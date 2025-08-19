Ft
háború Barátság Magyarország válasz MOL autósok kőolajvezeték

Újabb támadás a Barátság kőolajvezetéken: megjött a MOL válasza az autósoknak

2025. augusztus 19. 07:34

Mutatjuk, mit mondott a cég szóvivője.

2025. augusztus 19. 07:34
null

Újabb támadás érte hétfőn a Barátság kőolajvezetéket. Ahogy arról lapunk már beszámolt, a támadás nem veszélyezteti hazánk energiaellátását. Az üzemanyag-ellátásra gyakorolt hatással kapcsolatban a MOL szóvivője nyilatkozott a Portfoliónak. A cég a következő közleményt adta ki:

Jelenleg is zajlik a sérülés utáni műszaki helyreállítás a vezetéken. Amint ez befejeződik, a nyersolajszállítások újraindulhatnak. A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.

A vezetéket ért ukrán támadás nem az első a háború kezdete óta. Szijjártó Péter külügyminiszter felszólította Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse hazánk energiaellátását. Az ukrán külügyminiszter erre bicskanyitogató választ adott: „Magyarország panaszkodjon az oroszoknak.” Szijjártó Péter az eset kapcsán ismét megvédte hazánk érdekeit.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

states-2
2025. augusztus 19. 08:00
Azért ezek az ukránok olyan hülyék, mint a segg, ezzel csak egy dolgot érnek el, azt, hogy tovább nő a kormány és a Fidesz támogatottsága félévvel a választások előtt. Ukrajna eddig sem volt népszerű nálunk, ezek után meg pláne nem lesz az. Ami nem csoda, mert 30 éve szemétkednek velünk. És beigazolódik minden, amivel Orbán Ukrajnát támadja. Sőt, nő az oroszok népszerűsége, mert ők javítják ki. Úgyhogy hajrá hrivnyákok!
Szerintem
2025. augusztus 19. 07:52
Na most ha nem jön a nyersolaj, talán nem kéne abból a nincsből, nekünk se üzemanyagot küldenünk az ukiknak.
tikkadt-szocske
2025. augusztus 19. 07:48
"a támadás nem veszélyezteti hazánk energiaellátását" Dehogy nem. Pont ezért kellene babrálni egy kicsit az ukrán villanykapcsolót.
Leskelődő
2025. augusztus 19. 07:44
Egy pillanat... mit is ad cserébe Zelenszkij Európának? Mert a vér, veríték és könnyek kicsit kevés lesz.
