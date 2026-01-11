Ft
01. 11.
vasárnap
Vlagyimir Putyin fékezhetetlen rakétával üzent Európának, hiába: a Nyugat szakértői az erőben gyengeséget látnak

2026. január 11. 09:48

A „szakértők” szakértettek: szerintük az orosz elnök elégedetlen.

2026. január 11. 09:48
A The Moscow Times arról ír, hogy több „szakértő” úgy véli, az oroszok Oresnyik rakétarendszerrel való pénteki támadása Kijev és az EU-határ közelében fekvő Lviv városa ellen Ukrajna nyugati szövetségeseinek a megfélemlítésére szolgált. Szerintük az atomtöltet hordozására is alkalmas fegyver bevetése Vlagyimir Putyin elégedetlenségét is jelzi a külpolitikai kudarcok miatt – ide értve Venezuelát, ahová Moszkva is telepített légvédelmi rendszereket.

Emlékeztetnek: a hiperszonikus ballisztikus rakétával történt csapás néhány nappal azután érkezett, hogy európai és amerikai tárgyalók bemutattak egy háború utáni ukrajnai békefenntartási tervet. 

Az Oresnyiket a háború alatt mindössze második alkalommal vetették be, 

tudjuk meg. Moszkva ellenben azt állítja, hogy a csapás válasz volt arra az állítólagos dróntámadásra, amely decemberben érte Putyin egyik rezidenciáját. Az „elemzők” azonban ragaszkodnak az álláspontjukhoz, mely szerint a lépés célja üzenet küldése a nyugati vezetőknek, és az európai lakosság megfélemlítése.

„Vlagyimir Putyin ezt arra használja, hogy kommunikáljon a Nyugattal, mivel kétségtelenül ugyanazt a hadműveleti hatást más eszközökkel is elérhette volna. Miközben az európaiak fejlesztik légvédelmi képességeiket, 

ez egy módja annak, hogy emlékeztesse őket sebezhetőségükre”

 – fogalmazott Cyrille Bret, a párizsi Montaigne Intézet Oroszország-szakértője.

A megfigyelők szerint az EU- és NATO-határtól mindössze 70 kilométerre fekvő új célpont kiválasztása szándékos volt

„Sokkal közelebb van az EU határához. Valószínűleg ezt az európai országoknak szóló üzenetként kell értelmezni. 

A támadás eredménye inkább pszichológiai, mint operatív” – erről Etienne Marcuz, a franciaországi Stratégiai Kutatóintézet munkatársa értekezett.

Mick Ryan, az ausztrál hadsereg nyugalmazott altábornagya is megmondta a magáét: „Ez pszichológiai fegyver. Ez Putyin kognitív háborújának eszköze Ukrajna és a Nyugat ellen, nem pedig tömeges fizikai pusztításra szolgáló fegyver, ami 

egy félő, aggódó vezető jele, nem pedig egy magabiztos, a győzelmet váró vezetőé”.

A nyugalmazott „szakértő” úgy véli, Oroszországnak kevés hatalma van arra, hogy katonai válaszokat adjon a határain túl élő szövetségesei ügyében.

Nyitókép: Az Oresnyik telepítése. MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Treeoflife
2026. január 11. 12:50
"... a Nyugat szakértői az erőben gyengeséget látnak" Hogy is van ez? Eddig azt mondták, hogy Putyin csak az erőből ért. Most éppen ilyen "kabátot" vettek föl?
Nasi12
2026. január 11. 12:30
Asszem az első bevetés után ment füstbe a bohóc lázálma a nato belépésről.
nakatomi
•••
2026. január 11. 11:37 Szerkesztve
"A megfigyelők szerint az EU- és NATO-határtól mindössze 70 kilométerre fekvő új célpont kiválasztása szándékos volt. " Ez az egyetlen dolog, amit a "szakértők" eltaláltak. Az oroszoknak viszont sikerült eltalániuk Lembergben, Európa legnagyobb földalatti gáztározóját, amely még a szovjet időkben épült. És innen látták el Kijevet is. Vagyis Putyin úgy megijedt, hogy azóta nincs gáz Kijevben.
remi01
2026. január 11. 10:58
"Azért azt jó lenne tudni, hogy mit találtak el ott Lvov mellett." Többen is geolokálták a fellelhető videók alapján, az úgynevezett repülőgépjavító üzem (régebben fulcrumok nagyjavítását végezték itt, mostanában dróngyár) volt a célpont. Nemigazán látom az összefüggést a gáznyomás állítólagos csökkenése és eközt, de mivel állítólag 6X6-os "bulava" fej volt rajta a 36-ból pár fej mehetett a be- és kitároló egységekre is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!