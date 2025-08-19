Újabb támadás a Barátság kőolajvezetéken: megjött a MOL válasza az autósoknak

Újabb támadás érte hétfőn a Barátság kőolajvezetéket. Ahogy arról lapunk már beszámolt, a támadás nem veszélyezteti hazánk energiaellátását. Az üzemanyag-ellátásra gyakorolt hatással kapcsolatban a MOL szóvivője nyilatkozott a Portfoliónak. A cég a következő közleményt adta ki:

Jelenleg is zajlik a sérülés utáni műszaki helyreállítás a vezetéken. Amint ez befejeződik, a nyersolajszállítások újraindulhatnak. A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.

A vezetéket ért ukrán támadás nem az első a háború kezdete óta. Szijjártó Péter külügyminiszter felszólította Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse hazánk energiaellátását. Az ukrán külügyminiszter erre bicskanyitogató választ adott: „Magyarország panaszkodjon az oroszoknak.” Szijjártó Péter az eset kapcsán ismét megvédte hazánk érdekeit.