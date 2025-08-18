Szijjártó figyelmeztetett a Barátság vezeték elleni újabb ukrán támadás után: „Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik”

Pillanatok alatt elfajult a helyzet: az ukrán külügyminiszter durván visszaszólt Szijjártó Péternek
Andrij Szibiha szerint Magyarország magára vessen, amiért az oroszokkal üzletel.
„Az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével” – emlékeztetett a magyar külügyminiszter.
Nagy felháborodást váltott ki az ukrán külügyminiszter nyilatkozata, aki Szijjártó Péternek próbált odaszólni, ugyanis a magyar külügyminiszter kritikával illette Ukrajnát, azok Barátság kőolaj vezeték ellen elkövetett újbóli támadása után.
Az ukránok külügyminisztere nekem ugrott az X-en. Azt írta, reklamáljak az oroszoknál
– fogalmaz Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.
„Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság-vezetéken. Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével” – írja a magyar külügyminiszter.
Bejegyzését Szijjártó Péter azzal zárta, hogy neki továbbra is Magyarország érdeke az első, és Ukrajnának nem szabadna elfelejteni, hogy „Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik”
