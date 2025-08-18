Ft
08. 18.
hétfő
Szijjártó figyelmeztetett a Barátság vezeték elleni újabb ukrán támadás után: „Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik"

Szijjártó figyelmeztetett a Barátság vezeték elleni újabb ukrán támadás után: „Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik”

2025. augusztus 18. 14:12

„Az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével” – emlékeztetett a magyar külügyminiszter.

2025. augusztus 18. 14:12
null

Nagy felháborodást váltott ki az ukrán külügyminiszter nyilatkozata, aki Szijjártó Péternek próbált odaszólni, ugyanis a magyar külügyminiszter kritikával illette Ukrajnát, azok Barátság kőolaj vezeték ellen elkövetett újbóli támadása után.

Az ukránok külügyminisztere nekem ugrott az X-en. Azt írta, reklamáljak az oroszoknál

– fogalmaz Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.

Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság-vezetéken.  Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével” – írja a magyar külügyminiszter.

Bejegyzését Szijjártó Péter azzal zárta, hogy neki továbbra is Magyarország érdeke az első, és Ukrajnának nem szabadna elfelejteni, hogy „Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

sersem
2025. augusztus 18. 15:42
Az olajellátás minden egyes kiesett napjára, fel kellene függeszteni az áram, gáz és diesel kivitelt. Ha nekünk nem jön, akkor nekik se. Semmi.
herden100
2025. augusztus 18. 15:39
szentkoronaradio.com/blog/2025/08/14/eurazsiai-unio-dugin-amerika-oroszorszag/
Szamóca bácsi
2025. augusztus 18. 15:39
pontosabban: Magyarországon keresztül érkezik. fontos különbség.
NovaTerra
2025. augusztus 18. 15:34
Legalább 12 órára nem lehetne tényleg elzárni az áramot? Mert így hónapok, de lehet már évek óta mindig el van mondva és kb. le sem szarják az ukránok. Legalábbis úgy látszik.
