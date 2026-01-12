Németországból érkezett: Magyarország elfogadja a brüsszeli döntéseket, vagy távozik az EU-ból

Von der Leyen ettől ledobja a láncot: Magyarország kulcsszereplővé vált, mostantól befolyásolhatja az EU-t
A Berliner Zeitung olvasói nemes egyszerűséggel kizárnák Magyarországot az Európai Unióból, amiért a magyar kormány több irányból is gondoskodott a lakosság energiaellátásáról.
A Berliner Zeitung olvasói leveleiben többen bírálják Németország áramellátásának sebezhetőségét, különösen a berlini áramszünet kapcsán – jelent meg a nyomtatott kiadásban.
Lutz Witte szerint
Orbán Viktor miniszterelnök újabb EU-ellenes lépése, a Török Áramlat gázmegállapodás miatt az EU-nak választás elé kellene állítania Magyarországot: vagy elfogadja az uniós döntéseket, vagy távozik.
Witte hangsúlyozza, hogy nem érthető, miért részesül továbbra is pénzügyi támogatásban Magyarország, miközben szembemegy az EU-val.
