Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kína Oroszország Irán Trump ISS

Újra itt a vadnyugat: eljött, amitől a fél világ retteg, felsorakoztak Kína, Oroszország és Irán hadihajói

2026. január 12. 09:04

A nemzetközi politika és a tudományos világ eseményei egyaránt nagy figyelmet kaptak a nap folyamán. Oroszország hadihajóinak közös fellépése, Donald Trump döntéseinek geopolitikai hatása és egy rendkívüli űrbéli vészhelyzet is az érdeklődés középpontjába került. Ezek voltak vasárnap a Mandiner legolvasottabb hírei.

2026. január 12. 09:04
null

A nemzetközi események és a tudomány világának fejleményei egyaránt nagy érdeklődést váltottak ki vasárnap. A figyelem középpontjába egy nagyszabású hadgyakorlat, a világpolitikai erőviszonyokat érintő döntések, valamint egy rendkívüli űrbéli beavatkozás került.

Oroszország hadihajói együtt vonultak fel Kínával és Iránnal

A Portfolio beszámolója szerint szombaton megkezdődött a Will for Peace 2026 kódnevű hadgyakorlat a Dél-afrikai Köztársaság Simon’s Town kikötővárosában, Kína, Oroszország és Irán hadihajóinak részvételével. A gyakorlat egy hétig tart, és a tengeri útvonalak, valamint a kereskedelem biztonságát célozza.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Tovább a cikkhezchevron

A hadgyakorlat röviddel azután indult, hogy az Egyesült Államok lefoglalt egy orosz lobogó alatt hajózó olajszállító tankert, illetve Caracasban őrizetbe vették Nicolás Maduro venezuelai elnököt. 

A dél-afrikai kontingens parancsnoka szerint az egyre összetettebb tengeri környezetben egy ilyen együttműködés nem csupán lehetőség, hanem szükségszerűség.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump döntései a magyar politikára is hatással lehetnek

A Mestertervben G. Fodor Gábor arról beszélt, hogy Donald Trump új külpolitikai irányvonala és a caracasi események azt jelzik: a nemzetközi politikában ismét az erő és az érdek diktál. Úgy fogalmazott:

Ami Caracasban történt, az azt üzeni, hogy Trumppal visszatért a vadnyugat.

Szerinte ebben a helyzetben a magyar miniszterelnök előnye, hogy beszélőviszonyban van Kínával, Oroszországgal és Amerikával is, miközben az ellenzék külpolitikai elképzelései továbbra sem ismertek.

Ezt is ajánljuk a témában

Történelmi evakuálásra készülnek a Nemzetközi Űrállomáson

A NASA közlése szerint január 14-én a tervezettnél korábban tér vissza a Földre a SpaceX Crew–11 legénysége az ISS-ről. Az ok az egyik asztronauta egészségügyi problémája, amelyet a Földön tudnak hatékonyabban kivizsgálni. A közlemény hangsúlyozza:

ez lesz a Nemzetközi Űrállomás 25 éves történetének első orvosi evakuálása.

A távozás után ideiglenesen mindössze három űrhajós marad az állomáson.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Yuri CORTEZ / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!