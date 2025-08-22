Ft
08. 22.
péntek
Ukrajna Barátság kőolajvezeték Szijjártó Péter

Megint szétlőtték a Barátság kőolajvezetéket az ukránok – újra leállt a szállítás

2025. augusztus 22. 07:50

Az esetre Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is reagált.

2025. augusztus 22. 07:50
Barátság kőolajvezeték

Augusztus 22-én éjjel ukrán kamikaze drónok csapást mértek a Barátság olajszivattyúállomásra az oroszországi Brjanszki területen fekvő Unecsa városában – írja be a Pravda

A támadás a Transnefteproduct holdinghoz tartozó létesítményt érte, amely a több mint 9 ezer kilométer hosszú kőolajvezeték-hálózat egyik legfontosabb csomópontja.

Az állomás elsődleges feladata az olaj továbbítása a vezetékrendszeren keresztül.

Néhány nappal korábban már egyszer leállt az olajszállítás a Barátság vezetéken, miután egy másik ukrán dróntámadás súlyos károkat okozott benne.

Szijjártó Péter reakciója

„Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál” – írja Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt! 

Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük!” – fűzte hozzá a tárcavezető.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

A támadásról a videót itt nézetik meg:

 

Halder_1899
2025. augusztus 22. 08:56
Nem tudom, de volt egy jelzés is kifelé, hogy egy nato és Eu tag ország ellátását lövik szét az ukránok újra és újra ? Tud erről a nyugati közvélemény ? Miért nem lehet erre menni a kommunikációban, hogy ezzel az ukránok egy nato tag országot támadnak meg közvetetten állandóan. Kicsik vagyunk és gyengék és most jön vissza mikor egy nagyobb és erősebb ország ezt tudatosítja velünk nap, mint nap. Röhögve, hogy na és akkor mi van, mit teszünk velük. Csoda, hogy orosz győzelmet várunk sokan ? ja és vesszen Trianon !!! Ezekkel kéne együtt éreznünk, EZEKKEL ?????????? Rohadjanak meg.
Héja
2025. augusztus 22. 08:51
Eszetlen ukránok... Rohannak a totális összeomlásba.
Halder_1899
2025. augusztus 22. 08:46
Ezzel amúgy olyan mélyre süllyednek a két ország és főleg a két nép ! kapcsolatai, mintha háborúban állnának egymással. Mind a két oldalon gyűlölet alakult ki a másik iránt. Kár, hogy ne vagyunk a Trianon előtti ország, azzal ezt nem lehetett volna megtenni......
molnarat
2025. augusztus 22. 08:46
Ha 3 évvel ezelőtt elkezdjük a leválást, akkor mostanra már működne. Most tényleg abban bízunk, hogy az ukránok majd nem támadják egyszer ezeket meg? Egy része az ő országukon keresztül megy! Utáljáka ruszkikat, mint a sz.rt és bármit megtesznek ellenük. Tényleg erre alapozzuk az ország ellátását, hogy majd ezt a vezuetéket megkímélik? Nem sipítozni kell, hanem normálisan tervezni és gondolkodni! Az olcsóbb orosz olaj hasznát a MOL teszi zsebre, amit aztán a kormány adóvel elvon. A polgár ugyanannyit fizet, mint azokban az országokban, ahol már leváltak az orosz olajról.
