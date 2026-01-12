Ft
török áramlat berliner zeitung magyarország németország eu orbán viktor

Németországból érkezett: Magyarország elfogadja a brüsszeli döntéseket, vagy távozik az EU-ból

2026. január 12. 10:23

A Berliner Zeitung olvasói nemes egyszerűséggel kizárnák Magyarországot az Európai Unióból, amiért a magyar kormány több irányból is gondoskodott a lakosság energiaellátásáról.

2026. január 12. 10:23
null

A Berliner Zeitung olvasói leveleiben többen bírálják Németország áramellátásának sebezhetőségét, különösen a berlini áramszünet kapcsán – jelent meg a nyomtatott kiadásban.

Lutz Witte szerint

Orbán Viktor miniszterelnök újabb EU-ellenes lépése, a Török Áramlat gázmegállapodás miatt az EU-nak választás elé kellene állítania Magyarországot: vagy elfogadja az uniós döntéseket, vagy távozik.

Witte hangsúlyozza, hogy nem érthető, miért részesül továbbra is pénzügyi támogatásban Magyarország, miközben szembemegy az EU-val. 

Nyitókép: AFP/DPA/Key Nietfeld

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 65 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Vasalo
•••
2026. január 12. 14:14 Szerkesztve
Mi mást lehet elvárni a Gestapo porontyoktol? Sőt azt sem nagyon zavarja őket, pedig már Fico is a fejükhöz verte, hogy azért emeli az EU állandoan az energiaárakat ( villany, gáz, üzemanyag), hogy fedezzék Europa legnagyobb fogyasztojánqk ( Németország) veszteségeit, magyarul többek között velünk akarják megfizettetni az energiahiányt, amit az ütödött döntéseikkel ( atomerőmüvek bezárása, a szénfejtés és erőmüvek korlátozása meg a milliárdos veszteségek a szélenergiában) okoztak. A baj azonban alapvető, függetlenül attol ki fizeti az energia drága, és ezért épül le Europa ipara.
Válasz erre
3
0
Chekke-Faint
•••
2026. január 12. 14:07 Szerkesztve
Ezt mind az alapszerődésből vezették le, mint az uniós támogatások elvételét és az Erusmus-ból kizárást? Vagy valami másból?
Válasz erre
2
0
nempolitizalok-0
2026. január 12. 14:06
Jó, és?
Válasz erre
1
0
lyon-v-2
2026. január 12. 13:14
Balfékek... agyhalottak... Lapozzunk.
Válasz erre
3
0
