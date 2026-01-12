Csak sikerül elintézni a világháborút! A britek megoldják, hogy az ukránok mélységi csapásokat indíthassanak Oroszország ellen

Nagy-Britannia mélységi csapásmérésre alkalmas új hadszíntéri ballisztikus rakétatípust fejleszt ki Ukrajna számára. A londoni védelmi minisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint a Nightfall (Alkony) nevű fejlesztési program célja olyan rakéta kidolgozása, amely szárazföldi indítóállásokról bevetve 500 kilométernél nagyobb távolságra tud eljuttatni 200 kilogrammnyi nagy hatóerejű robbanótöltetet.

A tárca ismertetése szerint a rakétatípusnak – amelynek kifejlesztésére