01. 03.
szombat
01. 03.
szombat
Márki-Zay Péter Nicolás Maduro Venezuela Donald Trump Vlagyimir Putyin Szijjártó Péter Orbán Viktor vélemény

Trump elfogta Putyin és Orbánék venezuelai barátját – Szijjártó sunyin hallgat

2026. január 03. 17:49

Orbánnak és Szijjártónak most egy újabb kellemetlen helyzettel kell szembenéznie.

2026. január 03. 17:49
Márki-Zay Péter
Márki-Zay Péter
Facebook

Trump megválasztása előtt Orbánék azzal kürtölték tele az országot, hogy ha ő lesz az elnök, 24 órán belül békét teremt Ukrajna és Oroszország között, sőt olyat is mondtak, hogy ki sem tört volna a háború, ha akkor Trump ül az elnöki székben.
Ehhez képest még egy éve sincs hivatalban, de már a hetedik ország ellen indított különböző katonai beavatkozást... mint a béke embere...
Az elmúlt időszak világosan mutatja, hogy a politikából nemcsak Magyarországon kopott ki az erkölcs, hanem az Egyesült Államokban is látványosan meggyengült. Ahol korábban egy-egy erkölcsi vagy politikai ügynek még következményei voltak, ma már láthatóan ott sincsenek.
Trump mostani, venezuelai beavatkozása is az új amerikai stratégiai felfogás, a  "naggyá tesszük Amerikát" része, amelyben Washington egyre nyíltabban kezeli saját érdekszférájaként a térséget, és láthatóan kész ezért katonai erőt is alkalmazni.
Bár a mostani célpont, Maduro diktatúrája egy kegyetlen és súlyosan illegitim rendszer, Trump eszközválasztása nemzetközi jogi szempontból erősen vitatható, és egyelőre nem látszik, mi következik majd Venezuelában a beavatkozás után.
Venezuela megtámadása a magyar diplomáciai szempontból  kissé kínos, mivel Maduro rezsimje évek óta szoros kapcsolatban állt Moszkvával, Szijjártó is parolázott nemrégiben vele és következetesen védte őket, még európai szinten is akadályozva Maduro diktatúrájának elítélését.
Orbánnak és Szijjártónak most egy újabb kellemetlen  helyzettel kell szembenéznie, hiszen Trump éppen egy Moszkvához kötődő rezsimre - azaz barátunkra - mért csapást, amellyel kapcsolatban a magyar külügynek is nyilatkoznia kellene, de Szijjártó egyelőre sunyin hallgat.
Még nem kapott engedélyt Lavrovtól...
Jól érzékelhető a külügy tanácstalansága. Most Putyin vagy Trump felé pukkedlizzenek-e jobban, mert egyiküket sem szeretnék magukra haragítani, de kétfelé sántikálni hosszútávon nem lehet.
Számomra tehát a kérdés nem az, hogy egy diktátor bukása sajnálatra méltó-e. Nem az.
Sehol sem lesz az...”

„Most látunk először fényt” – Donald Trump olyat tett, amire senki sem mert gondolni, a venezuelai menekültek sírva ünnepelnek

Történelmi nap, ami mindent megváltoztat. Nicolás Maduro bilincsben, a feleségével együtt vitték el az amerikaiak. A Magyarországon élő venezuelai keresztények számára a kínzások, a szétszakított családok és az évek óta tartó rettegés után most először csillant fel a remény – de figyelmeztetnek: a diktátor bukása még nem a vége.

Nyitókép forrása: Facebook

diodoro3
2026. január 03. 19:58
Amugy kivancsi lennek a che guevara polos tiszasok velemenyere…..
florin
2026. január 03. 19:52
Csak jelzem! Maduro egy totál komcsi diktátor, akit remélhetően szabad választáson hamarosan pótol a nép. Millió venéz menekült külföldre, a Maduro rendszer üldözöttei közül, többek között mi is számos venezuelai politikai üldözöttet fogadtunk be!
Palatin
2026. január 03. 19:50
Márki-Zay is újból és újból elöjön a lámpavasaival, a minap is olvastam róla egy helyi lapban. Ezeknek az agyukra ment a Poloska. Az új törvények szerint Márki-Zay boszorkány-üldözö hajlamai, akasztási mániája már büntetendö cselekménynek számítanak, hacsak nem az otthoni rejtett kis gruzel-kabinettjében tartott szertartásokon éli ki azokat. Normális embernek, legalábbis Magyarországon ma már nem jutna eszébe, pl. azzal kampányolni, hogy "húzzuk karóba Márki Zay-t", még akkor sem, ha ezzel esetleg választást is lehetne nyerni. Vagy, ha azt nem is, de be lehetne vele jutni a parlamentbe. De ne adjunk tanácsot az ugyancsak vérengzö vénával megátkozott Magyar Péternek sem, ö is fogékony az unortodox megoldásokra, és jelenleg éppen ötlet-szükében van ... A magyarok ne bántsák egymást, ez ilyen egyszerü, ez az orbáni politika egyik sarokpontja. Ezt a sarokpontot döngetik a Poloska- Makizay duó, mig bele nem törik a kobakjuk.
Palatin
2026. január 03. 19:40
Maki-Zay-nak az óvodában a feje tetejére állított L betü volt a jele. Nagycsoportos korában egy lefelé lógó, hurokban végzödö madzagot rajzolt rá. Csodagyereknek számított, mert már alsótagozatos korában is minden könyvet elolvasott, híres hóhérok életrajzáról. Ha az osztálytársai megkérdezték töle, hogy ha már ennyit fantáziál az öldöklésröl, akkor miért nem inkább a guillotine-nal foglalkozik, annak nagy irodalma van és látványos, akkor azt felelte, hogy "Nem bírom látni a vért. A guillotine piszkot csinál, utána tisztogatni kell. Én otthon sem szeretk mosogatni" Felsötagozatos volt, amikor a találmányi hivatalba beadta azt a részletesen kidolgozott ötletét, hogy nem kell külön akasztófákat gyártani, mert a magasabb kerítések és lámpavasak is alkamasak a funkció ellátására. Találmányát azzal utasították vissza, hogy 100-150 évet késett vele, miért nem elöbb szólt, a módszer széles körben ismert. A kötélen himbálódzó emberek látványának fantazmagóriája azonban azóta is mocorog benne.
