Vlagyimir Putyin fékezhetetlen rakétával üzent Európának, hiába: a Nyugat szakértői az erőben gyengeséget látnak

A brit védelmi miniszter elrabolná Vlagyimir Putyint, aztán jól elszámoltatná
John Healy-t megihlette Donald Trump akciója Venezuelában.
A „szakértők” szakértettek: szerintük az orosz elnök elégedetlen.
A The Moscow Times arról ír, hogy több „szakértő” úgy véli, az oroszok Oresnyik rakétarendszerrel való pénteki támadása Kijev és az EU-határ közelében fekvő Lviv városa ellen Ukrajna nyugati szövetségeseinek a megfélemlítésére szolgált. Szerintük az atomtöltet hordozására is alkalmas fegyver bevetése Vlagyimir Putyin elégedetlenségét is jelzi a külpolitikai kudarcok miatt – ide értve Venezuelát, ahová Moszkva is telepített légvédelmi rendszereket.
Emlékeztetnek: a hiperszonikus ballisztikus rakétával történt csapás néhány nappal azután érkezett, hogy európai és amerikai tárgyalók bemutattak egy háború utáni ukrajnai békefenntartási tervet.
Az Oresnyiket a háború alatt mindössze második alkalommal vetették be,
tudjuk meg. Moszkva ellenben azt állítja, hogy a csapás válasz volt arra az állítólagos dróntámadásra, amely decemberben érte Putyin egyik rezidenciáját. Az „elemzők” azonban ragaszkodnak az álláspontjukhoz, mely szerint a lépés célja üzenet küldése a nyugati vezetőknek, és az európai lakosság megfélemlítése.
„Vlagyimir Putyin ezt arra használja, hogy kommunikáljon a Nyugattal, mivel kétségtelenül ugyanazt a hadműveleti hatást más eszközökkel is elérhette volna. Miközben az európaiak fejlesztik légvédelmi képességeiket,
ez egy módja annak, hogy emlékeztesse őket sebezhetőségükre”
– fogalmazott Cyrille Bret, a párizsi Montaigne Intézet Oroszország-szakértője.
A megfigyelők szerint az EU- és NATO-határtól mindössze 70 kilométerre fekvő új célpont kiválasztása szándékos volt.
„Sokkal közelebb van az EU határához. Valószínűleg ezt az európai országoknak szóló üzenetként kell értelmezni.
A támadás eredménye inkább pszichológiai, mint operatív” – erről Etienne Marcuz, a franciaországi Stratégiai Kutatóintézet munkatársa értekezett.
Mick Ryan, az ausztrál hadsereg nyugalmazott altábornagya is megmondta a magáét: „Ez pszichológiai fegyver. Ez Putyin kognitív háborújának eszköze Ukrajna és a Nyugat ellen, nem pedig tömeges fizikai pusztításra szolgáló fegyver, ami
egy félő, aggódó vezető jele, nem pedig egy magabiztos, a győzelmet váró vezetőé”.
A nyugalmazott „szakértő” úgy véli, Oroszországnak kevés hatalma van arra, hogy katonai válaszokat adjon a határain túl élő szövetségesei ügyében.
Ezt is ajánljuk a témában
John Healy-t megihlette Donald Trump akciója Venezuelában.
Nyitókép: Az Oresnyik telepítése. MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Megkongatta a vészharangot az ukrán elnök.
Amennyiben az oroszok jól látják a helyzetet, tényleg nagy bajban lehet Ukrajna.
Vitalij Klicsko szerint ez a támadás volt az eddigi legfájdalmasabb, be is mutatták a pusztítás következményeit – mutatjuk a legolvasottabb pénteki híreinket.