Hajnali fél kettőkor felzúgtak a szirénák Kijevben, lángokban állnak az épületek: az oroszok nem kegyelmeztek az ukrán fővárosnak

Oroszország január 12-én éjjel drónok hullámát indította Kijev felé, amelyek a városon belül egy épületet találtak el, jelentették a helyi tisztviselők. A Kyiv Independent helyszínen tartózkodó újságírója szerint helyi idő szerint hajnali 1:30 körül több robbanás is hallatszott Kijevben.

Tymur Tkachenko, a kijevi városi katonai adminisztráció vezetője jelentette, hogy tűz ütött ki egy meg nem nevezett „nem lakóépületben” a város Solomianskyi kerületében.