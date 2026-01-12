Újra itt a vadnyugat: eljött, amitől a fél világ retteg, felsorakoztak Kína, Oroszország és Irán hadihajói

A nemzetközi események és a tudomány világának fejleményei egyaránt nagy érdeklődést váltottak ki vasárnap. A figyelem középpontjába egy nagyszabású hadgyakorlat, a világpolitikai erőviszonyokat érintő döntések, valamint egy rendkívüli űrbéli beavatkozás került.

Oroszország hadihajói együtt vonultak fel Kínával és Iránnal

A Portfolio beszámolója szerint szombaton megkezdődött a Will for Peace 2026 kódnevű hadgyakorlat a Dél-afrikai Köztársaság Simon’s Town kikötővárosában, Kína, Oroszország és Irán hadihajóinak részvételével. A gyakorlat egy hétig tart, és a tengeri útvonalak, valamint a kereskedelem biztonságát célozza.