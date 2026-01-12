Hajnali fél kettőkor felzúgtak a szirénák Kijevben, lángokban állnak az épületek: az oroszok nem kegyelmeztek az ukrán fővárosnak

Csak sikerül elintézni a világháborút! A britek megoldják, hogy az ukránok mélységi csapásokat indíthassanak Oroszország ellen
Drámai felszólítás a fagyos éjszakában: Klicsko azonnali menekülésre kérte a kijevieket, miközben újra becsapódtak a drónok.
Oroszország január 12-én éjjel drónok hullámát indította Kijev felé, amelyek a városon belül egy épületet találtak el, jelentették a helyi tisztviselők. A Kyiv Independent helyszínen tartózkodó újságírója szerint helyi idő szerint hajnali 1:30 körül több robbanás is hallatszott Kijevben.
Tymur Tkachenko, a kijevi városi katonai adminisztráció vezetője jelentette, hogy tűz ütött ki egy meg nem nevezett „nem lakóépületben” a város Solomianskyi kerületében.
Járművek kigyulladásáról is beszámoltak a dróncsapás helyszínén. A keletkezett kár mértékéről és az esetleges áldozatokról egyelőre nincs információ.
A január 9-én éjszaka történt nagyszabású orosz támadás után a folyamatos fűtéskimaradásokkal küzdenek a kijevi lakosok.
Vitali Klicsko kijevi polgármester korábban arra szólította fel a főváros lakóit, hogy ha lehetséges, hagyják el a várost, miután az orosz támadás következtében január 9-én a város lakóépületeinek fele fűtés nélkül maradt.
Miközben a lakóépületek áramellátásának helyreállítására irányuló erőfeszítések folytatódnak,
Kilicsko figyelmeztetett, hogy a helyzet várhatóan továbbra is nehéz marad, mivel a következő napokban is fagyos hőmérséklet várható.
Január 11-én kora reggel Kijevben több mint 1000 épület maradt fűtés nélkül, és a helyreállítási munkálatok jelenleg is folynak.
Az oroszok január 9-én éjjel végrehajtott tömeges rakétatámadása és dróncsapása legalább négy ember életét követelte, 25-en megsérültek Kijevben, és súlyosan megrongálódott a főváros kritikus infrastruktúrája.
Az elmúlt napokban Oroszország Ukrajna keleti és déli régióinak központjait is célba vette, ami miatt Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja régiók áram nélkül maradtak január 7-én este. Január 11-én éjjel mindkét régióban újabb áramkimaradásokat jelentettek.
Nyitókép: Fűtősátorokban keresnek menedéket a hideg elől a kijeviek/Tetiana DZHAFAROVA / AFP
