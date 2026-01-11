Vlagyimir Putyin fékezhetetlen rakétával üzent Európának, hiába: a Nyugat szakértői az erőben gyengeséget látnak

A The Moscow Times arról ír, hogy több „szakértő” úgy véli, az oroszok Oresnyik rakétarendszerrel való pénteki támadása Kijev és az EU-határ közelében fekvő Lviv városa ellen Ukrajna nyugati szövetségeseinek a megfélemlítésére szolgált. Szerintük az atomtöltet hordozására is alkalmas fegyver bevetése Vlagyimir Putyin elégedetlenségét is jelzi a külpolitikai kudarcok miatt – ide értve Venezuelát, ahová Moszkva is telepített légvédelmi rendszereket.

Emlékeztetnek: a hiperszonikus ballisztikus rakétával történt csapás néhány nappal azután érkezett, hogy európai és amerikai tárgyalók bemutattak egy háború utáni ukrajnai békefenntartási tervet.