Újra itt a vadnyugat: eljött, amitől a fél világ retteg, felsorakoztak Kína, Oroszország és Irán hadihajói

Eljött, amitől a fél világ retteg: felsorakoztak Kína, Oroszország és Irán hadihajói
A hadgyakorlat röviddel azután kezdődött el, hogy az Egyesült Államok lefoglalta az orosz lobogó alatt hajózó olajszállító tankert.
A nemzetközi politika és a tudományos világ eseményei egyaránt nagy figyelmet kaptak a nap folyamán. Oroszország hadihajóinak közös fellépése, Donald Trump döntéseinek geopolitikai hatása és egy rendkívüli űrbéli vészhelyzet is az érdeklődés középpontjába került.
A nemzetközi események és a tudomány világának fejleményei egyaránt nagy érdeklődést váltottak ki vasárnap. A figyelem középpontjába egy nagyszabású hadgyakorlat, a világpolitikai erőviszonyokat érintő döntések, valamint egy rendkívüli űrbéli beavatkozás került.
A Portfolio beszámolója szerint szombaton megkezdődött a Will for Peace 2026 kódnevű hadgyakorlat a Dél-afrikai Köztársaság Simon’s Town kikötővárosában, Kína, Oroszország és Irán hadihajóinak részvételével. A gyakorlat egy hétig tart, és a tengeri útvonalak, valamint a kereskedelem biztonságát célozza.
A hadgyakorlat röviddel azután indult, hogy az Egyesült Államok lefoglalt egy orosz lobogó alatt hajózó olajszállító tankert, illetve Caracasban őrizetbe vették Nicolás Maduro venezuelai elnököt.
A dél-afrikai kontingens parancsnoka szerint az egyre összetettebb tengeri környezetben egy ilyen együttműködés nem csupán lehetőség, hanem szükségszerűség.
A Mestertervben G. Fodor Gábor arról beszélt, hogy Donald Trump új külpolitikai irányvonala és a caracasi események azt jelzik: a nemzetközi politikában ismét az erő és az érdek diktál. Úgy fogalmazott:
Ami Caracasban történt, az azt üzeni, hogy Trumppal visszatért a vadnyugat.
Szerinte ebben a helyzetben a magyar miniszterelnök előnye, hogy beszélőviszonyban van Kínával, Oroszországgal és Amerikával is, miközben az ellenzék külpolitikai elképzelései továbbra sem ismertek.
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
A NASA közlése szerint január 14-én a tervezettnél korábban tér vissza a Földre a SpaceX Crew–11 legénysége az ISS-ről. Az ok az egyik asztronauta egészségügyi problémája, amelyet a Földön tudnak hatékonyabban kivizsgálni. A közlemény hangsúlyozza:
ez lesz a Nemzetközi Űrállomás 25 éves történetének első orvosi evakuálása.
A távozás után ideiglenesen mindössze három űrhajós marad az állomáson.
Nyitókép: Yuri CORTEZ / AFP