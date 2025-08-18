Szijjártó figyelmeztetett a Barátság vezeték elleni újabb ukrán támadás után: „Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik”

Az ukránok külügyminisztere nekem ugrott az X-en. Azt írta, reklamáljak az oroszoknál

– fogalmaz Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.

„Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság-vezetéken. Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével” – írja a magyar külügyminiszter.

Bejegyzését Szijjártó Péter azzal zárta, hogy neki továbbra is Magyarország érdeke az első, és Ukrajnának nem szabadna elfelejteni, hogy „Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***