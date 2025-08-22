Megint szétlőtték a Barátság kőolajvezetéket az ukránok – újra leállt a szállítás

Szijjártó Péter reakciója

„Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál” – írja Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt!

Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük!” – fűzte hozzá a tárcavezető.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

