Németországból érkezett: Magyarország elfogadja a brüsszeli döntéseket, vagy távozik az EU-ból

Demeter Szilárd: Új korszak jön – de nem globális világháborúval, hanem örökös peremháborúk képében

Ma már nem a tank a módi — ha nagyon ugrálsz, akkor szabotázzsal tesznek tönkre. Ha érvelni merészelsz a saját érdekedben, akkor a „jogállamisági bunkósbottal” csapnak le.