kína részére..! -szóval nem lepődnék meg, ha holnap, netán holnapután, Tajvan gyakorlatilag is Kína szerves részévé válna...
csalodtamafideszben
2026. január 03. 21:37 Szerkesztve
Csöpi, reggel a kosútrádióban jobban oda szoktad tenni magad. Vagy a Faszharcosok Klubjában. Semmi háttérhatalom, sorosbrüsszel, deep state, szuverenitásvédelem?
csalodtamafideszben
2026. január 03. 21:33
Azért ha világpolitikai megfejtésekről van szó, Csöpi ennél jobban meg szokta erőltetni magát.
steinamanger-2
2026. január 03. 21:14
A magyar kormány bajban. Hamarosan beárazzák és az árulók ritkán járnak jól. Láthatjuk hogy Putyin mennyire képes vagy mennyire akarja megvédeni a vilagpolitikában sokkal értékesebb szövetségeseit is. Semennyire.
