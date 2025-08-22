Megint szétlőtték a Barátság kőolajvezetéket az ukránok – újra leállt a szállítás

Újabb támadás a Barátság kőolajvezetéken: megjött a MOL válasza az autósoknak
Mutatjuk, mit mondott a cég szóvivője.
Az esetre Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is reagált.
Augusztus 22-én éjjel ukrán kamikaze drónok csapást mértek a Barátság olajszivattyúállomásra az oroszországi Brjanszki területen fekvő Unecsa városában – írja be a Pravda.
A támadás a Transnefteproduct holdinghoz tartozó létesítményt érte, amely a több mint 9 ezer kilométer hosszú kőolajvezeték-hálózat egyik legfontosabb csomópontja.
Az állomás elsődleges feladata az olaj továbbítása a vezetékrendszeren keresztül.
Néhány nappal korábban már egyszer leállt az olajszállítás a Barátság vezetéken, miután egy másik ukrán dróntámadás súlyos károkat okozott benne.
„Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál” – írja Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.
A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt!
Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük!” – fűzte hozzá a tárcavezető.
Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP
A támadásról a videót itt nézetik meg: